三人行：乘水之便 化「海嘯」為機遇

【明報專訊】香港人口持續老化，有高官多番以「高齡海嘯」形容，將長者視作洪水，淹沒醫療系統及安老服務。賴炳華、盧炳松和梁萬福先後步入退休之齡，積極投入義工服務，貢獻社會，對高齡人口被視為具破壞力的海嘯，感覺不是味兒，直呼太負面。3人異口同聲，希望無論政府和社會大眾，都要學會轉念一想，將此化作機遇！

■賴：賴炳華

■梁：梁萬福

■盧：盧炳松

梁：我不認同這是一個海嘯，反而是一個機遇，是香港獨有的模式。香港蓬勃的教育、經濟發展，從上一代到嬰兒潮這一代，完全是轉一個身，各方面都有明顯進步；但歐美國家沒有「轉身」這個動作，雖然人口增加，但改變沒有這麼大。香港的教育、經濟發展，這一代人參與其中，無論是知識、能力、資產等，他們都比上一代多4倍，是其他地方沒有的。

盧：還有一處是其他地方沒有的，就是我們1970年代末至1980年代，趕上中國開放。當時中國沒有合適的人才，就找香港人北上貿易，將香港人的知識、眼界開闊很多，不只看，還要落手做。

嬰兒潮一代 「別當是廢」

梁：政府所謂的高齡海嘯其實正是指嬰兒潮一代，別當他們是廢的，你讓這群嬰兒潮繼續發展、健康地生活，讓他們能夠自己養老，那就已經不是海嘯。

賴：人生從來都是你怎樣看自己及你身處的環境。海嘯這字眼本身就帶有破壞力，你只會思考怎樣將傷害減到最少；但如果換一個角度看，有水而至，我們就能乘水之便完成一些事情。

梁：香港嬰兒潮一代不少是專業人士，如社工、醫生、教師等，有20%至25%的戰後嬰兒是「無憂草」，常去高級會所、遊山玩水。怎樣利用他們的知識及技能幫助他人，或需要一個教育過程，教育這些退休、半退休、未退休的人。從退休一刻到75歲，仍然健壯、思考清晰、有活力，貢獻部分時間服務社會，將這個社會資本轉化成幫助不同群體的力量，你（賴炳華）任重道遠。

賴：我們「銀髮力量」第一次開會，我提醒朋友參加這個計劃，用你空閒的時間參加，做你想做的事，過程中感受快樂、成功感，這很重要。別因為這個計劃令到自己裙拉褲甩，很有壓力。

盧：其實香港有好多有心人，這幾年我都遇見不少。問題是要有一個令他覺得合適的平台，或者找到一個合適的角色，他們才會去做，這很重要。

梁：毋須他們承諾太多，很多人很抗拒全職義工，反而他們用自己時間，沒有壓力下去做，做得開心，即使他們只付出十分之一力量，已經很足夠。