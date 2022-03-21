兒言自得：全民抗疫和「私器公用」

【明報專訊】Omicron肆虐，不但攻陷了香港的醫療防禦線，也牽動了香港人心。病毒無孔不入，即使港人已百分百採取了社交距離和戴口罩等防禦措施，但擠迫的居住環境卻成了抗疫的罩門。Omicron之前，封廈強檢，往往連一個帶病毒的居民也找不到，衛生當局還要背負擾民及浪費資源之譏。Omicron之後，封廈強檢往往在一棟大廈便找出過百「陽」人，不可謂不嚇人。病毒更攻陷了公營醫院。前陣子寒流襲港，看到那些確診長者，要瑟縮在醫院外的露天帳篷之下，不知要等多久病房才能騰出空牀讓他們「上樓」，真是聞者心酸。雖還未至「路有凍死骨」，但老人家身體荏弱，捱不住酷寒而病情加重，卻不難想像。

眼見目前亂象，思潮不覺時光倒流到19年前的SARS瘟疫。那次染疫人數只有1700多人，死亡人數 299，但因為「準備不足」，給突如其來的疫情殺個措手不及。在此之前，香港本來有兩所專為治療傳染病人的醫院，我念醫科時也曾到那裏上課，有幸見識種種不同類型的傳染病，比起現在的醫學生，甚至部分年輕醫生，連麻疹也未見過不可同日而語。SARS之前，大部分傳染病已因疫苗普及而受控，甚至絕迹，也沒有大型疫症。各地政府，尤其是發達地區的政府，都對傳染病掉以輕心。這兩所傳染病醫院也因而被拆掉重建，改作其他用途。SARS突然來襲，當局才猛然醒覺香港對疫症的準備極度不足，既沒有傳染病醫院，公私醫院亦缺乏隔離設備及措施。SARS帶來的教訓，令政府事後急急亡羊補牢，公立醫院都加設了隔離病房，瑪嘉烈醫院亦蓋了傳染病大樓，想不到事隔多年，新冠疫症給醫療系統的挑戰，遠遠超過當年的估算。

「聞鼙鼓而思良將」，公營醫院人滿之患加上人手短缺，頂不住來勢洶洶的疫情第五波，自然有人想起了私家醫院。有人說，有些私營醫院和私人執業醫生，自從疫症開始以來，便拒絕接收或診治發燒病人，確診新冠的更加免問。在此全民抗疫，公院淪陷，冀待援手之際，私院竟獨善其身作壁上觀，自然惹來公憤。

私院多缺隔離設施 難收新冠病人

事實上，不少私家醫院一向都有和公營醫療體系合作，新冠疫症爆發後，公營醫院為了應付確診病人，許多正常醫療活動都要暫停或延期，部分病人改為到私院就醫，已對私院構成壓力。最近私院準備撥出共1000病牀，容納公院轉介的非新冠病人，亦突顯社會有需要時的公私營醫療體系合作。

有人批評，現在急需的是容納確診的新冠病人，公立醫院供不應求，為何迄今只有中大醫院願意接收這類病人，其他私院卻不予以援手？其實，私院不收確診病人，實有苦衷。這些醫院絕大部分有多年歷史，建築設計完全沒有兼顧傳染病人，隔離設施嚴重缺乏，根本沒能力收容新冠病人。中大醫院在疫症爆發後才落成，在設計上已預計可能要協助應付疫情。新冠病人入院，根本不會接觸到其他病人，不但入住獨立樓座和樓層，連醫院入口和電梯也和其他病人分開，絕無交叉感染的風險。

全民抗疫，公私營醫院合作，互補不足是應有之義；要跳出框框，不為固有思維所囿，亦是理所當然，但同時亦要找出一個保險可行的方法，才可造福市民。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）