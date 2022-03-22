聾人陷疫境 如困資訊孤島 停一停 伸援手

【明報專訊】面對千變萬化的疫情與各種抗疫政策，人人自危，撲快速抗原測試包、儲糧成了我們的生活新日常。當我們慶幸在超市搶到物資，對香港的15萬名聽障人士而言，到醫院看病、到社區中心檢測，甚至看新聞接收最新資訊，也是一種奢侈。

（註：受訪者按拍攝需要暫除口罩）

「簡單問政府：竹篙灣有手語翻譯員嗎？無論做檢測、打疫苗、致電熱線，任何一樣聾人自己如何面對？上述任何一樣，是否離不開說話溝通？疫情下大家戴口罩，聾人看不到嘴不能讀唇，如何進行程序？」這是62歲的手語翻譯員邵日贊（阿贊）對記者說的第一句話。

口罩阻溝通 接收資訊渠道少

「比起視障、肢體殘障，我們更難發現聾人的難處。」聾人外表與健聽人無異，但他們有耳不能聽，有口不能言，比其他弱勢群體更「封閉」，「就像嬰兒生熱痱好辛苦，卻無法向父母訴說身體的痛苦，咁幾陰功」！阿贊形容，健聽人與聾人不止溝通媒介有別，思維也有巨大鴻溝。在警署、法庭，律師會用旁敲側擊的方式盤問當事人，一般人聽得懂弦外之音，聾人卻不會想太多，別人問什麼就答什麼，「法官問聾人有無犯事，他會否認，但好難清晰地答你點解無做過，我與他們私底下梳理案情都要花不少時間」。

第五波疫情爆發，全城陷入恐慌，別說聾人，就連健聽人也搞不清政府最新政策是什麼。外面的世界到底怎樣，聾人不知道，唯有盡量不出門，確保自己不「中招」。或有人問：聾人不是文盲，看報紙、電視字幕不行嗎？「哈，每次說起這個問題我都覺得嘥氣！」阿贊嘆了口氣。聾人的母語是手語，不像口語、文字有嚴謹的結構。健聽人從小習慣「我手寫我口」，聾人卻非如此。好像一般人用半桶水英語讀《經濟學人》，有些單字似乎看得懂，但要完全明白晦澀難懂的文章十分困難，「新冠病毒、Delta、Omicron，這些生字我都要學先知啦！電視字幕跳得好快，聾人怎能在短時間理解」？

健聽人能透過報紙甚至社交媒體接收資訊，但聾人只能透過明珠台晚上7時的《手語新聞報道》，以及港台電視31晚上6時的《新聞天地》看手語新聞。港台曾製作手語時事節目《早辰．早晨》，但去年10月開始改播中共紀錄片。一般進入商場要掃安心出行、疫苗通行證等一系列複雜資訊，主要是靠義工與機構向聾人發放。

超市購物資 求助被推開

政府早前透出全民檢測不排除禁足的風聲後，全城瘋搶物資。42歲獨居的聾人阿君與朋友聊天才知道，「細節不清楚，朋友沒有說清楚，我只知道很嚴重」。她急急腳去超市，但貨架早被掃得一空，只剩下沒人要的貴價貨。她用手機打字詢問身邊的人在搶購什麼，但職員與顧客都沒耐性，只着她去旁邊的貨架買。「我問一些顧客可否分些物資給我，但他們都不聽我說話，直頭看都不看我寫了什麼，直接推開我，叫我走開不要擋路。」她激動地打手語，「大家都好急、沒有耐性，打手語他們也不明白，我都驚他們一撥開我，電話會直接跌落地下」。

怕中招被歧視 求醫難溝通

健聽人怕染病，聾人更怕中招。除了擔心被歧視，更加害怕漫長且不知所措的求醫過程：在急症室可能要等待10幾小時，在人手緊絀的特別時期，前線醫護更加難以照顧他們。雖然醫管局稱會按照病人需要提供手語翻譯服務，但阿贊說據他所知，在疫情期間他認識的聾人中沒有一個能成功申請該服務；若干年前有聾人成功獲服務，但要提前3個月申請。「對聾人來說，手語就是肢體殘障人士的輪椅、失明人士的白杖。接收錯信息，可以好大鑊。」

「香港有那麼多聾人機構、手語翻譯員，政府可以跟我們商量，在隔離設施等地提供協助。好容易做，只不過看他們做不做而已。」為解燃眉之急，阿贊所屬的聾人機構「龍耳」提供視像陪診，並且幫忙處理銀行、學校、送貨等事宜。「聾人機構最重要就是手語翻譯員，聾人有可能需要我們傳譯一些難堪事，例如婚外情、欠債、陪診。他們相信我不會周圍亂講，分分鐘信任我們多過家人。」疫情下阿贊忙個不停，每日不是開會，就是幫聾人傳譯、發放疫情資訊，還要同時跟進6個法庭個案。

在港手語不統一 需與時並進

阿贊原本服務獨居老人、失明、肢體殘障等弱勢群體，但後來他發現聾人比其他殘障人士更需要幫助，選擇全心投入聾人服務：上法庭、去警署、找律師、處理家庭事務，阿贊幾乎「瓣瓣掂」。他更經常去信政府部門、各委員爭取聾人福利，例如爭取在公屋設置火警閃燈。「幾十年前，有些人一看見聾人就覺得他們是傻子，反應慢，做手語表情『面目猙獰』又手舞足蹈。我認識一個聾人，聽說因為聽不懂別人說話而常常被打，我問他是否真有其事，他說：『是啊，都慣了！』聽完我真的好難過。」

阿贊剛學手語時，試過整間房都是聾人用手語聊天，只有他一個健聽人不知道幹什麼，「我感觸好深，他們去飲宴呆坐，大概就是我那時體會的心情吧」。他拿出初學手語時的筆記，當中仔細記錄了政府各大部門、不同病情、法庭抗辯專用詞語等的手語打法。「嘻！這些都好粗略。常有人問我，要學多久手語才能與聾人溝通？我只能說你要常用。在香港，光是『屯門』就有10幾種打法。當然手語也會與時並進，從call機到email，我都要不停學習。」

手機打字 不懂手語也可協助

在社區裏，一般巿民能夠幫忙什麼？撇開殘障與否，阿贊認為人與人相處應友善互助，對着聾人希望大家能給多些耐性。「好簡單，很多人都有智能手機，即使不懂手語，打一句『我可以怎樣幫你？』、解答聾人的問題，或者遇事代為報警就已經好幫到忙。正如阿君的案例，若有人能耐心用1分鐘看看她手機上的問題，儘管依然買不到物資，但她或許不會那麼沮喪。」

後記：

訪問當日天氣很好，溫暖的陽光穿過大樹枝椏灑在身上，微風輕撫，鳥鳴啁啾。攝影記者與阿贊在附近拍照，我與阿君則在旁等候。我很想跟阿君說「天氣真舒服」，但隔着口罩她不能讀唇，我也不會手語，這句簡單的說話只能停在嘴邊。我倆近在咫尺，卻有堵無形的牆把我們分開，我好像突然體會到聾人那種想說卻說不出口的無奈。生活不易，以後若看見有人拿着智能手機問問題，希望大家將心比心，多給些耐性解答，因為開口說話這些健聽人覺得理所當然的事情，並不是必然。

文：沈晴

編輯：梁小玲

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