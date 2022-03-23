Asia Week New York 中國藝術珍品現身紐約

乾隆帝御寶太獅少獅鈕壽山石璽——年代：清康熙至雍正初年/乾隆。體積：7.8 x 7.8 x 10.7厘米。估價：待詢。特色：作品以採壽山石為材，璽鈕雕刻入微如生，是專場領軍之作。（蘇富比提供）

上海麗昌照相號僧格林沁肖像照——規格：手工上色銀版攝影（8.3 x 7厘米）年代：咸豐三年。估價：5萬至7萬美元（約39萬至54萬港元）。特色：照片攝於1853年8月，當時中國攝影業仍處起步階段，足見本品珍貴的歷史文化價值。（蘇富比提供）

黃玉仿古龍首觥——年代：清乾隆。體積：高16.1厘米。估價：6萬至8萬美元（約47萬至62萬港元）。特色：明清流行仿古玉，龍是當年長期的熱門題材。此品手工精細，帶領不同時代的藏家回到高古時期。（蘇富比提供）

青花一把蓮紋大盤——年代：明永樂。體積：直徑40.3厘米。估價：10萬至15萬美元（約78萬至117萬港元）。特色：明代青花有如今天的時裝名牌。器物上蓮紋的吸引力，和當代名牌時裝、手袋上的pattern同樣讓愛好者尖叫。（蘇富比提供）

戴叔朕鼎——年代：西周末/春秋初。體積：寬36厘米。估價：10萬至15萬美元（約78萬至117萬港元）。特色：歷史對戴國的記載不多，在拍場上戴國的青銅器卻耐人尋味地有捧場客。後世人或可透過獨特設計，想想戴叔朕是怎樣的大人物。（蘇富比提供）

虢季氏子組壺——年代：西周末（公元前9世紀末或8世紀）體積：高42.5厘米。估價：80萬至120萬美元（約625萬至938萬港元）。特色：組壺經歷數千年歷史變化，是藝術周「中國藝術珍品」專場的領銜拍品。（蘇富比提供）

青玉仿古鳳首螭龍紋觥——年代：清乾隆。體積：24厘米。估價：20萬至30萬美元（約156萬至231萬港元）。特色：觥是古代的酒器，「觥籌交錯」便是形容飲宴中參加者暢飲的場面，於藝術周「藝萃流芳：吳權博士藏珍」專場亮相。（蘇富比提供）

【明報專訊】隨着歐美地區的社交距離限制逐漸放緩，也帶動拍賣市場熱鬧起來。紐約亞洲藝術周（Asia Week New York）可算是收藏界的奧斯卡，每年3月份，結集全球美術館、拍賣行舉行連串拍賣活動。當中一個頂尖的收藏系列更先登陸紐約，之後分拆在不同地方上拍。記者今期帶藏家飛往首站紐約，追蹤拍賣系列的「源頭」，快速測試大家的眼光。

亞洲地區在疫情下等候曙光，但收藏界卻拒絕躺平，對藝術周蘊含千年璀璨文明的好貨引頸以待。紐約蘇富比將舉行3場中國藝術拍賣，包括「藝萃流芳：吳權博士藏珍」、「中國藝術珍品」及「博古五千」網上拍賣，當中以吳權的珍藏最吸睛。

瓷器玉雕 青銅書畫 吳權珍藏吸睛

被藏家推崇的系列，其中一個特徵是藏品全面、跨越時空。吳權博士雅蓄可算是目前最全面的中國藝藏之一，涵蓋4000多年中國藝術文化，囊括瓷器、玉雕、青銅及書畫等。其首部分雅藏於紐約現場拍賣現身，其餘將陸續向香港及倫敦等「傳播鏈輸出」，橫跨3地散播珍寶。

吳權博士雅蓄屬少數仍存留於私人市場的重要中國藝術品珍藏之一，這類經精心收藏、整理的系列有如小型博物館，受市場高度推崇。拍賣系列總估價逾4000萬美元（約3.1億港元） ，有千多件珍品，從黃河流域新石器時代文化初期至晚清，有如一部中國歷史教科書。吳權於1968年創建私人博物館，無私地向公眾展示，多年來成為藏家、學者、來訪貴賓和內行人士聚腳點，今次則無私在拍場上釋出。

他聚焦中國藝術前曾收集郵票和書籍，致力於中國考古學與藝術研究，決定入藏前必深入考究寶貝來龍去脈。1950年代中期到1970年代可算是其收藏高鋒，其間購入逾千件藏品，涵蓋不同門類，部分來自19世紀英國收藏傳奇人物Alfred Morrison之手。據說Alfred Morrison的英國大宅是藏寶閣，珍藏不少清代18及19世紀的御製瓷器巔峰傑作，當中5件被吳權經拍賣入手。

系列重中之重的珍品是乾隆帝御寶太獅少獅鈕壽山石璽，卻沒隨其餘約130件珍品登陸紐約現場拍賣會，而被選中在香港站的專場領軍。此璽採壽山石為材，璽鈕雕刻入微如生。它在乾隆年間鈐用（蓋印章）於無數古代繪畫之上，如北宋重寶巨作范寬的《谿山行旅圖》及郭熙的《早春圖》。

乾隆壽山石璽 香港站專場領軍

此外，藝術周的「中國藝術珍品」亦分量十足，領銜拍品是西周末虢季氏子組壺、明宣德青花雲龍紋缽，以及現時所知年代最久遠的華人攝影師作品——上海麗昌照相號僧格林沁肖像照。此肖像照很有趣，手工上色的銀版攝影照片極珍貴。相片背後的紙張上殘見英文印刷「Daguerreotype. From Lai Chong. Photographer. Shanghai-Kuling」及中文字「麗昌照相號」。它曾經多方專家檢測，相信出自一名為Lai Chong的攝影師之手，「麗昌」是照相館的商號。它獲多位藏家手書備注，指相中人是僧格林沁親王。

僧格林沁是蒙古貴族，據稱是成吉思汗之弟的後人，曾效命滿清黃旗，在第2次鴉片戰爭期間領軍作戰。此照片攝於1853年8月，當時中國攝影業還處起步階段，此作可算是中國攝影史的里程碑。 ●

藝萃流芳：吳權博士藏珍現場拍賣

日期：剛於3月22日（昨日）完結

中國藝術珍品現場拍賣

日期：3月23日（紐約時間上午9:00）

「博古五千」網上拍賣

日期：即日至3月29日（紐約時間上午9:30）

查詢：www.sothebys.com

● 藝術周「藝萃流芳：吳權博士藏珍」專場

戴叔朕鼎（圖）

青花一把蓮紋大盤（圖）

● 藝術周「中國藝術珍品」專場

黃玉仿古龍首觥（圖）

上海麗昌照相號僧格林沁肖像照（圖）

● 香港春拍搶閘曝光

乾隆帝御寶太獅少獅鈕壽山石璽（圖）

文：呂一心

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com