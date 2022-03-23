Double F：乾濕褸下的諜影

【明報專訊】上次談到卡繆被稱為文壇版保加，他與因《北非諜影》風靡世界的保加同樣穿出乾濕褸風範。乾濕褸成為男士衣櫃常備服式，其實正與戰爭有關。19世紀中的克里米亞戰爭，英兵苦於行軍，軍服黏滿淤泥，英國本土商家如Burberry、Aquascutum等因應軍官所需，推出輕便防水的軍裝，正是乾濕褸雛形。

《北非諜影》的中文戲名譯得太好，諜之意不只是表面理解的間諜，也是戰時背景下，人人潛行不同環境中，隨環境轉換身分心態……比如警官雷諾游走在當地商人、法國抵抗組織、納粹軍官、各色暫時落腳此地的不同國族人物之間，如魚得水，盡收利益，時人認為如同巴黎被佔領時維希政權下虛與委蛇、舞照跳的市民。1946年卡繆應邀訪問紐約，演講《人類的危機》，就談到巴黎淪陷時的情况：納粹搜捕地下抗爭者，受傷的抗爭者向門房求助，對方卻冷漠回答不理會住客私事。不過就如雷諾這樣的人，一樣在見到Rick槍殺納粹後為其掩飾，並打算共同逃亡投入抗爭事業。

電影是時代縮影，《北非諜影》有政治宣傳，在戰爭時期振奮民心，尤其是趕在1942年11月8日盟軍登陸北非「火炬行動」兩周後馬上首映。戲裏有善惡對立之分，但也或多或少顯示了北非法屬殖民地複雜的權力拉扯。這種「諜」的複雜也不只在法屬殖民地摩洛哥，也在北非各殖民弱國中。戰時的北非與宗主國有更大的共同敵人，戰後則回到屬地原有的國族問題，這不只是Casablanca的故事，也是當時國際局勢，各歐洲原大型帝國漸次崩塌，解殖與民族獨立運動蔚為風潮的故事。

一場有關正義的仗

卡繆雖不如保加飾演的Rick人在北非戰場、在風雲詭譎的聯合國酒吧中嘗些平衡勢力，但卡繆一樣在打他的仗，一場同樣有關正義的仗。他以歐洲殖民者後代出身在阿爾及利亞的黑腳身分，結合他後來因其文學與哲學成就而得到的話語權，無論是戰時化名為地下抗爭報任編輯、寫社論，還是戰後力指時人對正義的荒謬理解，這場仗皆不可只以簡單的善惡來講完，也同樣是他與他那代哲學家面對的時代之戰。

《北非諜影》成為經典，相比起來，道出阿爾及利亞命運的《阿爾及爾之戰》卻不為人知，當中的反思卻更深，場面調度也觸動人心。《北非諜影》以逃亡之人掏不出通行證在街頭被擊殺作開端，背後街景是殖民地歐洲區裏的買賣場景，甚或Rick的酒館裏也有亂世歌舞昇平之錯覺。主角的情困叫觀眾入迷，但真實的苦難遙遠，只是角色間憶述Ilsa的丈夫怎樣在集中營中逃脫，一路逃亡。西裝三件頭、美麗洋裝、乾濕褸配fedora帽，皆是電影中的亮麗風景，一如英格烈褒曼穿時髦的間條襯衣配長裙，在街頭商販處，細細察看傳統服飾波卡的美麗，苦難在美麗的比對前變得平面。

同樣講北非法屬殖民地的另一套戰爭電影《阿爾及爾戰役》，或正好補足時代背景。這次戰場不是在1940年代的摩洛哥，而是1950年代的阿爾及利亞，卡繆心心念念的北非故鄉。1966年的電影正是二戰後民族獨立運動的故事：阿爾及利亞武裝力量民族解放陣線（National Liberation Front）怎樣與法國軍隊戰鬥，奪回國家主權及解殖。下期再續。

文：方太初

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