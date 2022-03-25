冷知識：電話亭電話響 做戲才有？

【明報專訊】1.電話亭電話會響嗎？

電視劇、電影中的情節，綁匪經常安排被綁架者的家人在公眾電話亭內等候他們交收贖金的電話。現實中，電話亭的電話會響嗎？徐振邦曾向電話亭維修員求證，對方指正常情况下應該不會響，第一，用家不知道電話亭的電話號碼，即使由電話亭電話打出，都沒有來電顯示；第二，即使找到電話號碼，電訊公司亦一早拆去這些公共電話的響鬧裝置。「電話亭電話響，是電視電影情節而已！」徐振邦說。

2.在電話亭打電話，忘記電話號碼怎麼辦？

現時手提電話內有「通訊錄」程式儲存電話號碼，方便隨時隨地致電。而在昔日，香港電訊約每2年會出版1次俗稱「白頁」的電話簿印行本，不止家居用戶可以擁有，連電話亭都有放置一份，當中載有所有住宅及商業固網用戶資料，徐振邦說：「記得以前查過自己的家居電話號碼，電話簿會顯示登記用戶的姓氏、部分住址及電話號碼。」這豈不是毫無私隱可言，不怕被人「玩電話」嗎？「我相信以前的人不會這樣做。真的有需要找人，如只記得電話號碼首4個數字，或者用戶姓氏、所住區域，就可以逐頁查看電話簿」，而「黃頁」就主要印有商業機構的電話。