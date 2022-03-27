【明報專訊】全民強檢暫緩，DSE暫定如期4‧22開考；網上早已等不及掀起一片鬥答考卷的熱潮。「自問對香港電影、流行音樂、交通、『地理』都略懂一二」的林兆榮一次過衝晒多份「考卷」，交出一長列成績單，順道認真逐份點評，有興趣也可自選一二，試試自己有沒有。

考試達人都擁有最順遂的人生是吧，入學試公開試專業試公務員試，不過，人生順逆與是否活得精彩甚或識做人，往往不自動等同。外傭Contrinx帶孩子會教他，要用一輩子學做好人。鄭思思悼念再生勇士羅偉祥，寫「阿祥」如何用一生衝破身體殘障追求自主，惜生命頑強偏敵不過無晒道理的新冠疫情；文章同時提及另一位在醫院和院舍之間來回折騰的老人家，猶幸最後大步檻過。每天一個個冰冷的數字，牽扯着多少家庭與欲哭無淚的真實人生？

林兆榮提到資訊氾濫與常識的關係，林康琪與sunfai的文章講到尾，也都關乎如何在資訊迷霧中處世，大力推介。

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編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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