{姐姐達人}印傭YouTuber Contrinx 拍片豈止講外傭權益 打工之道：識做人也要守底線

【明報專訊】「點呀，你有錢大晒呀？你𠵱家試吓請工人？請得到咩？你試吓，可以啊，你估我都唔攰呀？我都攰呀幫你做，你畀錢幾多啫，4000幾吓嘛，4000幾有幾多？仲幫你24小時，你話？放假又冇得放？仲講，唔好話有錢大晒呀？你𠵱家試吓搵工人，睇吓公司有冇人？」

這段幾十秒的影片令Contrinx一夕「走紅」，有YouTube媒體轉載，說是「外傭拍片挑機廣大僱主」，更引來KOL學她口吻拍片為打工仔訴苦。

晚上10時左右，Contrinx吃過晚飯坐在廚房與記者視像通話，談沒兩句便笑倒，她雖頻頻出片澄清無意挑起仇怨，拍片不是「教壞工人」，但說或許要感謝把影片散播開去的人，她拍片想喚起人關注家傭權益多時，「現在終於做到了！」

爆紅後

前僱主傳問候 現任僱主不介意影片

YouTube頻道Contrinx's Fans Club由2月14日創立起，已上載了超過60部影片，逾4000人訂閱，翻看最初內容，看她說印尼話，原以為無法聽明白，誰知每條片播放一會，總會聽到內容夾雜廣東話、英語，打招呼說聲「早晨」、講解家傭與僱主相處之道，當然偶爾也學學一些無理僱主的不滿嘴臉，作為負面教材。

Contrinx說影片廣傳後，有前僱主來電問候，「那個家庭的兒子年紀比我小，所以我叫他細佬，他問『你冇嘢吓嘛呢排？』我說細佬，冇嘢呀，遲啲先探你哋吖﹗」事實上她與現任僱主關係亦如朋友，拍片是為同行抱不平，而選擇用廣東話，是因為她希望既為家傭發聲，亦與僱主們溝通。

不是要挑戰現任僱主

相約她受訪，事前一切都明明白白講清楚，先收到回覆「我很樂意受訪」，平日什麼時間可以？「待僱主吃過晚飯後可以」，記者感覺她與僱主關係不錯，嘗試提出如果僱主願意的話，到時也可入鏡說兩句，她隨即答：「不好意思，這個我要拒絕，因為我要保護他的私隱。」Contrinx坦言很多人想起僱主的底，想知她為誰打工，僱主雖對影片內容毫不介意，也知她向來有拍片，但她仍與僱主道歉，「有些傳媒寫到我要挑戰自己僱主，我跟他說對不起，他們沒向我求證，如果你之後讀到這些報道，別往心裏去」。知道她飯後要受訪，僱主還主動幫忙抹枱執拾。

來港不僅為謀生 也為學習

「我來到香港，不止為賺錢、謀生，也是為學習。」2001年，18歲的印尼少女動身前往新加坡，「我高中時已決定要到海外工作，起初是想去香港的，但母親說你還那麼年輕，去近一點的地方吧」。面對陌生環境，她懂得與僱主明說，「我什麼都不懂，不過你教我所有事我都願意學」，「如果我想變得強大，做一個更好的人，想要成長，就要面對這一切，把它完成，我一定要成為贏家」。她對着電話鏡頭露出滿臉志氣，綻開彎得很漂亮的笑容。新加坡的僱主是單身女性，收養了一個孩子，「我們擁有相同方向，一同帶大他，教他成為一個好人，我說你不必聰明，做個聰明的人只需一朝，做個好人卻要花上一輩子」。

這個僱主現在已是個七旬婆婆，仍不時聯絡她，就大小決定問她的意見，更曾特意來香港探望她。早在Contrinx要到香港前，「她已告訴過我，你到了香港要堅強起來，不要想着要人寬恕，許多僱主可能會看不起你」。最初遇上的香港僱主，Contrinx說是頭一回請工人，所以不慣與工人相處，「他們沒給我家門鑰匙，可是我不介意；早上他們落樓下食早餐，把房間也鎖起，我在家乾等好幾個小時，回來沒帶食物，我就自己找吃的」。她跟僱主說：「你可以這樣對待我，我也可以去習慣，但如果你不改變自己，就很難找到第二個像我這樣的人了。」

守底線

拍片分享心得 接傭工求助來電

「有錢大晒呀？」這句說話其實毫不輕佻，是她切實地站在守足20年的底線去說，「有人問我敢不敢這樣對自己的僱主說？我答我已經說過」，「我們不是要求僱主把人工付到最高，我的老闆也曾提出要給我更高人工，我說不用了謝謝。他已給我自由，讓我有時間為朋友與他們的僱主之間充當翻譯和中間人，就算在工作時間內也容讓我這樣做」。有人也問為何她那麼得閒拍片，實情是她每天趁僱主未起牀，邊作預備，喝杯咖啡，就順道拍個10來分鐘的影片，談談她對解決假期、續約問題的心得，通常在片末，她都會讀出自己的電話號碼，歡迎傭工來電，當然也是以完成工作為先，再視情况回電。

家傭被禁外出 僱主家中宴客

最典型的求助電話說什麼？「這陣子多問我的僱主不讓我放假」，而她的回答總會先問，「你有沒有與僱主先談談？」她舉例這幾周染疫個案大增，僱主也建議她放假避免外出，「我問他為什麼，他說我知道你懂得保護自己，但疫情爆發挺嚴重，留在家中會好些」。她提議傭工提出自己的需要，如問僱主可否外出1小時匯錢回鄉，而僱主亦不應以多付薪來「買起」家傭一星期的一天假。但她說起許多疫情下無理對待家傭的情况，十分憤慨，「傭工在外面聚會就要罰$5000，我們一個月人工才$4630，怎麼付得起？但那邊僱主卻在家中聚會，誰敢投訴僱主？」她也聽過工人來電說驗出新冠陽性後被趕出家，於是她幫忙聯絡安排往朋友所設供外傭隔離的地方，她說到激動處也會自然由英語轉為流利的廣東話，「你唔係吓嘛，如果工人中咗都冇辦法㗎，佢自己乜嘢都做晒，到咗呢個地步，返屋企之後趕走佢，你有冇良心呀？」她請求記者要好好記下兩件事，「有些僱主在第五波疫情還在家中大宴親朋；又有些僱主要求家傭做多一份工作」，縱然外傭在合約定明外的其他住所工作是犯法，有些新來的工人仍會因為怕被炒不敢作聲。

最嚴重的，是幾年前聽過一個剛來港工作的印傭打來哭訴，被僱主性侵懷孕，「我很難過，但可以做什麼呢？後來她得了抑鬱，回去印尼。現在不知怎麼樣了。被人捉住、呼救無門，她對自己充滿罪疚感。即使告上法庭，法庭只會問，你當時在做什麼？為什麼不逃？她問我怎麼辦，我問她你要面對它嗎？要向前走嗎？一切視乎你想如何，如果無法面對，就要辭工了」。愛莫能助的有，Contrinx說多數來電不算是嚴重問題，有不少只是想找個人傾訴，「當他們問我意見時，我都會問你想要的究竟是什麼」。

她享受現在這份工作的自主，每天早上起來準備早餐，僱主上班後就往街市買菜，再預備午餐送到僱主公司，回來稍歇一會就做家務，然後煮晚飯，時間如何編配全由她決定。僱主轉為在家工作，為了互相給予空間，她盡量留在廚房或自己的房間。她常掛在口邊給僱主及工人的貼士，是要互相尊重。當僱主提出想她放假盡量不外出，能做到的，她也不計較太多，「之前曾有一個僱主需要我照顧嬰兒，我喜歡寶寶，也只有我能餵他，所以即使放假，我也會下午5、6時左右回家餵他吃晚餐。我不是要更多錢，而是真心想做，當我展現出這樣的態度，觸動到他們，他們就會尊重我」。

每兩三年，她便會轉換僱主，「因為我喜歡新的挑戰。」雖然她極其伶俐，曾照顧家中有兩老的家庭，僱主因小孩的緣故希望她說英語，但她為了可與公公、婆婆溝通，在一個月內學會廣東話，「公公還很有耐性教我煮飯，鳳爪、番茄煎蛋……唔係番茄炒蛋，係荷包蛋加番茄﹗」她談煮飯也談出做人原則，「我常跟姐妹們說，你要找出自己的價值，而不是管別人滿不滿意，老闆永遠不會滿意，感覺是主觀的」，就像煮飯，「不必問好不好吃，吃光就是好吃，沒吃光就是不好吃，還不簡單麼？」

打工仔心聲

香港僱主特點：從不說sorry

不少人讚Contrinx在片中說出打工仔的心聲，記者與她聊着也發現對話已超出家傭生活範疇了，簡直是在討論打工仔守住「樽鹽」之道，她說還不時教姐妹辭職時若已下定了決心，就不要動搖，不過不要說「我唔做呀，我唔同你續約呀」，「咁就難聽㗎嘛」，試着說：「唔好意思呀，好多謝你喎真係，你都珍惜我，我知道，之不過呢，我都想換吓環境吖嘛」，守住底線也要識做人，「咁講咪好聽啲囉係咪先。」有些僱主常罵工人「蠢」，她雖堅持工人都係人，有時事情記不全在所難免，但她也有3個打工心法，「第一，做事要保持謙虛；第二，小心觀察；第三，嘗試寫下要做的事情。你要做僱主要求的事，但有時都要主動，不過不必多言，必要時發聲，當要住嘴時就住嘴」。想不被覺得蠢，多發問，「如果什麼都說好呀好呀，根本你都唔知講乜，做咩好呀？係咪先？」這樣看起來更蠢。

做錯事就說對不起，她覺得香港僱主有個特點，「他們會說please、thank you，但從不說sorry」。如無法安排房間，應該在面試時誠實說，「姐姐，唔好意思呀，我哋間屋細間，你可以喺廳瞓覺，我哋閂門，畀你有自己空間。如果你真係老老實實同佢咁講呢，就不會傷害到人，如果承諾了有私隱，到頭來沒有，衝突就由此開始」。

「承認錯誤是療癒自己」

遇上從不會say sorry的僱主，她會選擇以身作則，做得不好時便道歉，「承認錯誤是在療癒自己」，聽到她說這句，我心裏感到輕輕的震盪，以為她的無堅不摧，只是硬淨個性使然，「每個人都有他／她的創傷，有些人的可能來自童年」。我說以為你有快樂滿足的童年，才如此開朗直率，她說「不是不是」，「我在破碎家庭長大，是家裏最大，背負起經濟重擔，要為自己做決定。不過好在我是個外向的人，常常想試新事物，喜歡學習，喜歡新鮮事，所以往往適應得很快」。

內向的記者表示 ，聽上去你比我更適合在香港這個地方生活呢。她在廚房笑開了，「哈哈哈哈哈，人人都這樣說，我的僱主也這樣說」。在這裏，會否總覺得被當外人？「我當然把這裏視為家啦，若你總當自己是外人，怎麼待得下去？不過同時你要知道自己的界線」，將來她還是會回鄉照顧母親和弟弟，她跟媽媽說過，女兒到外面去會一直成長，有一天回去，就會是個更成熟的人。

YouTube 頻道: contrinx's fansclub

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 蘇智鑫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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