見字抄經：人與萬物平等 「君子遠庖廚」偽善？

【明報專訊】物與人是否平等？以現代的情况來說似乎不然，人類將海洋、天空、郊野劃為領地，盤算着如何填更多的海、伐更多的樹、建更多的樓，千萬動物擠在不見天日的農場中等待被宰。從儒家角度看現今的動物權益，宋明理學家會批評人類剝削動物，因為宋明理學提倡「人與物等」，強調人類並非比萬物優越，不能為一己之欲破壞自然。

人與物等 人類非高高在上

宋代理學家程顥與程頤，又稱為二程，在佛教影響下，吸納佛教眾生平等的思想，提出「人與物等」，強調人類並非高高在上，有主宰萬物的地位，雖然人有獨特性，但不等於人比其他動物優越。古今中外不乏人類中心主義的思想，古希臘哲學家普羅達哥拉斯提出「人是萬物的尺度」，由人類判定萬物的價值；中國《尚書》說：「惟天地，萬物父母；惟人，萬物之靈。」一般人直覺看自己比天地萬物高，認為人是萬物之靈，能夠主宰萬物，因為人有語言能力，人有理性思考能力，人有價值追求的能力，但動植物沒有，所以人比動植物優越。

而宋明理學家反對，雖然人有獨特之處，但這不使人更優越，相反，人其他能力遠遠不及動物，人跟馬賽跑的話不及馬，人跟牛比併力氣的話不及牛，人也不像變色龍一樣變色。人認為自己比萬物高級，只是因為人自私，只從自己的角度看事情。宋明理學家說，人和其他動物、植物甚至死物一樣，都只是天地的創造物，人和萬物都是平等的，儘管人有理性、道德這些獨特之處，中大哲學系教授鄭宗義說，「這澄清了儒學不是人類中心主義，雖然儒學承認人有獨特性，但儒學從來都不覺得人在天地萬物之中是superior，而且無權主宰其他天地萬物」。

人禽之別 對生命更高層次追求

但二程兄弟提出「人與物等」，說人與萬物平等，似乎跟先秦時期孟子提出的「人禽之別」有衝突，究竟儒家是人與物等還是人禽之別？首先先了解孟子說的人禽有何分別。人之所以異於禽獸者，在於人有惻隱、羞惡、辭讓、是非之心，不止於動物食色性也、懷生畏死的本能，人追求仁義禮智的道德價值，甚至願意殺身成仁、捨生取義，但動物不能，所以人和動物有分別。如果人活得像動物，滿足於追求欲望、快感的本能，人就不是人，只是動物。孟子想提醒人有這種獨特性，希望人不停留於活得像動物，而對生命有更高層次的追求，超越動物的本能，所以孟子說人禽有別，人與禽獸不是同一類，而與聖人同類。雖然孟子說人不是動物，但他並非輕視動物，只是人和動物的能力不同，對人和動物的要求也不同，能力愈大，責任愈大，社會上知識分子有責任關懷社會、批判社會，富商巨賈有責任交更多稅、回饋社會，但知識水平低、收入少的人也不應被輕視。

儒家重視動物

孟子亦提倡我們應該愛動物，當人意識到人禽之別，明白人有仁義禮智的能力，就應該將仁愛逐步擴充到天地萬物，「君子之於物也，愛之而弗仁；於民也，仁之而弗親。親親而仁民，仁民而愛物」。由愛我們的家人，再愛朋友，到愛同學、同事，愛生活中的社區、鄰里，逐步擴充至社會上的人，還要愛護動物、植物、死物。所以孟子思想並非人類中心主義，鄭宗義說若以為儒家不重視動物是誤解，「如果儒家看不起動物，只講『親親而仁民』就可以，不用愛物」。《孟子·梁惠王上》中有一「以羊易牛」的故事，齊宣王有一天在朝上看到有人牽着牛走過，齊宣王問這隻牛要牽到哪裏去，牽牛的回答說牛要拿去屠宰作祭祀用，齊宣王不忍心看到牛驚懼哆嗦的樣子，就下令放走牛，但祭祀又不能取消，於是齊宣王就用羊代替牛來祭祀。孟子稱讚齊宣王有仁心，說：「君子之於禽獸也，見其生，不忍見其死；聞其聲，不忍食其肉。是以『君子遠庖廚』也。」

君子離廚 培養惻隱之心

常有人以「君子遠庖廚」一句批評儒家偽善，因看到牛可憐的樣子就不忍殺牛，但殺一隻看不到的羊，難道就不是殺生？想吃肉，但不想看到動物被屠宰的殘忍，不想聽到動物臨死的哀鳴，於是遠離廚房，難道就能減輕動物的痛苦？儒家則回應，「君子遠庖廚」是培養仁術的方法。古代不像現代經常有肉吃，吃肉都是為了補充營養而非口腹之欲，儒家說只有幾個情况下才能殺動物，一是照顧兩老；二是大病初癒；三是招待賓客；四是祭祀。在必須吃肉的前提下，既然橫豎動物都要死，問題就是看着動物死在你面前，還是避而不視。儒家說「君子遠庖廚」，是為了培養我們的惻隱之心，假如看着街市檔販在你面前把一隻活蹦亂跳的雞放血，未死透就浸到一桶滾燙的熱水中拔毛，你還能吃得下桌上的白切雞的話，慢慢就會習以為常，而不再對動物被屠宰感到不忍。所以寧願買死雞不買活雞不是偽善，而是仁術，「你買隻死雞是仍然表現你不忍心去殺生的心，惻隱之心，如果每個人都是這麼想，這個天下就多一分惻隱之心，少一分殘忍、好殺的心，如果人人都覺得殺戮無問題，反正動物是任我殺，咁就多一份殘忍的心，惻隱動物就愈來愈難。」

遠近親疏之分 殺動物要不忍

不像佛教說眾生平等，佛陀為了不殺生寧割肉餵鷹，儒家版本的人與物等，並非說人和動物完全平等，完全不殺生。一般情况下我們愛動物如愛人，但如果非要二擇其一，親人快要餓死，儒家也會宰動物以養雙親，如果野外遇猛獸攻擊，儒家也不會束手待斃。但儒家強調人不能任意殺動物、利用萬物，認為人有主宰萬物的權利。明代理學家王陽明說，有遠近親疏之分是萬物的天性，羚羊為了保護幼兒會攻擊人，在親人和動物之間人也會選擇至親，重點是我們宰殺動物時，心要不忍，不是視之為理所當然。王陽明在《傳習錄》說：「禽獸與草木同是愛的，把草木去養禽獸，又忍得。人與禽獸同是愛的，宰禽獸以養親，與供祭祀，燕賓客，心又忍得。」動物和植物我們都愛，但無可奈何下也要狠下心用植物養動物，親人和動物我們都愛，但無可奈何下也要狠下心宰動物養雙親，但要殺得人道，對動物、植物的死要有惻隱之心。

避免不必要殺戮 盡物之性

宋明理學說我們要愛護萬物，如非必要不要殺生，套用到現今社會，相信儒家會提倡減少食肉，避免不必要的殺戮，「你可以一個禮拜食一兩次肉，甚至一個月食一兩次肉，何必食肉比食菜更多，這是無惻隱之心，放縱你的殘忍好殺的心」。除了減少食肉，不要放縱口腹之欲，也不應放縱人類中心主義的想法，過分擴展人類的領地，過度開發、破壞大自然，「現代為什麼禽獸會無啦啦來搞你，因為牠已經沒有辦法棲息，棲息地用晒來起樓，所以就過來市區，你又覺得牠阻礙你傷害你而殺死牠」。人類現在支配了世界，按照人的意思改造自然，肆意填海、伐樹，讓我們以為自己了不起，成為萬物的主宰，能夠支配其他生物的生死。但儒家說這不是正確態度，聖人應該要盡人之性，盡物之性，幫助人、物各盡其能，讓鳥兒在天上飛，讓海豚在海中暢泳，「要參與天地萬物化育，去幫助他們，而不是以為自己superior，而支配萬物」。

【楷書】

背景

徐沛之這次以鍾繇的楷書風格寫「人與物等」，鍾繇是三國時期曹魏書法家、政治家，以小楷著名，其風格對後世亦影響深遠。鍾繇的小楷與唐朝楷書的分別在，唐楷字體大小、尺寸較齊整一致；鍾繇則隨字體的筆劃、複雜度而調整字體高度，高矮不一，尺寸自然。

小技巧

鍾繇小楷線條比較簡潔、圓潤，較少修飾的細微技巧，感覺自然不做作，有古樸氣質。寫字時要注意字的結體，鍾繇的字較扁身，初學者臨摹時容易把字寫得過長，失去圓潤感。

文˙ 朱琳琳

題字˙ 徐沛之

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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