認清真假肚腩 對症下藥殲滅

【明報專訊】為何手腳纖纖，偏偏肚腩凸凸？無論怎樣努力減肥，腹部贅肉卻揮之不去？

原來肚腩有真假，想收身大計事半功倍，先得看清楚你的肚腩，是因為飲食過度脂肪積聚形成的中央肥胖真肚腩，還是姿勢不良、內科疾病、產後肌肉鬆弛引致的假肚腩。

真假肚腩，對策大不同。

企直吸氣分真假

「人到中年，肚腩愈來愈大！」

「點解生完仔仲有個大肚腩？」

「手腳纖瘦，為何肚腩凸凸？」

腹部隆起，未必是真大肚腩——即因脂肪積聚引起的中央肥胖。家庭醫生陳海聰指出，要判斷真假大肚腩，可參考一個簡單方法：以正確姿勢站立，輕輕吸氣收腹，若原本微微隆起的腹部消失了，就是假大肚腩。如不論坐、站、蹲等姿勢，肚腩仍然存在，多數是真大肚腩（圖 ①）。但要準確分辨真假，則必須經過醫生詳細問診、檢查，找出肚腩成因。

◆真肚腩成因：

‧腹部囤積過量脂肪，即中央肥胖

健康警號：

‧跟三高（高血壓、高血脂、高血糖）息息相關，增加糖尿病、高血壓、中風、痛風等疾病風險

‧對關節構成壓力，繼而增加肌肉骨骼系統疾病風險，包括骨骼、肌肉、關節、韌帶、肌腱和滑膜，常見有退化性膝關節炎、髕股關節綜合症、下背痛、纖維肌痛、足底筋膜炎、阿基里斯肌腱發炎、痛風性關節炎、踝關節扭傷等

‧有文獻指，肥人壽命相對瘦人短7至10年

◆假肚腩成因可大可小

假肚腩成因：

‧寒背：背部彎曲（圖 ②），肩膀和脖子向前傾，以致肚腩胃腩凸出

‧盆骨前傾：長時間坐姿不良，令盆骨前傾，脊骨弧度過彎，將腹部推向前方，變成假肚腩（圖 ③）

‧腸阻塞：當小腸或大腸部分或完全被堵塞時，不能正常蠕動，症狀有腹脹、腸痛、嘔吐等

‧腹部腫瘤：肝硬化或腫瘤（如卵巢瘤、子宮肌瘤等）會引起腹水，令肚子變大。如腹部脂肪細胞異常增生，並演變成脂肪肉瘤，亦會令腹部凸起

‧便秘：糞便堆積腸道，導致胃脹肚凸

‧腹部肌肉鬆弛：肌肉缺乏支撐力，導致腹部凸出，常見於產後女性

健康警號：

‧盆骨前傾，可致腰背疼痛

‧寒背除了影響外觀，更可能導致頸痛、背痛

‧腹部肌肉鬆弛，影響外觀

‧腸阻塞令食物無法通過腸道，消化液亦會於腸道內積聚，延誤治療可引起腸穿、腸壞死等問題

‧腹部腫瘤、肝硬化、肝癌、婦科腫瘤病（如卵巢瘤、卵巢癌、子宮肌瘤）、脂肪肉瘤（這是一種罕見的惡性腫瘤）

‧便秘可致腹痛、痔瘡等，長期受便秘之苦，更會令人情緒困擾●

中央肥胖

BMI難知脂肪分佈

身體質量指數（BMI）及腰圍是診斷肥胖最常用準則，哪個較適合？

陳海聰引述《新英格蘭醫學雜誌》指，量度腰圍比BMI更準確。因為後者未能有效反映身體脂肪分佈，另外有些運動員較健碩，肌肉量很高，BMI數值可以很高，但未必有大肚腩，他們患心臟病的風險不會特別高。不過兩個準則都具參考價值，讓醫生有更多參考數據。

腹部積聚過量脂肪（即大肚腩）與整體脂肪過多，有同樣甚至更高的致病風險。囤積在肚腩的脂肪，與肥胖相關疾病（如心臟病）有更強關係。●

肥瘦逾50%後天影響

先天肥：陳海聰引述Journal of Diabetes Research的研究指出，一個人的體重，有30%至50%受基因影響，所以整體來說，後天因素影響稍微多些。約有50個基因（人體共有約2萬個基因）跟體重或肥胖有密切關係，僅極少數人有很多肥胖相關的基因，他們要減肥的話，需比一般人花更多工夫。

後天肥：有兩個主因：不健康的飲食習慣及缺乏運動，導致體內攝取的熱量較消耗為多，人也自然易胖。

◆專家意見：陳海聰（家庭醫生）、黃煒芬（物理治療師）、何淑玲（物理治療師）

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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