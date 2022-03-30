普立茲克建築獎得主 打破階級 建築美好生活

【明報專訊】香港作為現代都巿，最不現代的地方，是普遍建築仍然以建構社會階級為依歸，由講出口都會令人汗顏的名貴樓盤名，到各區建築差異帶來的懸殊階級，時刻叫人警覺人的雲泥之別。當下的世界建築趨勢，其實是透過建築打破社會階級觀念，確立人人平等的普世價值。今屆普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）得主、生於西非現居德國柏林的Diébédo Francis Kéré，便是一個這樣的建築師，他亦是首位非裔建築師獲得此項殊榮。

寫了建築及設計多年，或多或少也接觸過Diébédo Francis Kéré（下稱Francis Kéré）本人及其作品。最早一次，該是2015年在哥本哈根到Louisiana Museum of Modern Art看AFRICA: Architecture, Culture and Identity展覽，展出了他以當地的去皮柳樹樹幹建造的Louisiana Canopy，以木材來模擬森林樹蔭的效果，帶出樹木成蔭對人的重要，尤其是在世上一些貧窮地區例如西非的布基納法索的Gando社區（這亦是Francis Kéré的出生地）。同年，Francis Kéré到阿姆斯特丹任What Design Can Do講者之一，分享他由建築及設計學校的職業生涯起點。在2018年，他參加了第16屆威尼斯建築雙年展，按該屆主題Freespace展出的作品Zoí（意指生命），亦用於柏林前機場Tempelhof內，作為難民營的帳篷。

主力建設學校 改善民生

以上的作品均可見Francis Kéré的人文關懷，而其建築設計原點，是學校。他面對的不是已經都巿化的空間，而是無自來水的旱地。他的最早期作品Gando Primary School，建於2001年，亦是他的成名作。在都巿生活的我們，對建築學校的概念，大多是水泥建築，有水有電的都巿空間。但在Gando，除了無水、沒有我們想像中的建築工人，大部分人也不識字，看不懂設計圖，連作建築上的溝通亦有難度。這種困境，對活在智能手機及手提電腦世代的我們，是難以想像的。面對資源和技術同樣短缺，Francis Kéré早期主力設計的不是住宅，而是能長線改善生活的學校，透過教育來改善民生。

居民參與 提高社區凝聚力

Francis Kéré建築Gando Primary School的策略十分聰明。首次，他利用當地居民的泥磚建築技術，結合水泥，建造通風及採光度高的課室，不用冷氣也能調節室溫，剩下的素材則用來製作家俬。為了讓當地居民善用他們懂得的泥土結合水泥的建築技術，他先在居民面前示範製作能不斷重複的部分（例如拱頂及兩側牆身），解決溝通問題，讓居民依照示範過程及重複單元，來建成整座建築。居民參與，不單能解決人力問題，亦大大提高社區凝聚力。用上泥土作為主要素材，除了是因為當地的泥土俯拾皆是，亦能減少用到當地少有的樹木，並節省運輸成本。

後來他亦建設了不少為下一代發展而設的建築，如循序漸進地建設與Gando Primary School一條龍的Naaba Belem Goumma Secondary School及Burkina Institute of Technology，又或是Noomdo Orphanage孤兒院及以IT為本的Startup Lions Campus，大都應用本土建材及原居民的建築技術為本，以建築實踐教學規劃，讓知識拉近布基納法索與世界的距離。

「不要因為貧窮，放過創造優質事物」

總括而言，Francis Kéré的設計哲學是除了本土素材和特色元素、建築本身的設計和可持續發展外，如何透過設計策略及建築，來為整個國家的人民作人生規劃，提升人民質素，讓這個被邊緣化的西非國家能與全球視野接軌。Francis Kéré具有的視野及行動力，不消說建築界，就是在國家層面來說也屬少數。一如他的得獎發言︰「我希望改變主流模式，推動人們去夢想，去冒險。不要因為有錢，便浪費資源。亦不要因為貧窮，而放過創造優質事物的機會。人人都應該得到好的生活質素，每個人都應該得到奢華，每個人都應該得到舒適。 每個人因為對氣候、民主和資源不足的擔憂，而連成一線。」

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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