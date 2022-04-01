沙發薯：Hold your breath now! 女性電視站起來

【明報專訊】MIRROR成功上位後，最近香港娛樂圈熱話由COLLAR頂上，何謂「當代女性」再次成為討論話題。其實近年女性主義走出學術及文化界，踏上主流，早成一大buzzword。以往男性主導的影視界亦同時逆轉，女創作人屢出佳作，近年不少最傑出的作品都是出自女性手筆。

Fleabag成新一代年輕中產／文青女性代言人，讓該劇創作人Phoebe Waller-Bridge紅到荷李活，獲邀請參與占士邦最新電影No Time To Die的創作。公屋出身的黑人女創作人Michaela Coel用取材自她成長背景的Chewing Gum闖出名堂，展露赤裸不修飾的觸覺及幽默。她2020年的傑作I May Destroy You贏得全球口碑，成為女創作人的新典範。相隔兩年，最近英國電視界的兩部作品亦是出自女性手筆，兩部都是與性工作者有關。

Alma's Not Normal是Sophie Willan的創作，取材自她自己的經歷：母親是道友，所以她靠政府機構養大，只能間中投靠祖母。她對戲劇產生濃厚興趣，所以決定在話劇界發展。她成立自己的劇團，但生活艱難，所以成為性工作者支持生計。這是她的故事，亦基本上是由她飾演的主角Alma的故事。

取材個人經歷 有血有肉

Sophie認為媒體常常將這些出生在問題家庭的人定型，不是被塑造成英雄大好人，就是十分負面的角色。所以她筆下的Alma絕不平面，充滿生命力，是個有血有肉的人。劇集的序幕是她與男友分手，忽然沒錢沒工沒依靠，終要面對現實，搵工掙錢養活自己。一直只當臨時演員的她沒有辦法找到好工，嘗試做快餐店低薪員工，但受不了愛操控人的乞人憎經理，所以去做性工作者。

看Alma's Not Normal是像吃出奇蛋的驚奇經驗，每一集Alma都有不一樣的體驗，故事都有不一樣的情緒。劇集將喜劇與社會現實主義成功融入，再加入自傳元素，有特別和暖的溫度，讓你笑中有淚，既感慨社會的不公，亦不自覺讚歎生命的可愛。

Alma是曼徹斯特20尾30頭的女人，但另一部出色劇集Mood則是講述在倫敦20出頭女性的故事。Mood是Nicôle Lecky的創作，與Alma's Not Normal一樣，劇集前身是話劇演出，都是她們自己一手一腳編、寫、演的作品。不過，Mood卻有更大的wow factor，就是劇集中主角Sasha以音樂與觀眾對話，用歌唱出心聲；劇集所有歌曲均由創作人Nicôle Lecky一手創作與演唱，因為現實世界中，她既是唱作人，又是編劇，亦是演員，所以劇集有特別的質感。

Mood的主角Sasha與Alma一樣，家庭與童年均充滿挑戰，為了追夢，最終決定賣身。較年輕的Sasha自然用當代的方法賣出身體吧。她利用社交網絡聚集人氣，利用OnlyFans這類平台透過觀眾的贊助及打賞掙錢。劇集充滿真實感，因為創作人做足功課，對性工作者這專業做了不少研究，接觸及訪問不少性工作者。

Mood十分黑暗亦十分真實，充分展現了現今的時代思潮（zeitgeist），成功窺探這世代的年輕人如何在黑鏡中找尋人生意義，迷失在社交網絡。事實是，在這個瘋狂的年代，誰又會有好mood？

文：陳Damon