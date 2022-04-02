同級手機：高CP值雙雄玩1.08億像素

【明報專訊】小米近年力推兩個子品牌，包括POCO及Redmi，皆走高性價比路線。最近兩者不約而同地推出二千元上下的抵玩手機，各有賣點。

$2499享準旗艦性能

POCO X4 Pro具備準旗艦級硬件配置，6.67吋AMOLED熒幕支援120Hz更新率，觸控採樣率亦達360Hz。它的拍攝功能亦非常厲害，配備1.08億像素、1/1.52吋大感光元件的主鏡頭；機背另配備超廣角、微距鏡頭。

性能方面，以二千多元價位的手機而言，POCO X4 Pro配以6nm工藝打造的Snapdragon 695 5G處理器，運行速度和效率非常不錯。而除了本身內置的8GB內存，手機亦能從256GB儲存空間轉換3GB作為記憶體，提供更流暢操作體驗。

$1999手機1000nits亮度 日光下看得清

另一部更便宜的Redmi Note 11S，雖然只支援4G，核心亦只屬中階級別，但採用6.43吋AMOLED熒幕，DCI-P3廣色域，色彩更鮮艷細緻；而且亮度高達1000nits，日光下一樣看得清晰。手機最大賣點是機背有4鏡頭，包括1.08億像素主鏡頭，1/1.52吋大感光元件；其餘包括超廣角、微距鏡頭及景深傳感器。

■POCO X4 Pro規格

熒幕：6.67吋

鏡頭：1.08億像素、 3主鏡頭

電池容量：5000mAh

其他賣點：5G、雙nano-sim、67W快充、3.5mm輸出、側面指紋感應器

售價：$2499

■Redmi Note 11S規格

熒幕：6.43吋

鏡頭：1.08億像素、4主鏡頭

電池容量：5000mAh

其他賣點：雙nano-sim、33W快充、3.5mm輸出、側面指紋感應器

售價：$1999

查詢：3077 3620（小米）

[E潮]