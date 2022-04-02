高階之選：Note系繼承者 100倍變焦AI大進化

【明報專訊】Samsung Galaxy S22系列是近日最矚目的旗艦手機之一，當中包括S22、S22+及S22 Ultra。其中Galaxy S22 Ultra可算是昔日Note系列的繼承者，將其最大賣點S Pen配置到機身中。新版S Pen延遲度比以往降低70%，也配備AI預測功能，可預測繪畫線條及書寫走向，有如真筆手寫感覺。新機配備6.8吋Dynamic AMOLED 2X屏幕，加上Vision Booster視覺強化技術及高達1750nits的亮度，在陽光下亦能清晰觀看熒幕內容。熒幕刷新率亦達120Hz。

S22 Ultra保留了100倍混合變焦功能，但透過更先進的AI相機計算法，在任何光線下也可拍攝出清晰相片；1.08億像素的主鏡頭及1200萬像素的超廣角鏡頭，則捕捉到更多細節及亮度。鏡頭又用上超透明玻璃，能在黑夜拍攝時減少眩光，而且相機能夠減少58%震動，大大穩定用戶拍攝時的影像。機能方面亦是頂級水準，最新的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，配以12GB RAM記憶體，讓用家體驗到極速快感。新機亦支援45W超快速充電，充電10分鐘便足以錄製50分鐘影片。

■Samsung Galaxy S22 Ultra規格

熒幕：6.8吋AMOLED 2X，500ppi，120Hz更新率

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

內存／儲存空間：12GB內存；1TB／512GB／256GB儲存（沒有外置儲存）

Sim：雙nano-sim

主鏡頭：1.08億像素廣角F1.8、1200萬像素超廣角F2.2、1000萬像素3倍遠攝F2.4、1000萬像素10倍遠攝F4.9、鐳射自動對焦感應器

前鏡頭：4000萬像素f/2.2

網絡：5G、Wi-Fi 6、藍牙5.2、NFC

電池容量：5000mAh

其他：S Pen、屏幕指紋感應、8K@24fps拍片、IPX68、Samsung Pay、45W快充

重量：228g

售價：$9698（256GB）、$10,798（512GB）、$12,398（1TB）

查詢：3698 4698（Samsung）

[E潮]