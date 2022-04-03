星期日現場：戰爭、假新聞立法、國際制裁——普京治下的俄羅斯人去留兩難

【明報專訊】自俄羅斯入侵烏克蘭，全世界的目光都落在逃離戰亂的烏克蘭人身上，關注這場戰爭帶來的烏克蘭難民潮和人道主義危險。但戰火之下，逃亡的不只是烏克蘭人，還有大批俄羅斯人離開自己的國家，筆者透過電話訪問了一些已逃亡異地的俄羅斯人，他們有的不滿普京發動攻擊，曾參與反戰示威；有的從事傳媒工作，擔心新法通過後，報道戰事內容有可能被視作傳播俄羅斯軍方的虛假信息，最高判監15年；背上侵略者之名的俄羅斯，其民眾在西方經濟制裁下生活，陷入進退兩難的困境。

反戰的32歲Vladislav在離開俄羅斯的前一天，把手機內的資料刪除，包括一些他在社交平台發布的帖文。「『我們要停止戰爭，不要普京政權』，我在網上是這樣寫的。朋友提醒我，出境時可能會被邊防人員檢查手機，若發現手機有敏感內容，如反對普京政權或是反戰言論，就有被捕或罰款的危險。」

「離開就可表達真實想法」

邊防人員最終沒有查看他的手機，只是簡單地問一句：「為什麼去烏茲別克？」他回答探親，然後順利離境，坐上3月5日從莫斯科飛往烏茲別克首都塔什干（Tashkent）的航班，機上坐滿了乘客，各人因着不同理由離開俄羅斯。他語氣堅定地說：「我不能再沉默，只要我不在俄羅斯境內，就可以表達自己的真實想法，所以選擇離開。」

大部分逃離的俄羅斯人前往土耳其、格魯吉亞及亞美尼亞，俄羅斯人毋須簽證就可以入境這3個國家，持有神根簽證的俄羅斯人從陸路進入芬蘭、拉脫維亞等國，遠一點的目的地有阿聯酋。至今官方沒有數字顯示有多少人已經離開俄羅斯。

戰爭爆發後，西方多國對俄關閉領空，國際航線減少，機票價格飈升，Vladislav表示遇到最大的問題是信用卡公司Visa及萬事達（Mastercard）暫停在俄羅斯運作後，俄羅斯發行的信用卡無法在境外使用，他隨身現金不夠，需靠烏茲別克的友人幫忙。他目前已離開烏茲別克，在塞爾維亞暫住，強調自己不會回國。

逾萬反戰示威者被捕

離開俄羅斯之前，他曾響應網上呼籲，到莫斯科馴馬場廣場（Manezhnaya Square）參與一場反戰示威。「我們不會稱作示威，而是一群人去散步，在示威地點附近行來行去。現場周圍都有警察監視，我親眼目睹有年輕人被捕，有老人高舉『不要戰爭』的紙牌，不消幾分鐘就被警察帶走。」他說。

俄羅斯YouTuber Niki Proshin曾上載影片，把俄羅斯第二大城市聖彼得堡的示威情况記錄了下來。片中，他跟隨人群在大街上行走，當聚集的人愈來愈多，身穿黑色制服、戴頭盔的警員要求現場人士停下腳步，他跟着指示做，其後獲放行。人潮中，一名男子舉起「不要戰爭」的紙牌，被發現便馬上逃跑，狂奔近百米後遭警員抓住。民權監察組織OVD-Info統計數據顯示，截至3月24日，俄羅斯警方在全國151個城市集會中，已拘捕約15,095名反戰示威者。

「奪回領土」到底得到什麼？

Vladislav原本在俄羅斯從事電影行業，業內人士很多都反戰，只有小部分人支持俄羅斯總統普京發動戰爭，「那些支持戰爭的人，只看俄羅斯國營電視頻道，聽到的只有一種聲音，國內的獨立媒體接連停運，大眾接收資訊並不容易」。他坦言，小時候父親和身邊的大人都告訴他，「克里米亞是俄羅斯領土、必須奪回」，當俄羅斯2014年吞併克里米亞時，他心底裏是支持的，惟西方國家在俄羅斯吞併克里米亞後對其制裁，令俄國出現經濟困難，「經濟變差又有制裁，我又不去克里米亞，我們到底得到了什麼？」他認為戰爭目的是轉移國內視線，現在他反對任何侵略或吞併行為。

還在俄羅斯生活的時候，Vladislav主要透過Instagram、YouTube等平台讀取新聞與網絡資訊，也有留意獨立媒體的報道，譬如看獨立電視頻道TV Rain（Dozhd）的節目。

成立於2010年的TV Rain是俄羅斯僅存的幾家獨立媒體之一，曾報道反政府示威、反政府樂團Pussy Riot兩名成員的審訊，以及俄羅斯前首富Mikhail Khodorkovsky獲釋的新聞。在俄烏戰爭發生後不久，俄羅斯總檢察長辦公室指摘TV Rain的網站和莫斯科迴聲電台（Ekho Moskvy）傳播有關俄羅斯軍人行為的虛假信息，發布煽動極端主義活動和暴力資訊。TV Rain在受壓之下於3月3日宣布結束營運。2021年諾貝爾和平獎得主、俄羅斯傳媒人Dmitry Muratov所屬的媒體《新報》（Novaya Gazeta）也收到政府監管機構兩次警告，同月28日宣布暫停出版，直至俄烏戰爭結束。

「記者留在俄羅斯太危險」

49歲資深傳媒人、TV Rain新聞節目主播Mikhail Fishman亦離開了俄羅斯，他原打算前往格魯吉亞會合家人，但不知何故遭拒絕入境，輾轉下來到以色列。對於會否繼續從事新聞工作，將來會否回國，還是轉往其他國家生活，他稱未有下一步計劃。

「我工作的媒體已經停運，記者這份工，使我留在俄羅斯太危險。」Mikhail受訪說。3月4日，俄羅斯國會通過修正案，故意傳播虛假信息可處以最高15年監禁或罰款，凡呼籲制裁俄羅斯的人也會被罰款。打擊「假新聞」的法案通過後，英國廣播公司（BBC）、彭博社、美國有線新聞網絡（CNN）等國際主要媒體均暫停了其記者在俄羅斯境內的採訪工作。

Mikhail透露，基於安全理由，大部分TV Rain記者已逃離俄羅斯，因為任何報道或言論都有可能觸犯法律被罰。他舉例說：「如果稱呼俄羅斯的行動為『戰爭』，而不是使用『特殊軍事行動』字眼，等於犯了法。任何與官方說法不同的內容，很可能被視為假新聞。」

儘管國內政治環境不穩定，仍然有人選擇留在俄羅斯。身在聖彼得堡的Niki，過去一個月以來，一直拍片記錄俄羅斯的國內情况，他試過在反戰示威現場拍片；當國際品牌紛紛撤出俄羅斯，他走進購物商場了解情况，並拍下芬蘭連鎖超市Prisma關閉俄羅斯門市前，自己去掃減價貨的過程。許多網民在影片下留言，稱讚Niki勇敢，形容他所做的一切是記錄歷史，反映俄羅斯人的真實生活。

問Niki會否擔心因影片內容而被捕？他明白有這個可能，但希望不會發生，「很難界定什麼是假新聞，所以我在影片會避免提及烏克蘭發生什麼事，我不會講俄羅斯軍事，只分享自己身邊發生的事」。

物價飈漲 窮人傷害更大

國際制裁持續，多個國際品牌加入抵制行動，相繼撤出俄羅斯市場，從資訊科技業、連鎖快餐店到娛樂產業等，俄羅斯貨幣盧布在西方實施一系列制裁後大幅貶值，使國內物價大幅飈漲，市民的日常生活大受影響，一同承受普京發動戰爭的後果。《金融時報》引述俄羅斯經濟學家Sergei Guriev指出，西方制裁下，受損失的不僅是中產階級，由於食品價格上漲和進口藥品成本大幅增加，窮人將會受到更大傷害。

俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）表示，3月5日至11日的通脹率為2.1%，是20多年來第二高的每周數據。根據經濟部的數據，截至3月11日，年度通脹率由前一周的10.4%躍升至12.5%。俄羅斯報章Kommersant報道，從2月26日到3月4日，食品價格上漲了10.4%，是自1998年以來的最高漲幅。不過近日盧布幣值已回升。

熱愛這裏，但無法再留

Niki開始感受到制裁的影響，在收入不變的情况下，所有物品變得好貴，「我用俄羅斯銀行發行的信用卡在國內可以提款，兌換外幣反而相當困難」。俄羅斯自3月2日起，禁止民眾從俄羅斯匯出或攜帶出境等值1萬美元（約7.8萬港元）以上的外幣現金。

另一影響是社會氣氛，如今聖彼得堡街頭到處可見支持俄軍出兵的Z字符號，地鐵站、商店、路邊的私家車都貼了這些標誌，主張反戰的Niki說：「很多人已離開俄羅斯，他們在俄羅斯出生和成長，熱愛這個地方，但覺得無法再留在這裏。現在離開的人比較有經濟能力，如果有一天我要走，恐怕是忍受不到身邊的種種轉變。」

文˙甄梓鈴

編輯•林曉慧

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