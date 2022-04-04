運動貼士：唱歌播音樂增趣味 照顧者齊齊動

【明報專訊】居家運動也有危險？如長者不願意做運動，怎辦？許彩玉分享居家運動貼士。

牀上滾動、「踩單車」

1. 家中沒有足夠空間做運動，怎麼辦？

答：只需要雙手伸直，畫圓圈範圍內沒有障礙物，就可以做簡單運動。如果空間不足，可以做「椅子操」（例子參考運動示範），但緊記不要用摺櫈，確保椅子穩固，最好有扶手和靠背，而且可把椅背貼近牆壁，防止做運動時椅子向後移動。站起來做的運動可以貼着牆壁做，失平衡時也有倚靠。

另外，可以在牀上做運動，如左右滾動身體、屈膝踢腳等伸展操，或仰臥抬腿「踩單車」，做10分鐘已有疲累感。睡前醒後都可以做，很安全，不怕跌倒。

2. 著睡衣、拖鞋做運動可以嗎？

答：長者就算足不出門也不要太「頹」，應每天梳洗裝扮，起牀後把睡衣換成便服，能訓練自理能力和動作計劃能力（motor planning skill）。做運動建議穿著舒適便服或運動服；穿拖鞋容易「跣親」，赤腳在防滑瑜伽蓆上做運動會較安全。

3. 長者不肯做運動怎麼辦？

答：一、可播音樂、唱歌，增加運動趣味；二、把運動融入日常生活，例如在刷牙、洗菜時坐「無影櫈」深蹲，或連續做3至5次「坐下起身」，均能鍛煉大腿肌肉力；三、家人的陪伴很重要，也不要責怪老人家，令做運動變成壓力。長者就像小朋友，要他自己乖乖做功課很難，但如有人陪伴，就會有動力，反正照顧者自己也需要運動，不如大家一起開心地運動；四、運用權威，長者會聽從專業人士意見，覆診時請醫生或治療師提醒他們做運動。其實，不少長者不是不肯做，而是不懂得做，所以只要教他們簡單、易記方法，就會願意去做運動。

「痛就唔郁」未必對 紅腫熱痛先求醫

4. 關節痛不宜做運動？

答：「痛就唔郁」是錯誤觀念，很多情况下運動能減輕痛症，但如果痛到不能動或急性發炎，即出現紅、腫、熱、痛其中兩個情况，就需要求醫，先處理問題，再尋找適合的運動和護理方法。