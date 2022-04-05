拍攝貼士：妙配顏色避開雜物 鎖定對焦曝光

【明報專訊】影樓燈光齊備，用手機都可以拍出理想效果。曾於不同機構教授手機攝影技巧的人像攝影師KN（IG@kn.c）分享一些影樓拍攝人像的心得，讓大家掌握拍攝竅門。

1. 善用空間道具

一般影樓提供不同道具，拍攝時可透過相關道具對應拍攝主題，如在家居場景可善用假麵包、水杯等，令拍攝出來的情景更有居家感覺。一般家居房間色調主要為白色或木系，所以模特兒的造型或服飾應盡量以單色為主，使用道具時，色系可盡量配搭模特兒本身的衣著顏色，如書架有不同顏色的書，可選用白、藍色（圖A），如果使用其他顏色如黃色，會令焦點偏離模特兒。

2. 利用人像模式

使用具備「多鏡頭」手機拍攝時，可選「人像」模式，將焦距拉近，並對焦在人物上，周邊環境會有虛化效果。由於大多室內場景的樓底較矮，如以廣角鏡拍攝，拍出來的畫面會變得太空曠，亦會拍到很多不相關或不呼應主題的物件和環境，如冷氣機、天花板、窗外環境等，而不必要的雜物會影響整張照片的構圖及觀感。拍有鏡面的場景時，可盡量避開鏡面的反射，如以模特兒遮擋攝影師所站的位置，亦可使用「人像」模式作近鏡拍攝（圖B）。

3. 留意場景光線

在一些偏暗環境拍攝時，要留意模特兒的面光。有時手機的自動曝光或補光功能，會因應場景偏暗的關係而提亮，但提亮的同時，亦會將面光提升，令面部過度曝光，看不清皮膚或輪廓的細節（圖C）。拍攝時可先鎖定對焦，對焦後再將曝光調低，令模特兒面部增添細節。如現場光源較多，也有可能影響手機感光，令照片曝光準確度有偏差。建議拍攝前使用對焦及曝光鎖定，鎖定後人像的曝光便不會因現場環境改變而有變化。