間隔花心思 1300呎影遍多風格場景

場景多多——影樓內有多個不同場景，Rover刻意不把各區域分隔，讓每一個角度既能做主景也能成為背景，變化多得很。（黃志東攝）

【明報專訊】愛好影相的人總是意猶未盡，如覺得單一主題房未能滿足拍攝需要，可選擇多種風格集一身的影樓。以多地風格為主題的「where am i」，拍攝空間達1300平方呎，不同位置都放有世界各地風格的場景，包括和式家居、台式cafe、北歐式睡房等，難怪創辦人Rover Leung建議客人多帶幾套衣服，體驗不同的拍攝風格。

where am i去年9月開幕，由Rover一人主理，他希望客人可一次過拍攝到不同效果，故一手一腳設計多個獨立得來又有連貫的場景，如左邊是日式家居，右邊是台式cafe，但中間又放置了一輛單車，讓兩個場景巧妙地連接起來又不覺突兀。旁邊大玻璃窗亦為場內引入適合拍攝的自然光，非常適合拍攝婚紗、情侶及閨密照，「這裏不一定用上專業相機才拍到靚相，有時女孩們相約上來，用手機都拍得到」。

設DIY蛋糕拍攝活動

他又稱如今很多人拍婚紗相偏向簡單自然，這裏正好讓他們拍婚紗照之餘，可換上便服拍休閒照。喜歡做甜品的他，更加入蛋糕DIY拍攝活動，場內設有真實焗爐及製作蛋糕用具，只要在預約時額外預訂，他便會準備好材料，讓客人一邊做蛋糕，一邊拍下製作的生活照。「我曾經到自助烘焙店體驗，但發覺做蛋糕想拍些照片時，現場的環境不夠美觀，所以想到這個點子，讓客人可以自然地拍一些製作過程，尤其適合不太懂得擺甫士影相的人。」

■where am i

價錢：$400/小時（2小時起6大場景任用；蛋糕DIY另加$250起）

地址：九龍灣宏光道7號興力工業中心7樓

查詢：IG@whereami.hk或WhatsApp 5667 5660