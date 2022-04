美國雕塑家Charles Ray 刻劃日常中的不尋常

不同素材——Study after Algardi, 2021(牆上)及Concrete Dwarf, 2021(地面)均是展內以雕塑傳統為靈感的作品,但前者用上紙作素材,後者則用上水泥製作。(Aurélien Mole攝 / Matthew Marks Gallery提供)

青蛙心臟——在創作Boy with Frog, 2009時,Charles Ray正要接受心臟手術。青蛙成為了心臟的喻體,喚起生物課做解剖的回憶。(Dawn Hung攝)

減少間隔——為了是次展覽,Bourse de Commerce將場內空間盡量打通減少間隔,如在中央Rotunda,只展出3件作品,包括圖中的Unbaled Truck, 2021(左)及The New Beetle, 2006(右)。(Aurélien Mole攝 / Matthew Marks Gallery和Glenstone Museum, Potomac提供)

對照銅像——在Bourse de Commerce入口的Horse and Rider, 2014(圖),與跟館址相近、位於Place des Victoires路易十四的銅像作對照。細心一看,會看到騎師是Charles Ray,手中卻沒有了應有的策騎韁繩。(Aurélien Mole攝 / Pinault Collection提供)

【明報專訊】先說明一下,今次介紹的是Charles Ray,而非Ray Charles。後者是騷靈音樂大師,前者則是1953年芝加哥出生、現居洛杉磯的美國藝術家。今年Charles Ray有不少個人作品展,如紐約大都會藝術博物館現正舉行的Charles Ray︰Figure Ground,又或是次介紹在巴黎Bourse de Commerce及Centre Pompidou舉行的展覽,看看他如何挑戰藝術其中一個常見問題——什麼是雕塑?

兩個場地同時舉行個展

於巴黎Bourse de Commerce及Centre Pompidou兩個場地同時舉行的Charles Ray個人作品展,幕後推手是Bourse de Commerce-Pinault Collection及時裝集團Kering Group CEO François-Henri Pinault。他本身與美國藝術家Charles Ray分屬好友,亦有收藏及展出Charles Ray的作品。今次,則是Charles Ray首次在巴黎舉行個展。

「雕塑是一台意義機器」

能將Bourse de Commerce及Centre Pompidou連成一線,是François-Henri Pinault在藝術界的實力展示,而兩個藝術館,其實只在10分鐘步程的距離。這個展覽,亦是Bourse de Commerce首個跨館合作展覽,同樣以人像為主軸。兩館合共展出的作品不多,共約40件,Centre Pompidou 21件,其餘則在Bourse de Commerce展出。Charles Ray出名是慢工出細貨,於1970年代出道的他,作品總數只約百多件。數目雖然不多,但作品精彩,能為他的作品體系下定論。一如他所言,Sculpture is a meaning machine(雕塑是一台意義機器),能隨着時空轉變而產生不同定義,志在誘導問題而非留下答案或解讀。

對Charles Ray產生興趣,可能是因為他的人像雕塑作品看似無甚特別,不少甚為像真,看來與另一美國藝術家Duane Hanson以像真雕塑來批評社會的作品相似。但Charles Ray的作品有趣之處,是要細心留意才會發現當中「自然中的不自然」。首次接觸Charles Ray的作品,是在紐約現代美術館看到的Family Romance, 1993,是一組一家四口、赤身露體的模特兒公仔,霎眼看着似無甚特別,但細看才會發現,明明外貌是兒童的子女模特兒公仔,卻與父母的模特兒公子仔身高及大小一致,再回頭看Family Romance的名字,令人聯想背後的意思。

現時在巴黎兩間藝術館展出的雕塑,亦同樣以人像為主,帶出什麼是雕塑的藝術詰問。藝術界的結論,是什麼都可以是雕塑,即使是一張相一幅畫,本應是平面的作品都可以是雕塑。但Charles Ray的藝術手法,則有別於這種結論,並以雕塑的歷史及傳統手法來發問,兩家展館的展出作品亦有所分別。

●Centre Pompidou部分:

真假反問雕刻定義

Charles Ray的作品以人物雕塑為主,而在Centre Pompidou展出的屬較早期作品,以1970、1980及2000年代為主,當中以真假錯摸來探討雕塑的定義。如成名的人像作品Plank Piece I & II, 1973,又或是兩米半高女行政人員人像Fall' 91, 1992,都可以在這個展館找到。當中最有趣的一件可能是Hinoki, 2007。Charles Ray於1999年在美國加州找到一棵塌樹,然後以柏樹材料來復刻這棵塌樹。這個作品想點出的其中一個問題是,為什麼復刻版本的塌樹會視為雕塑,而塌樹本身不被視為雕塑?另一方面,這棵復刻塌樹與原本的塌樹一樣,也是一種活雕塑,同樣會隨時日而腐朽。

這種就定義反問的思維,亦可見於他的作品Tractor, 2005(於Bourse de Commerce展出),以鋁來復刻一部農業拖車——但並不是外表的倒模復刻,而是將組拖車解體,逐一複製每件拖車組件上的歲月痕迹,然後再重新組合,讓這個看似日常的作品,有着雕塑的特質。

●Bourse de Commerce部分:

以歷史為本 挑戰權力象徵

在Bourse de Commerce的展覽部分,則以Charles Ray 1990年代及首次展出的6件新作為主。如Burger, 2021,Study after Algardi, 2021及Doubting Thomas, 2021等,並有不少展品以反問傳統雕塑所象徵的權力為出發點。傳統雕塑,大都是為偉人及宗教造像,巴黎市內亦有不少,如在Bourse de Commerce附近的Place des Victoires迴旋處中央,便立了路易十四的銅像,Bourse de Commerce入口展出的Horse and Rider, 2014,正是以此作對比。Charles Ray這種反偉人的新作,在素材上除了跟隨傳統雕塑,用上白色大理石及金屬材質外,亦在模特兒的形態上貼合傳統,如Study after Algardi, 2021便以紙來復刻Alessandro Algardi的Cristo Vivo,又或是Jeff, 2021便以Auguste Rodin的作品形態為靈感,將傳統雕塑現代化,反思雕塑的權力象徵。

網址︰www.pinaultcollection.com www.centrepompidou.fr

文:Dawn Hung

編輯:陳淑安

