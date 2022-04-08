保養貼士：磨刀石磨出「毛邊」重拾利刃

【明報專訊】再鋒利的刀都有生鏽的一日，需要定時打磨，才能重見利刃。尹志軒有見於很多用家不懂得磨刀，約4年前曾拍片教授磨刀技巧，解答大家的磨刀疑惑，怎料影片推出後，反而更多人上門請他幫忙磨刀。他認為只要掌握到磨刀技巧，在家都能簡單把廚刀回復鋒利。

磨刀棒助回復平整

磨刀常用磨刀石及磨刀棒，尹志軒指兩者功能不同，磨刀棒修復已變形的刀鋒，回復平整；而磨刀石則讓刀鋒回復鋒利，兩者同用可延長刀鋒的鋒利度，不過一些鋼材較硬的刀就應避免「硬碰硬」，使用磨刀棒時應盡量輕力。

自行磨刀，一般家庭可因應刀款和鋼材選用合適的磨刀石，磨刀石的數字愈大，代表磨刀石顆粒愈幼細，磨得愈鋒利，如中式刀和西式刀，可用1000號的磨刀石，而日式刀就可用更幼細的磨刀石。磨刀時間長短，視乎每次磨刀隔多久，「如果家用，一把刀3個月磨一次，每次磨約3分鐘就能回復鋒利」。

「毛邊」是磨刀成敗關鍵，他指磨至輕摸刀鋒時有「刮手」的感覺，即代表產生毛邊。當毛邊先後在刀鋒兩面出現，將它移除後，刀便會回復鋒利，「但很多人未磨到毛邊出現就翻轉另一面，刀才怎樣磨也磨不利」。

磨刀步驟：

1. 將磨刀石放在專用底座或濕毛巾上，噴濕表面

2. 用食指及拇指夾着刀身，其餘手指握緊刀柄，磨刀角度預留約一隻食指高度（圖A）

3. 刀背向外，推出時用力，向後拉回時放鬆（圖B）；當磨到刀尖時，提起刀順着弧線研磨

4. 重複動作，直到刀鋒產生毛邊

5. 翻到廚刀另一面，橫放刀身，刀背向內，向後拉時用力，向外推時放鬆（圖C），磨刀尖時同樣提起刀磨利，直到出現毛邊

6. 再翻轉刀身，刀背向外，輕力把刀向外推，磨甩毛邊

7. 洗淨廚刀並抹乾，完成

[有得揀]