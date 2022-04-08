緊貼時代脈搏 尋覓知音讀者 廿獨立書店每周薦好書

界限書店其中一部分書架貼有「那本書誕生的時候」，按書籍出現時間為排列主題，認識書籍之餘亦可一探書籍誕生當刻的世界。圖為受訪店長Minami。（胡筱雯攝）

【明報專訊】近年獨立書店愈開愈多，花多眼亂，到底香港是不是需要那麼多書店？是不是真的有那麼多閱讀的人？疑惑之際，尋訪獨立書店，了解每間書店有何不同，最重要當然還是他們如何選書，建立自己的風格，作為讀者才會知道哪間書店會找到對胃口的書。

逾20間獨立書店自1月起設立網站，為讀者介紹好書。他們本來在網媒立場新聞定期有選書活動，後來網媒關閉。新網站訂立的主題，不時與該星期的熱議有關。

上星期「每周一書」主題是「達人挑戰」，因為好多人做那些達人挑戰問卷，參與書店多數推介與書店、書本相關的知識，讓讀者成為書店達人；再上星期主題為「𠝹刀」，由青年以𠝹刀行劫不遂事件出發，推介談論社會不公的書，例如旺角樂文書店推介《不平等的樣貌：新加坡繁榮神話背後，社會底層的悲歌》；亦有幾間書店推介以邊緣職業為題材的書，如長洲渡日書店推介《我的黑手父親：港都拖車師傅的工作與生命》，灣仔的七份一書店@集成中心推介《做工的人》。即使是選一本書，都會看見書店特色，最明顯的例子是書店繪本童樂，無論是哪個主題，都會選出一本貼題的繪本給讀者。

序言書室店主李達寧說以往由媒體編輯選每周主題，現在自己訂立發現原來非常痛苦，他們多就着時事、社會事件去選主題，維持一星期推介一本書，以保持熱度，兩星期太久了，少於一個星期一次就太密集，書店寫不來。「每周一書」改在網站推行後較以前少人留意，主要靠書店在各自的社交媒體分享。

站在書店立場，定期幫讀者選書，對書店經營及培養讀者群有何體會及心得？他們對本地的讀者閱讀口味有何了解？本報訪問了8間參與計劃的獨立書店，包括太子的閱讀時代、旺角的序言書室與界限書店、大埔的解憂舊書店、觀塘的繪本童樂、西環的舍下、土瓜灣的都市空間及荃灣的一瓢書店，總結如下：

1.讀者會到書店找「每周一書」推介書？

序言書室店主李達寧表示，自己主要是從新到的書，或一年內出版的書籍中尋找對應的書，並沒有特別留意到讀者因為「每周一書」的推介來買書，他視平台為「一個介紹書的機會，也是介紹書店的機會」，特別是近年獨立書店多了，它們非常需要曝光，會邀請一些新設立的書店參與，例如開業2個月的界限書店。新書店礙於成立時間太短，大多未能分享「每周一書」的效用。

提到「每周一書」有作用的分別是解憂舊書店店主Phyllis和繪本童樂店主Fred。Phyllis由在網媒供稿開始，已每星期參與介紹書，在收拾回收的舊書時，揀一本推介，有讀者會向她查問該書在哪裏，因為舊書可能只有一本，所以很快便賣掉了。

Fred說也有讀者主動詢問購買「每周一書」的推介書，因為他的書店介紹的繪本都非常冷門，介紹過後也不會刻意放在當眼位置，所以讀者會查詢，多是看過「每周一書」而來，在2月尾「戰雲密佈」的主題，他們介紹關於戰爭時期家人情誼的繪本《沒有字的明信片》，現時已經售罄了。

2. 書店如何選書建立定位？

書店如何定位，獲最多的答覆，是店主或店長的「個人喜好」。舍下的4名店長Michael、Gabriel、Kenneth和Joanne都喜歡讀書，介紹的書會是自己讀過的。一瓢書店店主KO也認為要介紹一本書給讀者之前，首先是能感動自己。不少店主成立獨立書店的原因也是能向讀者介紹喜歡的書。

都市空間店主Joyce也形容自己選書「自肥」，她的書店選書分為兩部分，一半以韓國為主題，包括將韓文翻譯的小說、散文和繪本，亦有韓文原文的繪本或書籍，主要是因為店主曾在韓國讀書。另一半就「樣樣有點」，香港文學、社會相關書籍、外國文學等。書店定位是社區書店，方便街坊下班後在家附近可買書，故也會特別入手與土瓜灣相關的書。

界限書店店長Minami表示，希望做「香港人的書店」，設有一間房專門放與香港文學和歷史的書，希望有讀者移民會想到來書店先看一看；較舊的香港歷史相關書籍，題材非常冷門如建築、交通等也會入手。

在書店閱讀時代，記者見到不少香港及台灣書籍，以及文史類書籍，店主Eric表示不想書籍太通俗，讀者沒有得着，又不想太深，因為他們面向的讀者群是較年輕、20多歲的人，也有40歲的人；他會與員工商量選書，有員工喜歡日本文學，因此日本文學書籍多出現在書架上，他認為集思廣益得出的選書較好。

3. 如何推介書籍較有效？

在書店中，將書本平放在收銀機前或「豬肉枱」上，或以特別方法排列，是推介書籍最常見的做法。Minami表示其書店是山道文化出版《烏克蘭照片集》領取點，所以最近「豬肉枱」上會擺放與社會政治和各國歷史相關的書籍。另一特別處是垂直書架上的書根據「那本書誕生的時候」排列，在每本書上貼上出版年份，讀者瀏覽時便可以知道有什麼作家同時期一起寫作，當時世界發生什麼事。她又會逢星期四開直播介紹書籍，的確會有讀者上門尋找介紹過的書。

亦有書店把選書數量減低，集中火力介紹，例如舍下會挑選10本書介紹，不定時輪換，不一定是新書，他們就曾推介《拾香紀》。他們亦會撰寫書介，配合一些活動，如邀請作者辦座談會，亦有網上讀書會。一瓢書店則較特別，本版曾報道該書店1個月只賣1本書，店主KO現正檢討效果，選書如果關於愛情等易入口題材，或與最近上映電影相關，會多些人留意，剛過去的1個月選書為《月老》，配合去年上映的電影，效果不錯。

如果讀者不知道自己想要什麼書，給他們一張表格也是方法之一。Phyllis不會為讀者介紹特定書籍，會給讀者一張「讀書狂熱」表格，例如讀者尋找「一本關於動物的書」、「一本搞笑的書」、「一本書名含有數字的書」，自會在書堆找到心頭好。

4. 現時什麼書最暢銷？

生死教育與身心靈相關書籍很受歡迎。Joyce說自己店舖最暢銷的書是《離開後留下的東西︰遺物整理師從逝者背影領悟到的生命意義》，最暢銷書類是生死教育。Phyllis亦把與身心靈、生活與宗教的書籍放在收銀機前，其書店最暢銷的二手書籍，是絕版或舊版的香港文學書籍，例如作家黃碧雲、董橋和西西的書。

近年最暢銷的書，其實是有關香港的書。序言書室由2007年開店至今，李達寧說暢銷書榜早期都是文史哲的書籍，近年榜上總有一半是與香港相關的書籍，書店特別開設香港研究及與抗爭相關的書籍分類，他認為讀者「在這個社會氛圍底下，看書或看一些有關抗爭的書籍，已是僅有的、他們可以與抗爭保持聯繫的方式」。Eric也同樣觀察到香港的書最受歡迎。

Fred說自己會特別展示由香港作者創作的繪本。繪本童樂的讀者群八成是家長。家長多選「功能」的書籍，關於心情不好如何處理、被人欺負怎麼辦、掉乳齒怎麼辦等；對繪本有興趣的成年人，最有興趣購買的也是與香港相關的繪本，例如《香港定格》、《從前，有個香港》等。●

獨立書店．每周一書

網址︰bit.ly/36T1hWj

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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