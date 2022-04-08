藝文青：藝術市場報告看NFT與香港

【明報專訊】兩大藝博會Art Basel、Art Central本應3月舉行，受疫情影響延至5月。以為去年疫情嚴重，藝術品交易變淡靜嗎？參考由文化經濟學家、Arts Economics創辦人Clare McAndrew撰寫的《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》，可發現全體藝術市場銷售情况仍向上升，雖然2020年環球藝術市場的銷售額錄得10年最大跌幅，但去年已反彈回升至疫情前水平，經銷商及拍賣行在藝術品和古董方面總銷售額估計達651億美元，此金額仍未計及暴增的NFT交易。

2021年藝術市場的大事，當然是NFT了，數字更顯示NFT交易增幅驚人。在全球交易中，藝術與收藏品NFT的銷售由2019年460萬美元，大幅度升至2021年超過111億美元；購買者由2019年約1300人上升至2021年約130,000人，同時銷售人數亦由約800人上升至80,000人，兩者增幅均差不多達100倍，交易宗數從2019年75萬宗增加至去年550萬宗。事實上，香港的NFT展覽及相關商舖亦愈來愈多。

另外，大中華藝術市場已超越英國成為全球第二大藝術市場，市場銷售額上升了35％，達到134億美元。第一大依然是美國，英國跌至第三位，大中華市場與英國市場近十幾年常交換名次，兩者銷售數字一直相對接近，並與第一的美國和第四的法國有一定距離。

料大中華藝術市場銷售續升

如果讀者記得，去年M+開幕特首林鄭月娥提到香港是全球第二大藝術品拍賣市場。上述報告亦提出了不少對香港藝術市場的觀察，指香港是亞洲重要的區域及國際交易中心，而2021年公布的一項措施，即自2022年1月起內地對超過100年的油畫等藝術品實施零關稅，報告相信能刺激內地的文物市場。報告亦指出內地和香港新開設的公共及私人博物館，以及內地的畫廊和拍賣行數字均有上升，預期大中華藝術市場銷售應會持續上升。

另外，在接受問卷調查的香港高淨值藏家中，對比2019年，他們在2021年花費更多錢購買藝術品與古董，而相對其他地區的高淨值藏家，他們當中向新畫廊及新藝術家購藏的比例更高。

文：劉螢