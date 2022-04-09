英國高質音響 留家享靚聲 聲學黑洞 吸走99%雜音

MAT技術是利用一種高吸音效能的物料，再在上方加入猶如迷宮的紋路，當聲音經過時，便可化身為「聲學黑洞」，吸收99%雜音。（品牌提供）

在第12代Uni-Q同軸共點單元前方設有KEF的專利瓣形波導管，有助提升高音單元的效率及擴散度，同時也成為KEF喇叭特色之一。（品牌提供）

【明報專訊】留家抗疫多時，要調劑鬱悶心情，聽歌、煲劇、睇電影都是熱門選項。既然疫情看來仍要持續一段時間，趁派發消費券為家中音響升級，提升電影音效，不失為疫情下的合適投資。無論你鍾情高級音響、慳位soundbar或獨特設計，近期都有好選擇。

玩開音響的用家，對KEF這個英國品牌應該不會陌生。最近廠方推出新一代的The Reference家庭音響系列，最大賣點在於加入Metamaterial Absorption Technology（MAT）技術。MAT其實之前也應用於小型喇叭上，主要是利用一種高吸音效能的物料，再在上方加入有如迷宮一樣的紋路，這塊特殊物料放到單元後方，便可化身為一個「聲學黑洞」。廠方聲稱聲音在通過迷宮紋路時，能吸收99%雜音，更勝一般喇叭大約60%的吸收雜音效能，從而令The Reference系列喇叭播放出更清晰的音效。

同軸共點單元 高中低音「同一口徑」

除了MAT技術之外，新系列亦使用全新度身訂做的第12代Uni-Q同軸共點單元。這項KEF專利單元的最大特色，是能在同一位置發出高、中、低3種音頻，有別於一般喇叭要把高頻、中頻及低頻3種單元分別放在音箱不同位置，引致發聲先後、指向並不一致的問題。而為了減少同一位置3個單元之間的互相干擾，新一代的Uni-Q同軸共點單元採用了全新的分頻點設計，改善信號路徑微調能力，將不同單元之間的干擾減至最低。

人聲更平順 強化低音輸出

為了輸出更高質素的中、高、低音色，今代Uni-Q同軸共點單元採用全新的極低失真中頻摩打設計，可降低中頻的總諧波失真（THD）並減少熱壓縮，加強能源效率以至中頻的輸出能力，最能提升人聲表現。而中頻音單元內的圓頂及輪廓，均經過電腦計算，曲度及外形得到最佳化校正，帶出平順的音質。高音方面，則加入KEF專利的「瓣形波導管」技術，主要是於Uni-Q同軸共點單元的前方，設置一個外形有如菊花般的組件，從而增強高音單元的效率，同時令音色更容易擴散開去。低音方面，廠方也加入巨型的通風磁性底座、大型鋁製音圈，以及非常輕巧的硬質鋁製錐體等技術，有助加強低音輸出的力度之外，亦能提升動態範圍（dynamic range）及功率處理能力（power handling）。另外，今次系列在音箱反射孔設有創新的彈性內壁，能將殘餘的微量震動轉為熱能。

5款型號 滿足不同用家

今次The Reference系列共推出5款型號，分別有配備1個低音驅動單體的書架型喇叭Reference 1 Meta，配備2個低音驅動單體的中型中置喇叭Reference 2 Meta，配備2個低音驅動單體的中型直立式Hi-Fi喇叭Reference 3 Meta，專為家庭影院而設及配備4個低音驅動單體的中置喇叭Reference 4 Meta，以及配備4個低音驅動單體的直立式Hi-Fi喇叭Reference 5 Meta。系列又提供5種配色選擇，包括3種音箱飾面與5種單元配色：亮面核桃木及銀色、鋼琴白及藍色、鋼琴白及香檳色、鋼琴黑及灰色、鋼琴黑及銅色，總有一款能配搭不同用家的家居設計。●

KEF The Reference系列

售價：$69,800/1對（1 Meta）、$49,800（2 Meta）、$119,800/1對（3 Meta）、$69,800（4 Meta）、$169,800/1對（5 Meta）

網址：hk.kef.com/zh

文：吳一鳴

編輯：蔡曉彤

美術：謝偉豪

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