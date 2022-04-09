慳位soundbar 享受立體全景聲

【明報專訊】戲院因疫情而長期關閉下，大家可能已經習慣用收費串流平台來睇戲。想在家中享受戲院級數音效，未必一定要大花金錢裝修或購入大量喇叭，安裝一條好的soundbar或許已能滿足需求。例如最近推出的Bose 900便是不錯的選擇，內置特定發聲單元、偶極單元（dipole）和薄型單元（low-profile）等，並能向上、左、右及前方發送聲效，利用天花及左右聲效反射，便能做到杜比全景聲（Dolby Atmos）效果。由於反射聲效始終會有一定遲滯，因此廠方加入獨有的「空間處理系統」及PhaseGuide技術，令不同方向的聲音都能同一時間到達用家的耳中，同時帶來更具空間感的環迴立體聲效果。

為聲效增添「高度」 強化低音輸出

要輸出杜比全景聲，除了喇叭支援，也需要片源支援，但始終現時並非所有片源都支援全景聲。不過Bose 900備有TrueSpace技術，當機體發現片源不含全景聲音效時，便會重新混合音訊，為聲效增添「高度」以彌補上方的音頻。雖然Bose 900主要為睇戲而設，但用家在觀看電視節目或播放音樂時，亦可利用QuietPort技術來強化低音的表現，配合獨有的ADAPTiQ 智能音色調校系統，可根據家居佈置來自動調整、校正音色方向。

一線接駁電視 外接低音喇叭

雖然Bose 900支援全景聲音效，不過在接駁方面十分簡單，用家只需一條HDMI eARC線連接電視便可，並自動偵測片源是否支援全景聲。此外，透過Bose Music App也可通過Wi-Fi連接Spotify Connect和AirPlay 2播放音樂或播片，而想連接Android手機或平板，亦有內置藍牙功能。和之前同廠推出的soundbar一樣，Bose 900也可外接低音喇叭提升低音效果，如果怕嘈到家人休息，也可搭配無線耳機使用。●

Bose 900

售價：$9999

查詢：2123 9000