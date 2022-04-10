社會實驗：選一項最珍貴家當，然後放街上

【明報專訊】無家者告康文署勝訴，但只獲象徵式賠償100元。上期有原訴之一的陳志榮講述個人故事。有人同情無家者，像梁程萬，會想到無法用金錢量度的東西，應怎去賠償？但也有人問我，無家者可以在街上放東西，為什麼餐廳多放兩張枱在行人路又要收告票？兩種態度，也許便體現了一個深層次的社會矛盾。今期有鄭思思的法庭記錄文章，大家可讀判決背後的法理和情理，讀完不妨也空想一下：選一樣自己最珍貴的家當，然後放在天橋底，試試有什麼體會。

疫情下，連劏房甚或牀位也付不起，寧願無瓦遮頭的人一定比以前更多。林鄭不連任，特首要換人，香港可以蛻變成人人可享基本住宿，毋用露宿的社會嗎？葉蔭聰分析則認為難望有新氣象。

法國那邊也是大選，聽聞不少左翼支持者打算投白票。今日也是全民自願快檢最後一天，李瑞山醫生剛開展的一項研究期望收到更多社區監測數據，我們並有一個向新加坡取經的專題，都在思考，如何為之後的第六波做更好準備。

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編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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