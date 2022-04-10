周日話題：She She銀行廣告的軟着陸

she廣告出街後，徐㴓喬（左）和張樂陶（右）第一次碰面，徐笑說：「我才是更Man的！我穿全黑。你穿白裙子，還拿皮手袋！」張笑着認同。二人今天的造型廣告裏剛好相反。（黃志東攝）

【明報專訊】廣告拍攝首晚，在一間村屋三樓，一對同志戀人坐在沙發上，裝着一起看文藝片。製作人員擠滿鏡頭後，導演喊：「全場安靜，讓演員入戲！」。Samantha已掉進分手後的創傷中。

鏡頭Roll機，坐着的Sam眼淚如雨灑下，躺在她大腿上的Asha嚇了一跳。導演輕聲引導：「Asha拖着Sam的手……Sam抱着Asha……」空氣靜得只有抽泣聲。兩分鐘之後，導演才喊「Cut!」此時全場鼓掌。這一幕，最後在3分鐘長版廣告裏只有1秒曝光。

但這1秒卻重要。本地銀行把一對同志戀人放進品牌形象廣告，創作過程中，台前幕後為人物設定花了很多心思。一對女同性戀愛人，應以怎樣形式與觀眾見面？

導演蔡美詩坦言，「要呈現一對女同性戀愛人好易出事，女仔之間做些什麼說些什麼，若生硬地『扮女同志』，容易變得『好肉酸』。」從選角到演繹，演員、導演、廣告公司團隊，把自身或身邊人經歷過的真實同志愛點滴，滲進廣告裏。

Sam曾與女孩拍過拖，在廣告中飾演較「男仔頭」角色，她知道在愛人面前，多剛強一方也有脆弱時。本身是雙性戀者的Asha則說：「在廣告裏我做girly嗰個，大家預咗我喊，我再喊大家覺得我冇用，寧願對手喊，會平衡點，真實點。」

大家沒忘記，上一次本地另一大品牌，嘗試以同性愛賣廣告引起過爭議，2019年國泰航空廣告，一對男同志戀人拖手的戶外廣告板，曾經一度令港鐵及機管局廣告代理商要求下架。

三年過去，香港觀眾也經歷過《大叔的愛》電視劇洗禮，媒體生態鬆動了，讓這個she she廣告於香港社會引起了較小震盪，甜蜜蜜來一次soft landing.

18歲開始以YouTuber身分接觸公眾的徐㴓喬（Asha Cuthbert）甫見記者就說：「妳現在知道我平日穿衣風格吧？」全黑T恤褲子配converse球鞋，配上黑腰包。Asha承認，近年參演廣告和電視劇，客戶和觀眾常要求她演出cute cute可愛女孩角色。

Asha說話中英文夾雜，激動時連珠炮發，被問及是否第一次演幕前同志角色？「咦，係，yeah, this is first time being gay on screen？係呀係呀！第一次。」她笑起來，自己都難以置信。「之前還想，會不會有劇集找我演一個lesbian，怎知廣告來得更早。」

後來知道因為自己性小眾身分被選上，更覺緊張。「最初以為是個小型LGBT活動，後來才知道是銀行，嘩！OK……開始覺得好大壓力。對上一次見到咁大型公司接觸LGBT就是國泰，過了幾年，終於再有，竟然我也有份？」

Asha出道以來，對性小眾身分不避諱，在IG會親自回應網民。近日一名網民留言「可惜妳不喜歡男人」，她會公開指出其言論不妥。「自從大家知道我和女仔一齊，一直有人攻擊我，我對呢啲留言係『暗寸vibe』，等佢反思吓。」

去年底，Asha第一次跟廣告「女友」演員Samantha碰面，她說，跟男角拍攝已習慣，和女演員親密，令她很緊張。導演引導她們在房子裏抱着跳舞，一起嬉戲。

廣告裏，Asha演較女性化，靠倚賴一方。「真正嘅我唔會想對方買戒指，我自己會去買埋，唔需要對方氹我開心，我真人性格絕對係『所謂man嗰個』。但（同志）這題材開始接觸香港社會，要搵個middle ground， 要compromise一點，不能夾硬要人接受，要慢慢來，soft住咁來。」

「即係大家期望Asha紥個髻呀，cute cute咁樣。如果我要做man啲個，觀眾未必會buy，所以我唔介意用一個易入口，大家都舒服的方法去為（同志圈子）打好基礎，好開心自己係基礎的其中一人。」

Asha用自身經歷解讀廣告女主角的心事，「那個女孩（要求對方送戒指）不是貪慕虛榮，可能受過傷害，渴望有安全感。」

她很自然談到自己：「我之前的關係，冇人睇好，包括我父母，覺得女仔同女仔唔會長久，只係一個階段，遲早會『轉番直』，遲早會搵番男人！」Asha語氣裏有不甘。

中文大學性別研究課程講師黃鈺螢指，華人世界女同志感情被認為只在年輕女子間才存在，例如電影多拍攝女校戀情，認為女性成熟後會脫離同志身分與男性結婚，今次銀行廣告能正視成年女性之間的承諾，信息正面。

Asha是英菲混血兒，菲裔母親信奉天主教，其母早年不接受其性取向，但現在接受，希望女兒快樂。「今次廣告拍咗出來，我父母都鍾意，如果我母親見到Sam，一定會話妳地係對cute couple」，Asha對Samantha笑着說。

女同志中也需性別定型？

飾演Asha伴侶的Samantha（Sam）張樂陶不是專業演員，正職壁畫創作者，29歲的她只有校園舞台劇演出經驗。Sam回憶道，去年底收到模特兒公司通知，有一個演女同志的機會。

「佢問我，介唔介意演lesbian。梗係唔介意啦，那是演戲。」Sam說，朋友圈子很多是同志，她這樣形容自己：「以前曾和女仔拍拖，有過一段時間是les，現在和男性拍拖，將來則不知道。」

由於曾經和女孩一起，打從一開始casting，Sam便思考，怎樣演好角色。模特兒公司曾找過更男性化的「TB」參與選角，最後選上短髮的Sam：「我以前一直長髮，2018年開始剪短髮，剪髮後，別人期望我的性格更爽直有型，我感受到頭髮長短別人對你態度不同。」

有趣是，廣告中飾演型格女同志的Sam，真人說話嬌嗲，語調高音，這天她穿了淺色裙子，拿着棗紅色皮革手袋。她坦言，「以前我在lesbian關係中，我也是較女性化的一方。」所以，銀行廣告裏她的角色人設，和真人有差異。

她指，試鏡最初亦有人期望她演TB：「最初有人找了我IG裏最Man的照片作參考，要求我試鏡時臉上展露『TB笑』，即係冷酷不露齒笑容，也有人要求我說話別帶尾音，我都做得不好。」

Sam解釋，她和TB拍過拖，「我知道TB係點，即使最男性化的女仔，對住戀人會展現可愛嬌嗲一面。而且點解女同志其中一個就要係TB？我哋唔洗咁定型。」她的堅持，打動了選角負責人，更打動了導演。

試鏡時，Sam回憶起剛分手的傷痛，流下了眼淚，令導演印象深刻。導演蔡美詩說：「Sam好敏感，易觸動流眼淚，我於是把她這種性格放在廣告中。她細緻的微動作，表情也好靚，令人覺得好真實。」一位易哭但爽朗的短髮女同志，如此誕生了。

Sam和Asha回憶，最初拍攝硬照，大家摸索了好久。「兩個女仔擺埋一齊點樣令人覺得她們不只是best friends，不只是兩個business partners夾份開餐廳（廣告裏戀人一起經營一間食店），而是愛人關係？拿捏了很久。」Asha回憶道。

其中一張硬照，短髮的Sam站着展露笑容，Asha坐着挽着對方的手。事實是，174cm高的Asha要比162cm的Sam高出好多。在硬照及電視廣告拍攝現場，大家都希望令Sam高一點。

Sam承認：「我角色係計劃將來，大家期望我的身高不要矮過較嬌柔的那個女仔。」廣告創作者及導演都指出， Sam是較主導角色，希望她體型較高，達至「美感上更漂亮」，於是出動增高鞋給Sam和平底鞋給Asha，拉近二人身高距離。

Sam回憶拍攝電視廣告時，最初自己演得比較硬朗，反而導演提點她可以soft一點，於是她走近情人時，像隻小貓一樣躡手躡腳，「即係畀我做多一點那個feminine的自己，如果夾硬要我扮TB，效果一定不好。」

令Sam遺憾是，父母不太接受自己lesbian的過去：「我父親覺得，以前我和女仔之間的不是愛情，只是朋友。廣告播出後，母親坦言『心裏不舒服』。」

香港社會對於同志議題不友善，特別是大品牌不想觸碰性小眾，對從事廣告拍攝20餘年的導演蔡美詩（Maisy Choi），深有感受。

平日甚少接受傳媒訪問的蔡，今次破例開腔，「我真係對呢個題目好有興趣。」

蔡於80年代尾於美國洛杉磯修讀廣告及設計，90年代回港涉足電影，回歸前後成立廣告公司，拍攝多條國際得獎電視廣告，縱橫廣告界數十年，Maisy一槌定音。

「（同志）呢樣嘢，嘩！千祈唔好掂呀，即係呢樣嘢係……想死咩？」她指出，廣告客戶聽到提議用同志愛作主題，擔心受眾反感，影響品牌形象。

Maisy很自然談及自己：「我自己就係喺一個同性關係裏面，我好想讓人對同性關係有較正面看法。如果有一絲絲機會（我會想）讓大家覺得，同性關係不像上一輩說那樣『好醜陋』，只是關係一種，關於愛和包容。」

3年前國泰同志廣告惹爭議

上一次國泰事件，Maisy也涉及其中。2019年男男拖手海報外，還計劃在電視播放一條同志廣告，導演正是Maisy。「那時我好感動，一間航空公司不介意客人是怎樣的人，都會帶你去目的地，我好畀心機去拍，但因為海報事件，廣告沒播放，無疾而終，我一直覺得好遺憾。」

「香港應該不是一個好保守的地方，外國呀、台灣都有好多關於同性戀的廣告，身邊也有很多人在同性愛之中，點解香港廣告界一路冇人做？」Maisy問道。

三年前的遺憾，今次有彌補機會。去年底Maisy收到廣告公司通知，表示客戶想拍一對同志，Maisy難以置信：「我問了（廣告公司）creative（部門）幾次，是不是真的？堅定流呀？我話會好大膽㗎，會有（反嚮）。我收到信息係，客戶支持，大家繼續做。我就覺得，好的，有這機會，盡力去做。」

據了解，廣告公司為Wunderman Thompson。筆者曾採訪創意團隊部分成員。團隊提及，相關銀行廣告構思於2021年夏天，時間上明顯受惠於另一套電視劇熱潮。

「（2021年夏天）港版《大叔的愛》剛播完，要畀番credit《大叔的愛》，那時整個社會都記得這套戲，成熟的男觀眾都說『大叔都幾好睇吖』，受眾接受程度比想像中高。」廣告公司創作團隊成員說。

這次廣告主角Asha亦曾參演《大叔的愛》，劇集播出時，其IG戶口跟隨者人數，由4萬飈升至13萬，令她嚇了一跳。

Asha披露自己主動爭取參演《大叔的愛》：「香港竟然有一套戲講兩個同性一齊，除了年輕男仔，還加個大叔？ ViuTV宣傳時亦強調是愛情喜劇，個焦點好refreshing, not queer bait（不是對性小眾的獵奇），想表達it's just about love。」

廣告導演Maisy觀察道，《大叔的愛》熱潮令本地快餐連鎖店以BL類型拍了廣告，開了一條路給今次銀行she she廣告。

「（《大叔的愛》）是一個樣板，原來這種關係可以『咁賣』（受觀眾歡迎），原來男仔之間可以咁可愛，不像前人想到咁難接受。因為偶像做這件事，觀眾好包容，幫助整件事行前一步。」

至於今次銀行廣告，並不像《大叔的愛》採用男男戀，廣告公司團隊曾構思過男男版，最終毃定女女版。「社會似乎對女仔易接受一點」，廣告公司創作人解釋。

選取女女版本，Maisy認同：「男仔關係要拍一些親密畫面始終會讓人『難一點接受』，品牌第一次拍同性關係，女仔始終易入口，靚女（哈哈）其實就好容易接受。」

Maisy語重心長：「我好珍惜有這個機會，搵我拍這廣告，我好感激。因為首先我覺得佢找對了導演，（笑）我是說真的，好擔心這題目會拍得肉酸，其實這個廣告，如果（生硬地去）『扮lesbian』已經好『瀨嘢』。」

她解釋道：「如果找個不熟悉同性關係的導演，分別只係很微小，拍出來分分鐘令人難受。我的責任就是令人接受，一步一步令人覺得同性關係是一種愛，要包容的，做到這樣我已很開心。」

導演Maisy說，在角色設計上花了心思，「廣告裏一個女仔吊兒郎當，表面上好像漠不關心，嘻嘻哈哈，暗地裏很caring，為對方照顧一切。其實女仔之間的關係可以好細心，好多女同志有這性格。」

性別學者黃鈺螢說，雖然廣告角色始終有定型之處，但可接受：「一個吊兒郎當，另一個想長遠穩定，好似複製咗異性戀套路，但是否代不代表香港女同志生態？我又覺得不一定。」

廣告公司創作團隊解釋，毃定主角為兩個女孩，就着手構思兩個女孩的外貌和氣質。由於廣告出街版本最短只有30秒 （ViuTV播放版本30秒，YouTube版3分鐘），要讓觀眾容易明白，於是設定一位長髮一位短髮。

Maisy說，對於採用一長髮一短髮女孩，「在廣告層面上我是贊同，因為廣告時間有限，一方太boyish容易被當成一個係男仔，兩個長髮女仔又要花多點筆墨解釋，現時組合讓一般觀眾容易明白。」

為何不安排親吻畫面？Maisy說，短片另一導演Ming Chau花了心思令廣告氣氛浪漫又詩意。「其實點到即止曖昧好睇過親嘴，兩個女仔一齊，好soft好intimate moment已經很好看。」

事實上，在女同志論壇上，有人留言回應這個She She廣告：「看到幸福感」「Sweet」「睇完會甜笑一下」「佢堅係提醒咗我女同嘅commitment可以係咁。」「呢個世代有個She She廣告真係好唔話得，重要在ViuTV有播，係香港電視界奇蹟。」

企業更大膽說「多元共融」

據了解，廣告創意團隊於去年夏天，得悉銀行將於2022進行品牌重塑（rebranding campaign），為配合「新可能」主題，扣連到產品是針對「家庭財富」，於是構思拍攝一系列廣告探討香港不同家庭面向。

創作團隊想到多種家庭關係，例如養寵物、領養、殘疾、遊牧、單身姑媽帶侄兒等，最後毃定三個主題：「家庭主夫」「海外升學」和「同志戀人」以講述「家的未來」，團隊挑選了現實生活裡是父母或性小眾藝人擔主角。

創作團隊稱，「同志戀人」比另外兩個廣告「相對更有衝擊性」，於是排在最後3月初播放，怎知遇上疫情最嚴峻時刻，除零星網絡批評，沒遇到太大阻力。

性別學者黃鈺螢表示，不少企業都愛講Diversity and Inclusion （多元共融），但實踐起來往往只做門面工夫：「但今次銀行這三個廣告內容，都有細心構想過，包括讓女性進入職場，香港人面對移民離散，女同志長遠承諾，並承認同志是家庭一種，信息係幾好。」

對於廣告以女同志為主角，黃補充：「對父權世界衝擊，女同志不及男同志，所以往往被忽視，今次女同志身影可以企番出來，也是另一種激進。」

一直關注LGBT平權的廣告女主角Asha亦說，留意到這個差異：「兩個女仔拖手大家接受，兩個男仔拖手會有反感，男仔塗指甲油又會有反應，只要展現少少和masculinity有出入行為，啲人就覺得奇怪」。

Asha希望，今次She She廣告，只是LGBT群體走向主流社會的一個起點：「（這個廣告）唔係ideal，或許是由『易入口』開始，有咗基礎。（今次這個廣告面世）至少有一道門，開咗一道門，以前我們敲極門都冇人理嘛，𠵱家至少有條鎖匙，開咗道門，之後再有幾多人行入去，就是下一步了」。

文˙譚蕙芸

圖˙黃志東

編輯•歐陽德智

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