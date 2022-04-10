星期日文學‧唐睿：經典不滅，時代精神，異國文學的重要行腳

【明報專訊】在資訊爆炸的時代，不論是網上資訊，還是印在紙上的書刊，都如春筍般滋長。新書，更是各個書店爭相放在門面的商品，世界彷彿都只關心眼前的最新資訊。經典，慢慢退出這個新書舞台，讀者都耳聞大作家和其大作，卻對之興致缺缺。唐睿新書《異國文學行腳》反潮流而行，和大家重讀經典，介紹這班傳誦千古的文學作家和作品，為他的異國文學探索之旅留下註腳。

唐睿在學時期已經接觸不少外國文學，他的老師不時向學生介紹外國作品，讓同學接觸不同國家的文學，對比香港現今的中文常規課程，實屬罕見，而這也讓唐睿對異地文學產生了興趣。在法國留學時期，唐睿接觸來自世界各地的學子，對他尤其深刻的是來自日本的同學，「我很驚訝，他們會認識如此多經典的作家，對經典的認知還比我深入得多……當時對我的衝擊很大，不禁反思為什麼別人會認識這麼多」。回港後，唐睿和朋友交流起法國的見聞，得知日本的老師都會在課上向學生介紹這些異國經典作家，並要求學生讀諾貝爾文學獎得獎者的作品。由那一刻起，唐睿便憧憬着「有朝一日可以寫一些關於外國文學的推薦文給別人」，埋下了寫專欄介紹外地文學的伏筆。

與外國文學結下的緣

唐睿年輕時看外國文學，一時半會都不明白它們的價值所在：「叫做知道這個作品，但不知道好處，以及它在文學史上的意義。所以，我認為需要一些書去幫助香港的學生了解外國文學，當他們學習時需要什麼基礎資料。」他嘗試向不同編輯朋友談起這個構想，不少編輯起初都十分贊同，畢竟香港較為缺少介紹外國文學的稿件。唐睿希望撰寫一些經典作家，「大家一聽到我想寫那些已故的作家，他們大多都離世百多年，編輯朋友便有些猶豫，建議我寫那些『在生』的作家」。唐睿堅持書寫這班經典文豪，他認為這是人文學科學生的基礎知識，不可缺少的一環，而在基礎上香港的學生遠遠不及他國學生，希望學生至少認識這班作家。他不由感嘆：「香港媒體雖然不需要像股市般update，但仍有這種追求新的感覺。城市都像是要追求新的資訊，東西愈新就愈有話語權。」

皇天不負有心人，在二○一五年《星島日報》校園版副刊的編輯邀請唐睿做了一個關於閱讀的訪問，唐睿在閒談中向對方提起了這個介紹外國作家的想法。豈料編輯對他的想法非常有興趣，雙方一拍即合，唐睿開展了於《S-file悅讀中文》裏向莘莘學子介紹外國文學的專欄。為了將這個長達三年的專欄輯成書，唐睿也花費了不少心力。這本書由原本五十位作家挑選出二十三位作家輯錄，唐睿將所有的文章重寫一次之外，還邀門下學生幫忙校對及重看詮解，「雖然我當它一本文學閱讀筆記，但是我希望做一個示範，即使是面向大眾的書，我們都可以嚴謹一點去做，言之有物，而非吹水。這種態度去處理書，在其他地區是一種常態，但香港不是」。唐睿對出版成書這件事相當重視，他在意讀者翻閱時的閱讀體驗，對於書的編排也很有想法，《異國》主要分為兩個部分，分別是「登山之路」和「道上風景」，前半部分是十八世紀末至十九世紀的作家為主，他解釋這批作家可以幫讀者織起一個以法國為中心的歐洲文學視野，同時看到德國、英國、俄國等的文學發展。此外，書中收錄了東歐猶太裔作家、日本作家等，唐睿希望展示給讀者更廣闊的世界觀，「我們有時在文化上有些歧視，覺得某些地區的文化比較低，我覺得文學沒有這種歧視，任何地方都有很好的作家」。

閱讀經典 折射時代

不少作家都出版了有關閱讀的書，詳談自身閱讀經驗，早前便有董啟章的《非常讀：董啟章隨筆集》和莊元生的《我讀書時書讀我》。作家將自己寫作養分分享給大眾，看似一個手到拿來的文章，唐睿卻認為寫《異國》非常難，十分有挑戰性，「我想說的東西很多，這些繞不過去的知識很難以一千至二千字去說明，還要寫得有趣，不能太像教科書那種。我嘗試去結合外國生活、教學片段去讓文章看起來不太悶」。《異國》不止是和讀者說經典，當中加入了唐睿的價值觀和時代背景，就如第一篇〈以歷史襯托出人物的經典——司各特的《撒克遜英雄傳》〉加入了書籍發展史，目的便是向讀者強調作為知識載體的印刷品演化的重要性，希望大家有一種自覺——書本落到我們手中不是自然的事。唐睿補充，司各特當時的歷史小說大賣其中一個原因，在於當時流動圖書館的興起，增加了閱讀的人口，了解當中的時代背景對認識經典也是相當重要。

唐睿指看經典時，讀者可能覺得過時落後，就如三浦綾子《冰點》，現時已甚少人談及，可是《冰點》的小說結構是現今通俗劇的基礎，在當時也是相當轟動的作品，「可能是因為我們閱讀、觀賞的經驗比較豐富，重看《冰點》時便會覺得好老套」。唐睿指這種經典作品，因為後世的模仿和重現，已形成一種派別或風格。他希望從重寫經典作品中，帶出作品裏的時代精神、審美眼光等。

經典作家如此之多，挑選作家介紹時也有一定難度，唐睿除了是依據自身閱讀口味外，也秉持一種具有時代代表性的眼光去選篇。唐睿在書中介紹名作家托爾斯泰，便是為了讓讀者了解當時俄國的社會狀况，其作品《安娜．卡列尼娜》書寫聖彼得堡和莫斯科兩地的故事，聖彼得堡是一個十分西化的地方，當地人的思想都比較前衛，而莫斯科便是相對傳統的政治城市，展現俄國當時傳統和西化的矛盾衝突。

閱讀的智慧 人文的關懷

閱讀量不小的唐睿，自言自己看書好雜，對於輕小說、遊戲評論、漫畫都會有所涉獵，不止於文學，看得多和雜只是為了透過閱讀去認識世界，不論是世界的深度和廣度。在《異國》一書中，也提及了純文學與流行文學之分，這個問題至今都有不少人爭持不休。他認為無法以簡單的文體去劃分大眾文學和純文學，去將純文學定位成比較高級的存在，是一個極不健康、不學術的標籤。他指：「確實作品會有高低之分，未必能像科學般精細地判斷高低等差，有好的文藝作品，亦有相對失色的文藝作品。」

在閱讀時，唐睿會思考這些作品能否啟發他的寫作，不論是技法上還是想法上，希望閱讀能夠回饋寫作這件事上。他分享在民間和講座裏常常碰到一些人看很多書，但那些知識只能像硬盤般，無法應用在生活上。他續指：「讀人文學科的人，今時今日需要思考的問題是，從前當電腦網絡未有這般發達時，這種記憶力、過目不忘的能力是了不起的，可以誇誇其談地說自己淵博的知識。可是現在取得知識並非難事時，關鍵便落於我們怎樣將知識變為一種智慧，現在編輯知識的能力反而更難，比存藏知識更為重要。」書本的知識需要回饋社會，或在生活起一個作用，而不是一個花瓶到處顯擺。唐睿指聽到身邊的人提及的「寫得好的作家」，即使文字十分好，但一旦作品缺少了對世界的關懷，便會在他心裏大打折扣。他分享歐美、日本的文學作品會非常關心社會現象，以介乎社會學和文學之間的書寫探討這些現象，提醒公眾如何以一個人文的角度關注這些事件，反指這類寫作於香港非常少見，偶爾會看到一些社會學科的書寫有關性暴力議題，訪談受害者並作記錄，但唐睿渴望看到一個以人文書寫、具有深度的文學作品書寫這些值得關注的議題。

將有趣有意義東西帶給讀者

學習寫作，在唐睿眼中的不二法門就是閱讀，他認為閱讀會令寫作者本身變得謙虛，在閱讀時會發現不同的橋或想法已有不少人寫過，寫得甚至比自己好，同時可以借鑑別人，找出並未書寫的空白。唐睿續道：「我相信每個人的故事都有他特別的地方，閱讀就是幫助你以好一些的語言或方式去表達自己的故事……做創作不外乎是兩件事，一就是自身生活經驗，二是閱讀經驗。除了是掌握寫作技巧，閱讀也能帶來新的生活經驗。」

此外，創作的態度也是唐睿非常看重的地方，也將這份想法放入書中。《異國》裏便有介紹井上靖和山崎豐子的文章，兩位作家都曾被退稿，在寫作路上遇到挫折，山崎豐子在自述提及井上靖每天拿着公文袋到黑市賣書，以此換取糧食，目的只是多一點時間做創作，山崎豐子目睹井上靖的寫作生活後，便覺得寫作是一件辛苦而嚴苛的事，更說自己不會隨便寫作。有一次，井上靖向山崎豐子抱怨自己不適合寫作，山崎豐子便立刻安慰和鼓勵他，更令他重拾寫作的希望。後來，井上靖獲獎，得到文壇的肯定，倒過來鼓勵山崎豐子寫作，令她開始寫作，花了七年時間寫了一本書，出版隨即獲獎。唐睿指這兩位作家是文人之間特別的牽絆，創作並非一件孤獨的事，可以有對他者的關懷。

他續指有些年輕人希望盡快奪文學獎、出版成名，他清楚獲得獎項能夠有更多機會發表稿件，書籍大賣會受到出版社青睞，可是作品大賣抑或獲獎都不是衡量好作品的唯一標準。唐睿分享自己老師的話：「獲獎不是不好，但假如評審都是品味不好的人，而你又獲獎，你到底當天慶祝好，還是自我檢討好？」他直指書也亦然，假如書落到一些無品味的讀者手中，並得到他們的認同，其實意義也不大。作品本身的質素和寫作的過程，才是虛名銷售之外重要的東西。

《異國》無疑為大眾、學生提供一個閱讀的指南，幫助讀者去理解文學世界，將文學普及化。唐睿在訪談也提及香港閱讀人口相當少，大家都各師其法去推廣閱讀風氣，出版也是其中的一個出路。他感慨：「在香港大家好像找個生存的地方都好難，找個閱讀的地方、靜的地方就更難。」雖然近年的思潮衝擊下，閱讀人口有顯著上升，但唐睿認為大眾的閱讀品味需要再提高，現時的作者和媒體都十分遷就讀者。唐睿說：「做文藝工作的人，不是要很自大要求讀者提高品味，但也需要有一種自尊、自覺。我們是要將一些有趣有意義的東西帶到大家眼前感受，而不是用一些『爆點』去吸引眼球。」

info：其他作者的閱讀經驗

《必要的角度》黃燦然

這本書雖然已有一段時日，但是作為賞析不同作家和作品的論述而言，仍是不可多得的好書。黃燦然文筆精練，角度獨到而言之有物，對於作家和作品的理解把控得相當準確，可見他的學養和見識深厚，以及對文學真正的熱愛。《必要的角度》一共分為兩輯，除了是有關本地詩人的觀察和評論外，作者更涉獵異國文學與翻譯。這本書可以說得上「深入淺出」，既能讓讀者理解到作家的故事背景，也能教人們欣賞當中的價值，唯一遺憾的是——比較難買。

《陪你讀的書》凌性傑

《陪你讀的書》是相對容易入口，凌性傑的文字很容易打入讀者的心房，相當有親切感。他說書說得十分有趣，常常以問題方式進入，勾起讀者思考的興趣，也令讀者隨着他的思路，一點一點發掘閱讀的志趣。書中一共和讀者閱讀四十二本書，由五四作家開始，一直到當代作家，也加入了小量西方作家，但重心仍是以華文為主。對於華文有所涉獵的讀者，相信這本書非常適合你溫故知新，理解五四以後的文學發展脈絡。

《記憶有樹》鍾國強

《記憶有樹》和先前兩本書非常不同，它是一本散文隨筆集，鍾國強並不只是想向讀者介紹書或作品，還有他的個人感受，裏頭還有一些對作品中的技巧、特色的思考和分析，可見作者功力相當深厚。書中除了有個人回憶的散文，亦有多篇談詩的文章，鍾生自然地將對詩的感受、對詩人的熱愛、對詩的分析重新熔化成自己的文體，可謂相當獨特。

文•楊喜盈

美術•劉若基

編輯•關曉陽

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