綠色生活：梅窩從棄耕到復耕

【明報專訊】如果問你香港哪裏有本地農場，你會想起哪些地區？不少人或會回答元朗、粉嶺一帶，因為從前元朗、粉嶺平原多，適合耕作，元朗更盛產絲苗米。但原來梅窩居民過去亦同樣務農為生，種植水稻，但因政府興建水塘而無水灌溉，所以棄耕。受早前香港蔬菜荒啟發，幾名香港大學環境管理理學碩士學生就以梅窩農業為主題，設計無定向遊戲，希望藉遊戲讓香港人游走在梅窩社區，尋訪香港本地農田，對本地農業有更多認識，支持本地農作物。

石壁開發水塘 斷了梅窩水源

李巧盈、程慧珠和王融融是香港大學環境管理理學碩士學生，他們翻查文獻追本溯源，發現原來梅窩世代務農為業。《梅窩百年——老村、荒牛、人》一書整合史料，指早在南宋年間，梅窩就有記載有人居住，定居於鹿地塘村、大地塘村和白銀鄉，村民多是客家人，每戶飼養牛數頭，每逢春秋兩季種植稻米為主。除了稻米，農民還會種植一些副食植物，作為稻米不足時的補充，例如番薯、芋頭、蘿蔔、花生、薑、葱、大芥菜等。蘿蔔和大芥菜可醃成酸菜，儲存至冬天食用。戰後，大量內地難民移居至梅窩，他們引入種植蔬菜技術，如菜心、芥蘭、椰菜、椰菜花、菠菜、馬蹄、蓮藕、西洋菜等。

梅窩村落如鹿地塘村背靠大山，前面有大塊平原，一直伸延至海邊，村左右兩側有河流，水源充足，不愁無水耕作，自給自足。梅窩農業興盛至1950年代中，因為戰後人口急增，香港食水短缺，政府打算在大嶼山石壁開發水塘，增加供水。石壁水塘原址是石壁村山谷，被群山環繞，政府將北大嶼山水源全部引進山谷，建堤壩蓄水成塘。雖然興建石壁水塘解決供水問題，堤壩貫通大嶼山南部有利交通，但亦同時截斷了梅窩的水源，原本水源充沛的銀礦瀑布由湧泉變成細流，梅窩3大河流——大坑、水坑和龍仔也日漸乾涸，農民缺水灌溉，水量不足以種植稻米，李巧盈解釋：「因為種米好需要水，如果無水就要種瓜瓜菜菜。」及後連瓜菜也不夠水種植，農業產量減少遇上城市發展，1970年代末期愈來愈多農夫棄耕，轉到市區打工。加上內地低價的入口蔬菜增加，梅窩農業因而式微，牛也被放逐到自然。

白銀鄉河、大地塘河、鹿地塘二河

現水位偏低 河旁曾種水稻

梅窩最古老的3條農村——鹿地塘村、大地塘村和白銀鄉附近均有河流，河流最後匯聚於銀河，流出大海。無定向遊戲其中一個關卡就帶玩家到訪這3條河流，觀察現時的水量。白銀鄉河和大地塘河的水位偏低，看到河牀的泥土和石頭，至少還有水，但鹿地塘河支流——鹿地塘二河則全然變成草地，還生長出大樹，如果不是兩旁有河堤，還真看不出這裏原本是一條河。李巧盈翻查衛星圖像和村民口述歷史資料，說現時河流兩旁的草地，從前都是稻田，「後面是風水林，旁邊種果樹，房子前面都是農田種米，因為以前村民好多都是種水稻，種在河流旁邊」。風水林是與村落並存的樹林，村民開村時偏好背山面河的風水地，河水可供飲用、洗衣及灌溉農田。山丘則可抵擋颱風吹襲，而村與山之間多有自然生長的榕樹、樟樹，或村民種植的龍眼、木瓜等果樹。

有機復耕推廣本地農業

到了2022年的今天，雖然梅窩農業依然式微，然而不少有心人在梅窩開始復耕，希望重新耕作荒廢的農田，種植本地農作物。遊戲最後的關卡，就是去探訪梅窩的復耕農場，位於大地塘村的Winnie The Farm是其中之一，農場主人Winnie採用有機耕種方法，自己堆肥、製作自然驅蟲劑，並與土地教育基金合辦農耕體驗課程及導賞，連結農田和社區，推廣本地農業發展。

由零種出成果 灌溉水山上來

江鳳儀（Winnie）在梅窩成長，任職銀行業，但因傷患而提早退休，回到梅窩打算租塊小田，過閒時下田種花種菜的退休生活，豈料一租就要租下整整4萬多呎農田。她從零學起，一手一腳復耕鋤土施肥，令土地變得肥沃，「以前我在這裏耕田，村民會嗤之以鼻，『我們耕了幾十年，都不耕啦，好哋哋有份工你不做，在這裏耕田』，他們覺得你一個人點耕咁大塊田呀，就不看好我」。但看到Winnie天天來打理農田，種出有點成績，村民亦對她改觀，跟她打招呼、教她務農，「看到我大熱天時都不走，知道我是真的畀心機做」。

前文提到梅窩的水源被石壁水塘切斷，大地塘村河流乾涸，難以灌溉農田，那麼Winnie復耕農田的水從何來？Winnie農田裏有一小水塘，是前農田主人留下來的，早幾天下大雨，她還在水塘裏發現一條迷路的魚，「是一條生斑魚，可能因為落了場大雨，把牠冲進來，我一拿出來牠還懂得動」。她原本用水塘的水灌溉，但後來附近建屋污染水源，就轉用山水，「山水是梅窩居民未有政府水的時候，夾錢駁喉由山源頭駁過來的山水，一面由那邊幾條村來到此便是水尾，你唔用都會流走」。

作物種類多 不乏捧場客

Winnie現在種植了不同類型的作物，有金盞花、洛神花、蝶豆花；亦有皇帝菜、羽衣甘藍、佛掌瓜、萵苣、紅蘿蔔，銷路都不錯，不少人專程過來梅窩買本地農作物，還有客人特地買兩箱金盞花護膚油運到英國，「10年前香港人都覺得有機東西好貴呀，穿晒窿，不是太好，但現在就真的好接受，至少接受這個價錢」。本地農作物價格較高，因本地農夫花了不少心思細心照料，Winnie農場用有機堆肥，將薯仔皮、檸檬皮、蘿蔔皮等廚餘，以及泥土、樹葉、牛糞一層一層堆疊，經過半年就會成為可用的肥料，她用手捧起肥料讓記者聞聞看，非但沒有臭味，且有種泥土的清新味道，「純植物堆出來的肥會比較安全，你見我的肥充滿蚯蚓就知道，而且進入泥土真的有生命力，因為它們本身有一些好好的菌」。驅蟲藥則用苦楝樹的葉煮成，可以殺蟲、殺菌。未來她打算嘗試不翻土耕作，不破壞泥土的生態系統。

Winnie的復耕也將社區連繫起來，梅窩參與Farm-to-table計劃的餐廳會跟她購買農產品，也會把廚餘轉送她用作堆肥，例如梅窩碼頭附近的Village Bakery就會把雞蛋殼和咖啡渣送到農場，老闆娘還帶着女兒去農場玩、摘花，農場附近的鄰居也會回收自家廚餘，「尤其是外國人，他們好關心廚餘如何處理，最後就問我要不要，當然要啦，就吸引好多人來農場，他們看着農作物大，天天來，又買我的農作物，介紹給其他人，於是我們的社區關係幾好」。農場亦吸引鄰居來做假日農夫，Winnie有個法國鄰居，他哥哥也經營有機農場，他就成為Winnie農場的義工，幫Winnie搭堆肥箱、教她堆肥，「他還說要教我做花露水，我買了整套工具，但法國人現在回了法國，暫時做不到」。

完成無定向遊戲，參加者會隨機獲派羅馬生菜或羅勒種子，和種植包，程慧珠說盼參加者能體驗農夫種植的辛酸，羅馬生菜或羅勒的好處是容易發芽，一個月內能長出小株，但如何讓植物長得健康、茂盛就要再下功夫，讓葉不變黃、不冒小蟲也是門學問，「在家中可能未必會成功，卻帶出一件事，為什麼農夫要花那麼多心機去種，好多人可能以為放泥、種子就會生長，但其實不是這麼簡單」。

註：如有興趣玩無定向遊戲，可登入www.seeknfarms.com/game，網站還列出全港農莊和本地菜售賣點地址。

文、圖˙ 朱琳琳

{ 圖 } 地政總署

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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