安老2.0：觸得到的幸福感

【明報專訊】提到北歐，你會想到什麼？簡約？自然？知名連鎖家具店？

北歐「樂活」的一面也為人熟悉。根據聯合國《2021年全球快樂報告》（The World Happiness Report 2021），在全球百多個國家及地區中，芬蘭蟬聯全球最快樂國家，丹麥、瑞士、冰島、荷蘭、挪威、瑞典緊隨其後。

Hygge一詞最早源自挪威，但在現代丹麥人廣泛使用後，hygge開始紅遍歐美，成為北歐式快樂的代名詞。在丹麥，hygge包含了「舒適自在、溫暖、親密」的意思。在中文世界，最接近hygge的詞彙大概就是「小確幸」，一種從平凡日常生活中獲取到的滿足和喜悅。Hygge可能是被和煦陽光洗禮的冬日早上，也可能是飢腸轆轆時吃下的小食，或是與親朋好友一起享受美食佳餚的時光等。

hygge重要元素：食物

在北歐，食物是hygge重要元素之一 。當地盛行comfort food，專門形容能帶來幸福、溫暖、舒適感覺，讓人心情變好的食物。它可能是朱古力、糖果、蛋糕，也可能與自己的童年回憶有關，讓我們能從食物中尋找幸福和安定。

疫情前我到訪丹麥安老院舍時，正值午飯時間，餐車上的三文治是丹麥人常吃的open sandwich（開放式三文治）。黑麥麵包鋪上醃製的鯡魚、青瓜、火腿、沙律醬，配一杯果汁、牛奶或咖啡。是長輩每天都吃的食物，也是丹麥文化不可缺少的部分。雖然開放式三文治外表平平無奇，卻因為生活規律和傳統口味而為長輩帶來幸福感。

最近看了香港電台一齣紀錄電影《此生未完》（It's not over yet），講述丹麥護士May Bjerre Eiby（艾比）創立的護老院，專門照顧像她已過世父親般患上腦退化症的長輩。艾比和員工開創了「同情治療」 （compassion treatment），以擁抱、觸摸、交談、幽默等方式對待院友，有別傳統側重藥物的護理手法。

護士艾比的面孔非常熟悉，頓時想起我們曾於2019年春天見過面，當時我到訪她於丹麥哥本哈根市中心開設的院舍Sister Sanatorium。記得踏入院舍一刻，感覺好像步進水療中心一樣，木色簡約設計，配合暖色的布藝沙發、毛氈等，微微的背景音樂，加上淡淡香薰香氣，舒服的氛圍散發出強烈的hygge，讓整個人都輕鬆自在下來。艾比的院舍像家一般的溫暖。記得當時有一名腦退化症伯伯坐在沙發喊着要走，護理員用手輕輕觸碰伯伯肩膀，溫柔冷靜與他傾談，讓他放鬆下來不再叫喊，護理員更與伯伯肩並肩坐在一起閱讀報紙，有講有笑。

交談、觸碰融入照顧模式

艾比着重肢體上觸碰的護理方法，透過交談、撫摸等非藥物照顧模式，希望讓長輩過着有尊嚴和優雅的生活。我曾經與身邊朋友分享過艾比的故事，卻引來批評，認為她的方法不切實際，難於香港實現。事實上，與艾比相若的同情治療於幼兒教育界也應用得到，為什麼不能於安老院舍實踐呢？難道長輩不值得大家的同情、擁抱或觸摸嗎？

艾比所相信的治療方法是關愛。我相信關愛能治癒心靈的無助感、空虛感和寂寞。幸福感不只是環境因素，更是待人接物的態度，那種無言的舒適感，對彼此的尊重。只要能真正體現以人為本的原則，體現幸福感的安老服務並非遙不可及。

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文：文慧妍（The Project Futurus創辦人）、黎卓穎（The Project Futurus社區關係經理）