香港惜食配對App 75折救臨期食品 買賣雙贏

【明報專訊】有想過烘焙店每天賣不完的麵包最後都往哪裏去了嗎?被譽為「美食天堂」的香港,每日卻有3353公噸食物被送去堆填區,白白浪費。其實,部分剩食能送到食物銀行「重獲新生」,有初創企業創建平台,讓食肆、品牌將賣不完的麵包、啤酒、燒味、蛋糕等以原價的75折或更優惠價格上架,店舖既能賺錢,消費者亦能用低廉價格購得心頭好,達至共贏。

「我們處理食物浪費通常是out of sight out of mind(眼不見為淨)。但仔細想想,1個人浪費1碗飯可能不算什麼,若幾十億人每天浪費1粒米,數字非常可觀。」減少食物浪費的平台CHOMP,由兩名90後Chris Wettling與Carla Martinesi創辦。兩人都是香港與瑞士的混血兒,同在瑞士的酒店管理學校進修,Chris的父親在香港的星級酒店做了30多年廚師,Carla亦曾在香港的大型酒店工作,兩人長年在耳濡目染下,慣見大量食物浪費。「自助餐每隔一段時間就要更換桌上餐點,遑論各種飲宴與大型活動。」Carla說。

長年目睹大量食物浪費,減廢的種子早已埋在他倆心中。2020年疫情爆發,成為他們創辦CHOMP的契機。疫情令飲食業重創,客流驟減,廚師無奈只能丟棄大量食材。二人看着身邊開餐廳的朋友憂心忡忡,為何不創立平台,讓有需要的人購買多餘食物呢?既為餐廳帶來一筆收入,消費者亦可以更優惠的價格買到心頭好,何樂而不為?然而光說環保理論,實在難以吸引人參與,於是Chris與Carla邀請商舖把快過期的食物或即日鮮食以75折或更低的優惠價上架,顧客化身「綠騎士」,把貨架上的食物「救」回家。用了大約1年籌劃CHOMP平台,終在半年前面世。

售賣蛋糕、燒味、啤酒

打開應用程式,琳琅滿目的餐廳映入眼簾——蛋糕、三文治、中式燒味、啤酒、雜貨等應有盡有。操作亦非常簡單,顧客在App內訂購裝有食物的「神秘盒子」(Mysterious Box),再自行前往餐廳取貨便可。雖說是「神秘盒子」,但Carla並無強制餐廳以「福袋」形式出售食物。「有麵包店喜歡在描述欄只寫『6個麵包』,增加神秘感;亦有餐廳列明所有食材與致敏原。」Carla說,目前平台有超過60間合作店舖,包括不少知名食肆與品牌,例如少爺啤、The Cakery、Miam Bakery等都是合作商戶。

創立半年,現時已有超過2000名註冊用戶,售出超過600個「神秘盒子」。「對我們來說很有意義,這600個盒子可能是某人的早午晚餐。600份原本進入堆填區的餐點,現在卻能餵飽數百人。」Carla 說。雖然目前大部分合作餐廳集中港島區,但他們亦逐漸擴大版圖,慢慢往九龍、新界發展,目標是做到「梗有一間在附近」。「假如你今天去朋友的生日派對卻忘了買蛋糕,這時可以拿出手機,看看附近的街坊烘焙店有無優惠蛋糕!」Chris笑說。兩人的環保意念獲得不少迴響,去年更獲新世界發展支持,目前正籌備以應用程式幫助旗下商場的餐廳減少浪費。

創業不易,為了讓平台盡快起步,他們在應用程式未做好時便到處尋找合作餐廳。當時團隊只得3人,試過逐間餐廳上門推銷、cold call、發出無數的電郵。Carla說,香港人未曾聽過這種新穎的外賣商業模式,令他們吃了不少閉門羹。「當後面有幾個人在餐廳排隊,但我必須在短短2、3分鐘向老闆推銷整個概念。大部分人只叫我留下聯絡方式,which is a nice way of saying no。」平台發展至今,主要靠店舖之間口耳相傳,才漸漸發展規模。

客人自取 鼓勵發掘社區小店

位於堅尼地城的裸買雜貨店Slowood,主要售賣健康、有機等產品,用了平台服務約1個月。店舖經理廖楚榕(Tania)說,每次產品上架都有顧客透過平台購買,效果理想,「這個概念很有趣,why not?我們希望有多一個渠道銷售快到期的產品」。目前Slowood在平台上會以低至5折的價錢出售即將到期的產品,如朱古力與罐裝飲品等。隨着平台用戶增加,Tania亦打算嘗試在平台售賣護膚品、生活用品等。

除了讓半隻腳踏入堆填區的食物「重獲新生」,Chris亦希望藉着應用程式,讓大家更了解社區小店。「香港買外賣實在太方便,躺在沙發動動手,食物就會自動送上門。你能想像光在利源東街這條小街就有5間食肆嗎?我們讓客人到店自取,一部分原因是希望大家能下樓走走,順便發掘社區中的寶藏。」●

