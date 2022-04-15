半價歎名店甜點 化身跑腿收集麵包

【明報專訊】除了CHOMP，Phenix by OnTheList亦是香港另一個致力減少食物浪費的平台，運作方式與CHOMP大致相同，用戶可在食肆指定時間上門取貨，但無法得知「福袋」內容。不過，Phenix勝在比同類的應用程式有更多連鎖食肆供選擇，不少知名品牌如Pret A Manger、Feather & Bone、SaladStop!等都有加入。舉例位於灣仔和昌大押的Crust Italian，Phenix的用戶只需$120就能享用原價$250的意式甜點；只需$40便能在中環Pret A Manger購買2件曲奇、2件烘焙包點與1款甜品，非常抵食。

Phenix by OnTheList設有積分計劃，購買福袋可累積「綠惜購物積分」，每100分可當$1使用。

若想身體力行做慈善，大家亦可考慮使用由香港浸會大學開發的網上平台Breadline。平台於2019年創立，公眾可登記成為義工，根據平台指引前往不同麵包店收集賣剩的麵包，並做「跑腿」，捐贈給不同的慈善機構，幫助貧困家庭或有需要人士。●

Phenix by OnTheList

網址：phenixbyonthelist.com

Breadline

網址：breadline.hk

[環保]