花材連教學片送上門 保鮮花手中綻放暫忘憂

是次示範的保鮮花需使用熱熔膠槍、熱熔膠棒及鑷子，但DIY套裝材料包並不包括任何工具，有需要可以$240加購工具套裝。套裝包括：熱熔膠槍1支、熱熔膠棒6支、矽膠耐熱開花墊1張、鐵線剪刀1把、不鏽鋼鑷子1隻、啡色花貼1卷、原色麻繩1卷、啡色鐵線1束（60支）。（黃志東攝）

工作室名為Liām Liām，Vivian（圖）指是台語發音，集合思念和信念的意思，希望把保鮮花藝帶給更多人認識。（註：受訪者按拍攝需要暫除口罩）（黃志東攝）

【明報專訊】一連4日復活節假期，不想在人潮中行山，又或者困在商場買買買。想靜靜地好好享受假期，不妨試試動手做保鮮花創作。只要購買DIY套裝包，花材用料便可寄到府上，只要跟隨影片連結，便可讓心愛的花隨時「開花」，療癒忘憂。花藝導師Vivian Mak說：「鮮花很快凋謝，令人可惜；保鮮花卻不同，它既是手工藝，又是花藝，不但保留了鮮花的形態，還有豐富的顏色，不用澆水下保存期也可長達3年。」

鮮花化學處理 形態可保3年

所謂保鮮花，顧名思義它是100％的真花，採摘後要做4個主要步驟，包括浸泡在藥水中脫色、脫水、浸泡上色和乾燥，每個工序約需花1周完成，而且效果也受天氣及藥水比例影響，比較費時。由於步驟繁複加上需要化學處理，一般花藝師都會選擇現成的保鮮花來製作。而Vivian主理的Liām Liām Workshop念念工作室，保鮮花材都是由日本訂購回來，種類和顏色豐富，有常見如玫瑰、繡球花、康乃馨等。

現時工作室主要提供日本AUBE保鮮花證書課程，分為基礎級、中級和進階級，每級有4堂，合共製作13種不同花藝作品，由花盒、新娘花冠到花束包裝都涉獵到。學習內容包括：獨立創作保鮮花產品、保鮮花開花技巧、鐵線知識與技巧、花藝技巧與構圖、色彩理論，以及花材、葉材及果實處理等。因疫情關係，現時亦推出線上課程，Vivian會把課堂所需使用的花材和工具寄到學員家中。不過，若你對保鮮花藝仍有許多不了解的話，可先參加單次體驗課程：保鮮花玫瑰玻璃瓶（詳見另文）。在網上訂購DIY套裝後，工作室會把花材寄到你家中，你可以隨時透過教學影片連結，在電腦或手機上輕鬆上課。

結合花藝手工藝 講求配色

Vivian本身從事人力資源與企業培訓，十分喜愛旅遊，但由於2020年疫情來襲，難以到外地旅遊，因此想學一些東西，機緣巧合開始鑽研保鮮花。她說港人壓力大，但專注花藝時可以暫時拋開煩惱，是個療癒的過程。最初她把這門手藝視作消閒活動，後來在網上出售個人作品，反應愈來愈好，甚至有朋友提議她開班授徒，終於她以不足1年時間，修畢日本AUBE保鮮花專業證書課程及認證導師課程，2020年更成立自己的工作室。

Vivian說，製作保鮮花藝，對新手來說先要調整心態。「首先我會告訴同學心態要歸零。因為大家常問，保鮮花與鮮花有什麼分別？但其實它們是不同的東西，保鮮花是花藝和手工藝之結合，與鮮花的處理手法並不相同，故不能互相比較；其次，保鮮花涉及較多工藝技巧，如開花技術、鐵線嫁接等，同學必須多練習才有進步。」此外，「配色」亦是保鮮花藝最重要的一環。由於保鮮花都是染色，顏色比鮮花更豐富，不同色系配搭會製作出不一樣的感覺。但Vivian表示，主觀地製作出自己喜歡的色彩配搭不難，但要客觀地製作出其他人都喜愛的產品色系，便要花心思鑽研。

專注「開花」工序 心靈放鬆

由於保鮮花是在鮮花未盛開前採摘下來處理，所以保鮮花藝其中一個工序是「開花」，有許多不同做法。Vivian說「開花」的工序必須非常專心才做得來，以她自己為例，有時工作喘不過氣，但專心做「開花」工序時，可以讓心靈放鬆。「開花時我會全神貫注在那朵玫瑰花上，能清空我的頭腦，忘掉煩憂。」她說當看到一朵花在自己手上，由未盛放到燦爛盛開，絕對能得到滿足感和成功感。●

保鮮花玫瑰玻璃瓶DIY套裝

價錢：$650（已包運費，亦可自取）

地址：新蒲崗大有街3號萬廸廣場26樓G室

查詢：5185 9015

網址：bit.ly/3JAvQgA

● DIY體驗：保鮮花玫瑰玻璃瓶

◆步驟：

（一）兩朵主花（玫瑰）「開花」

1.用兩條銀鐵線以十字穿刺的方式穿入玫瑰的花萼（圖A）

2.把鐵線拉下充當花莖，再用啡色花貼包裹起來（圖B）。以上兩個步驟，參加證書班的學員需自行完成，但參加體驗班的話，導師會替學員準備好，再放入材料包中

3.用手摘去花萼片的部分，保留備用（圖C）

4.準備好熱熔槍。把花瓣由外至內摘下，並依次序放好，留待一會再用。至於摘下多少塊，需視乎作品中「花」開得多大而決定，一般約6至7塊，例如想作為主角的花開得大一點，便可多摘幾塊，但不要摘下捲入花蕊的花瓣（圖D）

5.花萼位略為修剪，以免稍後塗膠水時出現凹凸不平（圖E）

6.剪去花瓣近花萼的位置。由於保鮮花原是新鮮花朵，每塊花瓣或會出現皺摺、小破洞等，Vivian建議大家保留其原貌，毋須過於介懷，因為那是屬於天然花朵的一部分（圖F）

7.用熱熔膠槍把剛才摘下的花瓣由內至外黏回花蕊上（圖G）

8.每塊花瓣擺放的位置為前面兩塊花瓣的中間，並以弧度展開，慢慢重整「開花」的形態（圖H）

9. 最後黏上剛才摘下的花咢片，玫瑰「開花」（圖I）

◆（二）其他花材處理及插花

1.繡球花分拆成小束，每束大小如5元硬幣，約需準備16束（圖J）

2.鐵線屈成一長一短U字形（圖K）3.U形鐵線繫於小花束之下，短的一邊做固定，把較長一邊打圈繫緊（圖L）

4.啡色花貼包裹鐵線

5.把海苔蘚鋪於花泥上，以U形鐵線固定位置（圖M）

6.分別把主花玫瑰、繡球花逐一插入花泥中。底部的繡球花以球形擺放，遮蓋着花泥

7.插花時，不時蓋上玻璃瓶蓋，以檢視花朵有否超出瓶子的範圍（圖N）

8.把襯花如八角花、迷你滿天星、羽毛草等逐一插入花泥，再調整主花的位置，即成（圖O）

● 知多啲

花環手腕花 平面「開花」

玻璃瓶內的玫瑰保鮮花，是用了分瓣法來「開花」，屬立體款式；而工具套裝中的矽膠耐熱開花墊，是用於平面的「開花」方法，常見於花環、手腕花等作品之中。Vivian示範這種平面「開花」技巧。

1.把花咢部分摘掉不要

2.直接剪去花朵底部（圖a）

3.熱熔膠槍把熱熔膠塗花底（圖b）

4.把花放在矽膠耐熱開花墊上，趁膠水乾透前用鑷子把花瓣掰開，等乾透便可直接拿起使用（圖c）

文：顏燕雯

圖：黃志東

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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