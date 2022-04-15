沙發薯：香港故事哪裏尋？

【明報專訊】若不是有立法會議員在會議上稱讚廣播處長李百全「空降」後「改革」香港電台的表現，或許也沒有太多人記得港台已經被「完善」了一年。老實說，自去年《鏗鏘集》、《視點31》等節目「被陰乾」、「被和諧」後，筆者已戒掉看港台的習慣。得到議員們的提醒，我就忍不住在網上打探一下「舊情人」的近况。

不看猶自可，一看就想起歌詞「結論是回憶總要到此」。一年以來，港台增加了不少新節目：《盤點政策》、《國安法事件簿》、《立法群英再出發》、與廣州廣播電視台聯合製作的《灣區全媒睇》，這些都是完善公共廣播後的產物。最令我驚訝的是《香港故事－從獅子山遠眺神州大地》——是的，從前的《香港故事》已經變成由主持介紹中國大江南北的故事，除了兩個主持外，節目跟香港一點關係都沒有。我不禁問，神州江山如此繽紛，為何偏要扣上香港的獅子山不可？顯然，獅子山只是幌子，「香港故事」已被奪舍。

「禮失求諸野」，真正的香港故事，或者只能假外求。上月，外國網台VICE News在YouTube上載關於元朗7.21襲擊的報道，至今累積近80萬次點擊，是該頻道過去1個月來，繼烏克蘭戰爭相關報道之後最高點擊率的片段。不過這影片卻無法在本港播放，VICE解釋「據公司與區域內容合作伙伴達成協議，影片的發行有地域限制」，本地網民要靠VPN「翻牆」才能觀看。

星洲電視節目探討香港移民潮

另一齣由新加坡電視台Channel News Asia製作的紀錄片One Way，取名自港人離鄉別井的單程旅途，開宗明義探討香港的移民潮。節目追訪兩個個案：夫婦阿文和Fiona去年帶同子女移民英國，離開香港既是迫不得已，對異地卻有無限的幻想，抵埗後發現人生路不熟，又有語言障礙，租屋和求職更比他們想像中困難得多。「馬死落地行」的Fiona對阿文消極求職卻「大花筒」深感憤怒，阿文卻埋怨新生活未如想像，兩夫婦更在鏡頭前賭氣說道，6年後取得英國國籍後就會離婚。另一個案Leon原是區議員助理，後來因為港府要求區議員宣誓，泛民議員相繼辭職，Leon亦共同進退，轉行做外賣員。他不諱言離港只是時間問題，只希望盡快儲夠錢，帶同兩隻相依為命的小貓出走。留下來的時間，他仍希望為同路人帶來安慰，不時去探望身陷囹圄的舊戰友，但接受訪問時仍會步步為營，不時自嘲可能會犯《港區國安法》。

節目其中一個點睛之處，是片末拍攝着一群操普通話的男女老幼，在尖沙嘴海旁欣賞維港夜景的片段，加插文字描述：（中譯）「2022年2月，英國將BNO簽證的申請資格擴展至1997年後出生的港人；因為出生率下降及移民因素，香港愈來愈靠內地移民補充人口」，並以兩名受訪者的回應作結：Leon說自己生於斯長於斯，不捨得亦不甘心放棄；Fiona無奈說，香港仍然會叫做香港，只是這地「留島不留人」。這個結尾，餘音裊裊。

節目播出以來，掀起不少討論，阿文和Fiona的矛盾，既有戲劇效果，亦反映不少移民港人面對的真實困境；而熱中政治參與的Leon之遭遇，自然亦引來不少政治輿論操作和論述。

不過，這些發生在你和我身邊的人和事，將來或許再沒有本地傳媒會報道——曾經在那個最高收視的電視台，藉着新聞時事去透視香港社會的記者，正正因文章被指「煽動」而被捕；在某個「香港人的電台」，香港故事被「大灣區故事」和「神州故事」取代；至於真正的港人港事，卻只能在海外述說和播映。這些種種光怪陸離，構成了現今的「香港故事」，好不諷刺。

文：梁慧思

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