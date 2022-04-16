型格熒幕豈止煲劇 化身智能家居中樞

【明報專訊】Samsung推出最新智能熒幕Smart Monitor M8，不單擁有唯美時尚白色外形、纖薄機身設計，亦內置Tizen智能系統，可串流影片、上網外，更可擔任智能家居中樞，輕鬆操控家居不同智能家電。

以白色作主調的Smart Monitor M8，機身只厚11.4mm，配合機背的圖案設計及簡約的無線鏡頭，帶來獨特風格居家工作空間。屏幕具備4K解像度及HDR 10+，支援10億種顏色，影片細節呈現眼前。聲效亦比以往熒幕有所提升，內置2.2聲道揚聲器，可輸出更豐富和逼真的聲效。它也具備升級「自主聲效修正功能+」，根據播放內容種類及身處的環境的噪音水平，自動智能修正，播放出度身訂做的視聽效果。

串流煲劇 連接智能家電

Smart Monitor M8跟現時Samsung的智能電視一樣，內置Tizen智能系統，連接Wi-Fi上網後，可直接打開Apps來觀看串流影片，例如Netflix、YouTube、Disney+、AppleTV、ViuTV、Apple Music等。用家更可透過熒幕裏的SmartThings系統，連接家中智能家電，由開關電燈、拉下百葉窗，以至設定恆溫器溫度等，都可利用此智能熒幕操控。

■Samsung Smart Monitor M8規格

熒幕：32吋，3840×2160解像度，16:9 LCD

系統：Tizen

輸入：Micro HDMI、USB 3.0

功能：AirPlay、SlimFit鏡頭、內置喇叭、Wi-Fi、藍牙、Bixby、Alexa

體積：713.4×575.2×203.8 mm（連底座）

售價：$6480

查詢：3698 4698（Samsung）