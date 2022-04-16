高速Mesh Wi-Fi 全屋零死角上網

【明報專訊】Wi-Fi是智能家電的最好拍檔。為家中設計Wi-Fi無線網絡時，最怕太多牆壁、死角，難以覆蓋全屋。ASUS最新推出的ZenWiFi Pro XT12網狀網絡系統，可提供全屋零死角的高速連線效能。

ZenWiFi Pro XT12使用12串流設計，並搭配最新2.0GHz 64位元Broadcom四核心處理器晶片，總資料傳輸速率最高可達11,000Mbps，官方宣稱是最快的Mesh網狀網絡系統。機身造型前衛，頂部透明天線隔間設計，超有未來感覺，內置品牌獨家的RangeBoost Plus技術，可提供的Wi-Fi總覆蓋範圍達560平方米／6000平方呎，較上代高38%；再加上經精密計擺放的多支強力天線，帶來360度全屋覆蓋網絡，覆蓋範圍之大非一般router可媲美，就算複式單位或村屋都可勝任。

■ASUS ZenWiFi Pro XT12規格

最高傳輸速度：Wi-Fi 6（最高4804Mbps）

天線：內置10支

端子：WAN×1、LAN×1（2.5G）、Lan×2（1G）

記憶體：256MB Flash、1GB Ram

體積：115×115×241mm（每隻）

重量：1.5kg（每隻）

售價：$7999（一對）

查詢：3582 4770（ASUS）