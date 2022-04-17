三十而立：跳出自己的世界 專訪排舞師鄧駿銘（Zero）

【明報專訊】近兩三年《全民造星》帶動熱潮，樂壇顯復興。如果不是疫情令全城停頓幾個月，相信不少人現正撲各大小演唱會的飛。表演台上除了歌聲，還有舞蹈。歌手和舞蹈員在舞台上展現肢體力量或優雅體態，光芒四射。而每套舞蹈，都靠排舞師在背後度身訂造。在香港，商業舞蹈以往被看低一線，不獲重視。近來大眾觀感有所轉變，電視台也願意把排舞、練舞的過程展示在幕前。如果大家有看《造星》，相信也會記得排舞師鄧駿銘（Zero）。Zero年少入行，經歷高低起伏，慢慢蛻變成長，到今天帶領自己的舞團和舞蹈學校，乃靠不斷開拓視野，努力精進。

Zero細個時，想過要做一些寫故事的工作，例如記者和電影編劇。喜歡故事的性格也反映在中學時的偏好。他特別喜歡讀歷史，也選修了英語文學。課上老師講完故事，落堂後他會繼續思考。由於喜歡故事，因此報讀了浸會大學關於電影副學士課程。後來讀碩士，也是研究電影課題。雖然Zero並無加入電影界，但學到的知識後來也派上用場。

Zero大概十四五歲開始接觸舞蹈，契機是啦啦隊。他說自己的家庭比較西化，父母會聽Whitney Houston和美國的country music，自己在耳濡目染下也喜歡聽類似的音樂。那時YouTube興起，他也常常看外國歌星的MV和live performance。雖然當時並未有清楚概念知道表演是怎樣一回事，但已非常喜歡。學校運動日，低年班同學必須參加啦啦隊，通常由高年級的師姐帶領。但某次，所屬的社某位師姐認識一位排舞師，就邀請其到校訓練啦啦隊。雖然只是上了一兩堂，但Zero覺得好玩，之後就跟着幾位同學向那位老師學跳舞。如此便開啟了舞蹈生涯。

17歲入行 首拍MV得個「等」

17歲，當絕大部分的香港學生仍在埋首求學，Zero已經入行做舞蹈員。那時香港某大型studio希望培訓一群年輕人，他很快便獲選參加訓練。「那些訓練其實都幾hardcore的，每個禮拜有三四日都要返studio。那時我就一路讀書。有些同我同一team的都是大學生，我就是全team最細個。」而過了不久，就參與了人生第一次的MV拍攝。那是英皇的賀年MV。Zero笑言那次經歷好搞笑、好新鮮。平時在studio排舞時，總是非常密集。但當日開工，一早去了set頭化妝，以為要跳全日。但原來主要的工作是等待。他記得當日拍通宵，但真正跳的時間，只有大概兩三小時。「原來都幾得意喎。細個第一次就坐在那裏，望住好多事情，覺得好新奇。譬如那些人如何揸機如何走位、導演如何指揮人去做事，又譬如排舞老師如何控制場面等等。全部都覺得好得意囉。那時會覺得，自己都想試吓做這些。」這次過後，他拍了張學友的MV，又成為了衛詩的專屬舞蹈員之一。

Zero不久也能參與現場表演了。「第一個live show混亂到爆（笑）。」那是某唱片公司的大型show，有好幾個歌手出場，在紅館舉辦。Zero第一次現場跳舞，就是在四面台上，令他有點無所適從。「在studio房裏面練，就算你4個方向都要跳足，但其實你有鏡認㗎嘛。但你上到去呢，在紅館，你望住萬幾個位，你一上去，就突然之間覺得：哪邊先係前面？自己就好混亂。還記得我第一次做完show落台，係咁畀人鬧，鬧到飛起。總之就做得唔好囉。」雖然做得不好，但經驗寶貴而難忘。「那時是升台。在台底啦，已經聽到那些人在嗌，你個心就覺得：嘩，好似嗌緊我咁樣。但其實你知道係嗌緊個artist。但你又會覺得，好似在萬幾人面前跳舞的感覺，好high。」一邊跳舞、一面讀書，慢慢認定跳舞就是自己的人生方向。副學士畢業，本來可以直接升讀學位課程，但Zero覺得自己在舞蹈上仍缺乏歷練，希望可以學多一些技巧和演繹方法。跟家人詳談過後，決定放自己一個gap year，到洛杉磯學跳舞。

在那段時間，Zero在香港打工，儲夠錢後便飛去LA。在LA「揈晒喇啲錢」，就飛回來再打工，如此來來回回。他在LA認識了人生第一位伯樂，就是Beyoncé的排舞老師Sheryl Murakami。那時這位老師難得有開班，Zero毅然報名參加。當時美國的舞蹈界主要都是非裔和白人，亞裔甚少。在班上，只有4個亞洲人，就是Zero和另外3名日本學生。他們都有點怕，只敢站在後排，結果經常被前面身材高大的同學阻擋視線。某天老師見他們看得辛苦，就叫他們上前排。「我就企在前面，我跳了幾下之後，有幾下她突然間這樣望（定睛注視），望住我好耐。其實我是feel到的。因為當我企在前面之後，我心想：你叫我企前面，就梗係死都跳好啲啦，大佬呀，你都點得名叫我企前面，唔通我仲好肉酸咩？那麼我就好盡力跳。」落堂後，老師叫Zero留下，說之後可以介紹一些適合的工作。其後他們在facebook保持聯絡，過了一段時間，Zero更成為了這位老師的助教，成為了「圈中人」。「在我做assistant的過程裏面，她會和朋友有時候出去食飯呀、傾偈呀，我都會跟住去，就會識到好多Hollywood行內的人。譬如我會識到一些production designer、casting director。有時聽他們講一些在荷李活做事的insider，你又會覺得：啊，原來係咁樣㗎？」開拓眼界，學習新知識，得到新經驗，Zero也慢慢從舞蹈員轉變成為排舞師。

遇伯樂吳雨霏 跳進演藝圈

由於打進了LA的圈子，Zero在香港這一邊也愈來愈為人所認識。這時他遇上了歌手吳雨霏。「她知道我做了assistant，就問我：『你有無興趣試吓排？』即是Kary其實都叫做是我一個伯樂，放手讓我排，就開始了做這件事。然後就慢慢地，譬如排Kary，又排張敬軒、排Twins。跟住又開始教到一些好大的artist，譬如那時試過教關淑怡，即是一些再大牌一點的。開始行內都有人識了，人家不再覺得你是新入行的小朋友。」就這樣過了他形容為「順風順水」的兩年後，Zero遇上了挫折。他本來負責為一個頗大型的表演排舞，但因與主辦方起了分歧，結果「甩show」。現在回想，Zero承認其實雙方都有問題，自己當時可能太年輕，處理得不好。儘管身邊人都覺得其實無什麼大不了，他自己則認為要好好調節，想尋找問題的答案。於是他放下香港的事業，出走英國。

在倫敦，他繼續修讀電影，但同時不斷坐火車到歐洲各地，觀賞各式各樣的藝術演出。同時他又得以打入了倫敦舞蹈員的圈子，得到機會協助一些大型節目例如The X-Factor。而他所就讀的藝術學院也令他眼界大開。不但可以到著名的松林製片廠（即拍攝007系列的工作室），又能跟著名的動畫設計師學習動畫製作。這些經歷都令他重新思考自己的定位。「跟這些行專去學習的時候，覺得自己好似看到、見識到一些不同的事情。因為以前，我自己覺得我那個show衰呢，好大原因是因為我停留在我是一個dancer，即是我太focus在跳舞那方面，未嘗試在一個show的production上面、在不同的角度去出發、去思考，我只是在想我跳舞應該如何。所以其實出到來那個product，又真的不是太好。但去完英國之後，自己就明瞭這個道理，發現show business不單純是自己的element咁簡單。」

回到香港，Zero未有立即重新出發，只是報了一個碩士課程，同時獲邀間中教教跳舞班。他把自己的教學片段放上IG，一些歌手見到就和他聯絡，唱片公司也再度邀請他協助排舞。那時教班都是租用一些shared studio，但不久疫症爆發，租金大跌，Zero便租了自己一個studio。本來只是用來做辦公室，但慢慢學生增加，他就索性將studio變成舞蹈學校。同時間，Zero建立了自己的舞團。在外國那幾年，他發現當地行業的生態與香港非常不同。例如在英國，舞蹈員往往有agent代表，有工會和法律保障。Zero認為這就是外國藝術得以發展蓬勃的原因。反觀在香港，舞蹈員都是freelancer，經常OT、被撳價。Zero知道組織工會非常困難，便改為組織舞團，起碼可以保障自己旗下的舞蹈員。「我發現到當我保障到他們的時候，我亦都可以自己做一些不同的product出來。我不一定要去serve唱片公司，我不需要去serve電視台。」另外，Zero也是香港極少數的高踭鞋舞排舞師，又開發了自己的高踭鞋品牌。

接觸跳舞遭母斥「成浸邪味」

回望過去，Zero覺得是「高潮迭起」、「大上大落」。童年時曾經好喜歡踢波，卻突然轉為跳舞，裝束大變，令父母非常反對。「好笑呀，我阿爸阿媽那時好嬲。我好記得我細個，連染個髮都會被阿爸阿媽鬧。但那時因為我開始接觸（跳舞）呢，啲嘢就轉晒。我阿媽那時就話：『你以前好正氣㗎，你𠵱家成浸邪味！』」直到自己排了第一個紅館的演出，父母方才放下成見，甚至提出可以幫助他開公司。年少時性格直率，可算是得罪人多，招呼人少。例如一次被某排舞師拖糧，通常其他舞蹈員都不會說太多，但他卻不斷「聲討」：「我細個就好鍾意講那些：『你唔出糧畀我，我叫我阿爸阿媽告你呀！』我會講這些好戇居的說話。他又坦言，曾經常常都想要放棄，覺得不會長遠。尤其到了每年五六月，通常無任何演出（行內稱為「五窮六絕」），就更加覺得不安。直到他從英國回來，找到自己的定位，方才改變了心態。以前覺得總有一天會被市場拋棄，現在相信最緊要能保持自我。「其實你twist吓、轉吓，做到自己的價值的時候，就冇乜話是否需要個market。因為我做我的事，人家鍾意我的，就會keep住去買我的service，或者買我的product。他鍾意我，就會繼續去用我的東西。那麼我就覺得，好似不需要再去思考放不放棄。」心態改變，亦令Zero願意有新嘗試。香港的公司好多時想做到韓國質素的製作，卻budget有限。Zero說以前如果收到類似委託，就會拒絕，但現在反而喜歡這種挑戰，並好好運用求學時所學到的電影拍攝知識。「當你做到出來的時候，人家就會覺得：嘩！咁靚嘅？你咁有錢做呢啲嘢？我就可以大大聲同佢講：你都黐線啦，好平㗎咋其實。他們就會覺得，原來咁犀利可以做到。」

跳進三字頭 不再只負責自己

踏進三字頭，Zero覺得自己要更為謹慎。他以前比較敢言，也不避忌發表政治言論。現在雖然繼續評論，但有多了考慮。「我30歲之前會覺得，我要講就講，你唔搵我做嘢，咪唔好搵我做嘢囉，我自己有辦法令到我會搵到食。」但有了自己的舞團，也有不少artist跟自己合作，就覺得不可以因為自己的言論，影響到別人的事業。「我不想因為我笠亂講嘢，而影響到人。是否代表我驚或者代表我不再發聲？不是。只不過我會再三思多一點，30歲前後最大的分別，就是這回事。」

展望將來，Zero最希望可以令大眾更認識、尊重商業舞蹈，同時希望行內生態可以改善，令更多人知道跳舞也可以生活得好。在香港，藝術舞團的地位總比商業舞蹈員高，待遇也較好。Zero直言：「叫artistic那些人走過來做商業的，他們做到嗎？他們都做不到。不會所有art piece都是artistic㗎嘛，不會所有跳舞都是ballet、contemporary。為何會有pop culture？為何會有Beyoncé、有Lady Gaga，有這些pop culture出現？Artistic那邊都不懂。所以在我眼中，我們應該是equal的。」隨着樂壇和演藝事業再度受到重視，觀眾轉趨多元，或許Zero的心願，也可以慢慢實現。

後記

Zero最近看了不少Netflix的劇集，例如Inventing Anna。不但想從中學習拍攝和剪接技巧，也想多留意演員的演技，好能應用在舞蹈中。現在教學時，他好多時候會給學生一個設定，從而令他們能學到如何表達情感。他舉例：「你一路跳的時候，你要幻想個setting就是你躺在牀上，有張Top shot，然後你做的所有動作都是在serve一個top shot的angle。」電影知識與舞蹈看似關係不大，但假若應用得宜，也能相得益彰。畢竟戲與舞蹈，都是自我表達。

文˙莫哲暐

圖˙蘇智鑫

編輯•歐陽德智

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