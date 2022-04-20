輕越野 純電動旅行車 都市人在野 滿足多重願望

舒適座位——承托力及觸感均是上乘之作的前排座位，舒服到不想離座，而為了配合流線低矮的車身線條，難免要犧牲後排座位的頭頂空間，但總體而言尚算舒適（建議長途車最好只坐兩人）。（莊達民攝）

絕無僅有——環顧目前新車市場，像Porsche Taycan 4S Cross Turismo一樣的純電動高性能旅行車可說是絕無僅有，單憑一車之力便可滿足車主多項要求。（莊達民攝）

【明報專訊】將新車以SUV包裝，已成目前汽車市場上最易令消費者「課金」的撒手鐧，尤其是加入高性能元素的貴價型號，吸引力更即時倍增。一向專注設計及製造高性能座駕的保時捷（Porsche），在步入電動車時代後帶來了全新車系Taycan，本來已經引起車迷熱話，但車廠決定更進一步，一次過將「越野」及「旅行車」兩大元素匯入至車系中，帶來了性能、實用程度以至外觀，都更令都市人心動的Taycan Cross Turismo。

保時捷早於2015年的法蘭克福車展，首展了名為Mission E的純電動概念車，此車被視為後來的Taycan車系的前導展品。直至2019年中，Taycan車系正式面世。作為保時捷歷來第一款量產及發售的電動車，在「過百萬元級」貴價車市場掀起了搶購潮，推出市場第一年便全球付運了超過2萬部，佔該廠全年銷量的7.4%，以全新車系來說，絕對是非常亮麗的銷售成績。

引入SUV設計細節 越野只是風格

最先亮相的Taycan，車型是一款4門流線形房跑車，外形本來已十分矚目，但保時捷的車身設計師似乎仍然覺得「未夠靚」，於是再設計出5門動感旅行車形態的Taycan Sport Turismo。加入了旅行車尾箱後，提升了整體實用程度，但設計師仍未滿足，決定追加時下流行的SUV設計細節至車系之中：稍微升高車身離地距，再在車身底部加入黑色的塑膠保護組件，就構成帶有「輕越野」旅行車風格的Taycan Cross Turismo（簡稱Taycan CT）。為呼應越野元素，所有版本的Taycan CT都是採用四輪驅動雙摩打佈局，不似其他Taycan成員般，提供後輪驅動單摩打型號。

雖然說Taycan CT加入了越野風格，但其實它不如傳統越野車或其他較高身的SUV般，可以肆意穿梭崎嶇不平的路段，即使廠方將Taycan CT的車身離地距向上調升了20mm（與其他Taycan相比），而且又加入了Gravel（碎石路）駕駛模式，不過它仍然是一部很貼地的高性能車，懸掛應付越野路段的緩衝範圍也是有限，所以千萬不要將Taycan CT真的開去「爬山撈泥」。其實在歐美市場，像Taycan CT這類輕越野型號一直存在，例如曾經來港發售的奧迪Allroad quattro車系便是最多人認識的同類型車款，這類車除了適合在鋪砌平坦的公路上開，也能夠應付沒有鋪上瀝青但又做了平整工程的沙路或碎石路，這類路况不時出現在歐美的鄉郊區域，只是在香港並不常見（或者只會出現在工地）。

切合都市駕駛人心態

廠方提供的測試車是Taycan 4S Cross Turismo，馬力達到571匹，峰值扭力也是驚人的650Nm。跟其他保時捷一樣，Taycan CT帶來的駕駛快感，是其最吸引人的環節，在高性能雙摩打帶動下，由靜止加速至時速100公里，只需4.1秒便可完成；高速前進時四個車輪一直緊貼路面，懸掛系統穩妥地抓實重心設定得很低的車身。在西貢公路一帶試車，手握方向盤掠過一彎又一彎，只感到非常輕微的擺動，感覺有如乘坐高速火車般，快得來卻穩定舒服。

總括來說，Taycan CT的定位，是一部可以讓都市人在周末開車往郊外來一次短途旅行的高級座駕，它既提供貴價高性能車的駕駛快感及豪華感，同時具備應付輕量級越野路段的能力，而且有一個比四門房車型號更為實用的行李尾箱，更不要忘了它同時是一部造型流線矚目，以及不用花費入油的純電動車。憑一車之力便同時滿足車主的多種願望，環顧目前市場上，只有Taycan CT可以做到。

■Porsche Taycan 4S Cross Turismo規格

車型：5門5座位電動旅行車

摩打：永磁同步摩打（兩組）

電池：93.4kWh鋰離子電池組

馬力：571ps（Overboost模式，正常狀態為490ps）

扭力：650Nm

驅動：四輪驅動

長闊高：4974×1967×1409mm

軸距：2904mm

車重：2245kg

極速：240km/h

加速：0-100km/h，4.1秒

續航：388-452km（WLTP標準）

售價：$1,828,000起

查詢：2926 2911

文：莊達民

編輯：陳淑安

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