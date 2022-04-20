一睹陳逸飛經典畫作 春拍夜宴 邵逸夫雅藏領軍

中國書畫拍賣：《虹飛千尺走雷霆》——作者：傅抱石／創作年份：1962年／規格：設色紙本、鏡框（109.3 x 63.3厘米）／估價：350萬至600萬港元／特色：作者筆下的大自然景象充滿氣勢。人物雖細小，卻是畫中重點。（拍賣行提供）

中國書畫拍賣：《風景》——作者：林風眠（創作年份未有提供）／規格：設色紙本、鏡框（68.5 x 67.3厘米）／估價：150萬至300萬港元／特色：林風眠筆下的美女風格獨特，其風景畫亦帶有粗線條特色。（拍賣行提供）

《勒邁耶家中的峇里四美》——作者：勒邁耶／創作年份：1954至1957年／規格：油畫畫布（89.5 x 111厘米）／估價：200萬至300萬港元／特色：邵爵士和南洋關係深厚，捕捉當地風情的作品也是其收藏系列。（拍賣行提供）

【明報專訊】4月下旬，各大拍賣行的香港春拍陸續登場。以往可在會展大型場地一站式欣賞多個專場，今年不少預展卻散佈不同時間和地點舉行，藏家唯有踏上本地尋寶之旅。本季一間拍賣行以邵逸夫爵士雅藏領軍，究竟這位當年捧紅「獨臂刀王」、開創武俠傳奇的影壇大亨，昔日自家收藏什麼寶貝？

香港人對「六叔」的名字不陌生，他在影壇、慈善事業成就卓越，本身也是一位藏家。今次拍賣會中，邵氏收藏系列的收益將撥捐邵氏基金會，透過珍品拍賣延續其樂善好施精神。

融合古典寫實與浪漫主義

在邵氏片場中的金銀珠寶古董道具假可亂真。「邵氏出品，必屬佳品」的口號，正反映六叔認真的拍攝要求。而在六叔自己的真實私人藏寶庫，會收藏什麼佳品？今次拍賣會的領銜作品是中國現代藝術傳奇人物陳逸飛的《夜宴》。六叔是愛畫之人，喜愛陳逸飛的作品，其藝術軌迹和六叔的影視軌迹同樣國際化，由中華地區開始遍及全球。六叔武俠片鏡頭下的大俠都是英雄豪傑，作品賣埠至南洋和歐美，是西方人認識中國武俠的橋樑；而陳逸飛作品風格獨特，融合古典寫實與浪漫主義，筆下人物細膩逼真，有如攝影作品。其人物肖像畫風跨越東西方語境，有如東西方藝壇橋樑，正和六叔的影壇人生互相輝映。

開創中國油畫拍賣最高成績

要數邵氏經典之作當然不能不談1960年代的《獨臂刀》，由張徹執導，主角由最近辭世的「獨臂刀王」王羽飾演。電影描述主角以殘疾之身練成奇功的傳奇故事，打破當年氾濫老套的武打片橋段，開創新類型武打風格。而數陳逸飛的經典，今次拍賣會領銜、1990年代誕生的《夜宴》正是代表作。這位寧波畫家筆下的美女除受華人青睞，亦打破文化限制，吸引西方藝術愛好者鍾愛。西方藝壇形容他是浪漫寫實主義者，指其作品流露強烈懷舊氣息，瀰漫的沉靜與靜寂氛圍尤其動人。記者第一次看《夜宴》還以為是攝影作品，畫中人極奇逼真。陳逸飛畫功絲絲入扣，當年作品完成後翌年上拍，便登上本港一場拍賣會的圖錄封面，被六叔以近200萬港元高價投得。此舉不但打破藝術家的「票房」紀錄，亦開創當年中國油畫拍賣最高成績，令中國油畫進入叱咤年代，這次是作品30年後再次驚現畫壇！

陳逸飛筆下中國樂手群像只有《夜宴》、《潯陽遺韻》及《戀歌》3幅，當中《潯陽遺韻》畫3名美女，《戀歌》則畫2人對彈，《夜宴》是唯一已知的5美群像，靈感呼應中國古畫五代十國時南唐畫家顧閎中的《韓熙載夜宴圖》。《夜宴》呈現一幕夜宴樂曲，服裝、樂器和仕女都散發傳統幽雅東方韻味。寫實肖像是西方經典題材，他發揮得淋漓盡致，展示令人驚歎的神態塑形與複雜互動，作品很大程度上受他旅美遊歐的經歷啟發。他另開創了受內地作曲家譚盾啟發的西洋樂手系列，在美國很受歡迎；及後研究中國音樂，開展以《夜宴》為首之仕女奏樂系列。此品價值極高，除來源清楚，亦曾收錄於2008年天津楊柳青畫社等重要藝術家畫冊。陳逸飛作品都是佳品，其他經典大多已進入國家級博物館和重要私人美術館館藏。

今次拍賣會亦不要錯過六叔的其他珍藏，包括東南亞大師鍾泗濱（Cheong Soo Pieng）及勒邁耶（Adrien-Jean Le Mayeur de Merprès）的佳作。六叔在南洋闖了30多年，1950年代於新加坡、馬來西亞、越南和泰國建立了百多所電影院，當然不會錯過收藏與當地風土人情相關的畫作。今次上拍的《勒邁耶家中的峇里四美》等幾幅作品，正是作者勒邁耶於1950年代所作，是六叔當年在南洋打拼的同期作品。畫面捕捉東南亞生活的迷人風光，記錄了六叔與當地的深厚情誼。

■香港蘇富比2022年春季拍賣會

日期：

現代藝術晚拍 4月27日

（預展地址：畢打行地面及1樓）

中國藝術珍品拍賣 4月29日

（預展地址：長江集團中心35樓）

中國書畫拍賣 4月30日

（預展地址：長江集團中心35樓）

拍賣地址：金鐘太古廣場1期5樓 蘇富比藝術空間

查詢：www.sothebys.com

■其他拍品：

是次春拍還有中國書畫、中國藝術珍品拍賣等豐富珍品，若想一覽無遺便要安排好行程！

中國書畫拍賣：

．《風景》

作者：林風眠（創作年份未有提供）

規格：設色紙本、鏡框（68.5 x 67.3厘米）

估價：150萬至300萬港元

特色：林風眠筆下的美女風格獨特，其風景畫亦帶有粗線條特色。

．《虹飛千尺走雷霆》

作者：傅抱石

創作年份：1962年

規格：設色紙本、鏡框（109.3 x 63.3厘米）

估價：350萬至600萬港元

特色：作者筆下的大自然景象充滿氣勢。人物雖細小，卻是畫中重點。

中國藝術珍品拍賣：

．翠玉瑞獸鈕雙龍活環耳瓜棱式三足蓋爐

年代：清

估價：50萬至70萬港元

特色：瑞獸手工精巧，爐身翠玉色水均衡富美感。

文：呂一心

編輯：陳淑安

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