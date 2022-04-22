沙發薯：醫護的真實生活

【明報專訊】1997年至今已25年，TVB與芒果TV推出特別節目《聲生不息》慶祝，找來曾叱咤一時的老歌手唱上世紀的歌，每個歌手的宣傳海報均放歌手的舊相作背景，新舊對照，確實讓人懷念昔日的光輝。

適逢早已移居上海的蔡少芬最近上綜藝節目，大讚上海生活「好得沒得再好」，令她在社交網絡有不錯曝光率。節目中她亦重提舊時的風光，回憶她有份出演的一些經典作品，包括1990年代的《妙手仁心》。1990年代的香港是不一樣的年代，那年代香港電視參考美劇，販賣大家嚮往的精英、中產生活，1992年首播、圍繞法律界精英的《壹號皇庭》算是這類以高級專業為背景的先鋒，然後《妙手仁心》是有關醫護人員的戀愛生活，打後不少電視劇就是換湯不換藥，不斷轉制服，但故事骨幹還是離不開三四角戀故事。

到現今21世紀，這世代的電視劇追求真實感，要貼近現實，像This is Going to Hurt便是一佳例，改編自同名暢銷書，此書是前醫生Adam Kay的回憶錄，講述他在NHS公立醫院的工作經歷。NHS全名是National Health Service，為大眾提供免費醫療服務，是英國福利制度的支柱，亦是不少英國人心目中的國寶。不過，NHS的支出龐大，所以在近年右翼政府執政的情况下，一直是甚具爭議的話題，不時有將NHS私有化的提議及討論。

改編婦科住院醫生經歷

NHS一直都在有限資源上運行，所以公立醫院的醫護人員工作環境差是眾所周知，像英國脫歐後及最近新冠疫情就令資源緊絀的問題更明顯：人手不足、器材甚至是個人保護工具都缺乏。NHS醫護人員公認無私偉大，所以在2020年疫情剛於歐洲開始時，群眾發起Clap for the NHS的行動，每日為他們拍手打氣。

劇集This is Going to Hurt的故事則發生在2000年初的倫敦，Adam是婦科住院醫生（Registrar），每天工作忙碌，就連回家及見伴侶的時間亦沒有，由於人手不足，不時要超時工作，直踩兩更，24小時工作。同時因為醫院牀位有限，他盡量要將病人送回家，擠出空位給新的病人。在這種高壓、睡眠不足的情况下，再強大的人亦會有倒下的一日——他亦不例外。一天Adam誤診一名年輕孕婦，以為她沒有大礙，將她送回家，怎知她即日再被送院，嬰兒嚴重早產，母子幾乎一同喪命。Adam心力交瘁，十分內疚，心理健康進入危機之餘，亦要承受意外的代價：他被該婦人投訴，要接受專業裁審，有可能失去工作，前途盡毁。改編自Adam Kay在NHS當醫生的經歷，所以劇集真實地呈現在公立醫院工作接近不人道的情况。劇集除了圍繞同性戀的Adam外，另一故事主線是有印巴血統的實習醫生Shruti，與Adam一樣都是少數族群。她缺乏信心但十分有愛，在醫院上經歷種族歧視等問題。

This is Going to Hurt沒有像《妙手人心》中賺人熱淚的愛情線，因為現實是他們連談戀愛的時間亦沒有，你只是目睹Adam如何用力維繫他與男友的感情，一點也不容易。當然，最後不得不提的是Jarvis Cocker（JARV IS...）為劇集創作原聲大碟，令劇集加添額外的滄桑感性與懷舊。

文：陳Damon