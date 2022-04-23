車廂 手機 牙刷 無微不至 抗菌法寶全方位守護

除菌貼紙：預印圖案的AP貼紙，主要分為電話貼（右）和A5 size（左）兩種，至於訂製版的AP貼紙，分為A3 Poster（$290）、A4 Poster（$200）、A5 Poster（$150）及手機貼（$200/4張同款）4種，而訂製最低消費為$600。（品牌提供）

iCAR殺菌淨化器體積細小，除了可在車廂內使用之外，也可隨身攜帶，在其他小型空間配合外置充電器使用。（品牌提供）

【明報專訊】香港新冠疫情稍緩，防疫限制也漸漸鬆綁，但為了早日回歸正常生活，市民仍要多加注意衛生。除了戴口罩、勤洗手、使用酒精搓手液之外，其實仍有不少「死角」需要留意，無論是車廂中的空氣，又或是手機、眼鏡、銀包等隨身物品，都有可能沾到細菌或病毒。透過不同類型的消毒產品將「死角」的細菌病毒殺滅，令你更加安心。

手心「太空站」潔淨車廂空氣

車廂少開窗，空氣不流通，是疾病傳播的高危地方之一。最近有一款名為iCAR的殺菌淨化器，為車廂及小型空間專用。造型科幻感十足的iCAR，體積只有手心般大，重量約100克。產品採用NCC蜂巢式光氫化離子技術，品牌聲稱為NASA國際太空站認證，啟動後發放NCC離子，分解環境中的污染粒子；又稱獲美國威斯康辛大學測試證實，能消除空氣中99.99%病毒和細菌、依附在物件上99.999%的污染物，也可分解新車內99.9%甲醛，消除煙味和霉味。

iCAR殺菌淨化器體積細小，十分適合隨身攜帶。電源方面，只需使用外置充電器或車上的USB插槽，即可為淨化器供電。另外，淨化器不設更換濾芯，使用期限達10,000小時，用完即棄。而為了確保機身乾淨，機體及產品包裝都加上光觸媒塗層及使用UV-C消毒，避免二次污染。

售價：$3480

查詢：2854 0292 ●

個人化貼紙一摸除菌

現代人機不離手，手機也成為細菌的溫牀，甚至有調查指手機含菌量比馬桶還要高400倍！然而，我們也難以每滑一次手機便消毒雙手一次，由韓國品牌研發的AirPurity AP貼紙或可幫到手。據廠方資料除菌貼紙由環保納米纖維製成，成分包含活性金屬離子抗菌塗層，當用家輕觸貼紙表面便可消毒。廠方聲稱產品通過韓國KC Safety安全認證，可殺滅99.9%細菌及冠狀病毒；同時採用食品級油墨。

貼紙除了可貼在手機殼、八達通套等經常接觸的物件，也可貼在手提電腦機身，用完電腦時可摸一摸除菌。品牌聲稱除菌效能大約支援觸摸30,000次，但用家大抵無法逐次數，廠方便建議如貼紙油墨略為褪色時更換即可。而除了生產商提供的圖案之外，用家也可訂製款式，製作個人化的除菌貼紙。

售價：$58（單張）、$290起（套裝）、$600起（訂製）

網址：www.airpurity.com.hk●

手機充電座兼任消毒照明

雖然現時坊間推出不少為手機、耳機等消毒的消毒盒，不過消毒時無法充電，未能善用時間。由香港品牌Qivation推出的光觸媒無線充電座Plus便可同時充電及消毒，除了手機、耳機外，亦適用於銀包、鎖匙、首飾等物品。設計上主要由一塊支援Qi制式的無線充電板及磁吸可拆式LED燈組成，生產商宣稱採用納米光觸媒技術消毒，經日本光觸媒工業會（PIAJ）認可，可透過銀離子和二氧化鈦來分解污染物。只要環境中有正常的空氣流通、可見光或陽光即可運作。由於光觸媒屬化學反應，所以毋須使用電力來消毒，同時能全日24小時運作。

可拆式LED燈可吸附在部分金屬上，亦能當作手提燈使用，提供暖白光、冷白光及日光3種選擇。燈裏內置電池，只要放回底座便自動充電，充滿電後可使用90分鐘。至於Qi充電板則提供15W、10W、7.5W及5W無線充電，兼容支援的手機及耳機，當電子產品充滿電或放置其他金屬物品在充電板上時，便會自動斷電。

售價：$398

網址：www.qivation.com●

空氣消毒機 靜靜高溫滅菌

疫下不少人都添置空氣清新機，但除此之外，其實也可考慮空氣消毒機。兩者最大分別在於空氣清新機多採用濾網來過濾污染物，空氣消毒機則是殺死空氣中的病毒細菌。由葡萄牙製造的空氣消毒殺菌機Airfree P150，便透過專利TSS技術來除菌。廠方聲稱，TSS技術主要是透過陶瓷芯內部多個能加熱達200℃的毛細管，利用高溫殺滅微生物。由於熱空氣會向上升，因此在機內形成自然空氣對流，由底部吸入室內空氣，並在上方發放淨化的空氣。由於沒有風扇帶動，因此能為用家提供更寧靜的空間。

廠方又聲稱經美國研究機構MRIGlobal測試，TSS技術有效殺滅冠狀病毒，在1小時內滅活率為80.5%；亦可殺滅空氣中達99.99%的細菌病毒及有機微生物。P150的有效使用範圍為645平方呎，一般家居房間或客廳都足夠應付。為免在晚上看不清機體位置，機頂特別設有藍色夜燈，方便識別。

售價：$3390

查詢：2720 1318●

牙刷小盒防病從口入

貼身用品一旦滋生細菌，對健康影響極大。正所謂「病從口入」，好好消毒牙刷也是保障健康重要一環。近年坊間有不少牙刷專用的消毒產品，其中Ultrawave TS-02牙刷消毒器以流動為賣點，四方形設計，只有掌心般大小，可透過USB充電，每次充電完畢可使用約60次。至於消毒能力，它主要使用由LG專利研發的InnoUV UV-C技術，據稱特點是只使用260至280nm波長的UV-C來滅菌，相比其他使用UV-A、UV-B及UV-C波長同時滅菌的產品，效率更高而耗電量更低。

售價：$238

網址：bit.ly/37GDPvg

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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