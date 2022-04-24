綠色生活：尋回蕩失路蜜蜂 助牠們繁殖

【明報專訊】4月春意盎然，魚木樹開得正茂，在街上有否遇過蜜蜂？還要是嗡嗡作響的蜜蜂群？不用怕，這是蜜蜂的年度大搬家，每年春季牠們都會「分蜂」，蜂群一分為二，另覓新巢。香港年輕養蜂戶Beetales會回收這些迷路走到民居的蜜蜂，並舉辦蜜蜂旅行團，教人在城市養蜂，希望透過訴說蜜蜂故事，讓人知道害羞的蜜蜂，不是山上螫人的虎頭蜂，蜜蜂和環境關係更是密不可分。

把迷途蜂群 帶回蜂場安置

Beetales成立兩年，養蜂場位於元朗牛潭尾新興農場內，農場一大片西瓜田、粟米田變成蜜蜂的自助餐，經過田邊都聽到蜜蜂正在嗡嗡嗡地採花蜜。Beetales創辦人Harry介紹說，這些身軀毛茸茸、黃黑相間、只有手指頭大小的蜜蜂品種，叫東方蜜蜂，屬香港常見蜜蜂之一。養蜂場內有十多箱蜜蜂，一個蜂箱等於一個蜂巢，巢內有幾多隻蜜蜂難以數算，但可以根據蜂巢的狀態估計，健康、產蜜多的蜂箱多起上來可能有上萬隻蜜蜂。

新蜂后誕生 蜂群一分為二

其中一箱蜜蜂正是Harry剛剛回收的分蜂蜂群，但為什麼會出現流浪的蜜蜂？「牠們每年都會由一個巢變兩個巢，這是牠們的繁殖模式。」春天時大自然花開得茂盛，花蜜充裕，蜜蜂覺得巢內空間不足以儲糧和繁殖，就會分蜂，蜂群會培育新蜂后，新蜂后出生後蜂群一分為二，一半跟舊蜂后另覓新居；一半跟新蜂后留在原地。這亦能提高蜂群的質素，「所有巢都一定會愈來愈差，因為蜂后會愈來愈老，所以分蜂巢好像更新，提升巢的繁殖能力，因為新蜂后生的卵比較好」。除了分蜂，有時蜂群也會因蜂巢附近找不到食物，或者有獵食者而逃走。

香港的城市和大自然的距離近，離巢的蜂群到處遊蕩尋找適合的新巢時，容易誤闖民居，至今Harry已回收過幾十個蜂群，有時他會把蜜蜂野放到無人的郊區，或帶回蜂場安置。蜜蜂流落民居另一危險是，蜜蜂天性會追逐光源，「近年發生得多是，牠們飛得太近大廈，跟住夜晚被燈光吸引過去，全晚不停追光，最後會累死」。

蜜蜂脆弱 常被獵食

「蜜蜂其實是很脆弱的昆蟲。」蜜蜂是雀鳥、壁虎的食糧，更會受紅火蟻侵擾，為了防蟻，Harry特地重鋪水泥地，還在每個蜂巢底放碗水。訪問期間有一隻虎頭蜂在蜂巢外鬼鬼祟祟，Harry趕緊用球拍拍打這隻獵食者。虎頭蜂又稱胡蜂，吃其他昆蟲為主，「這隻是雙色胡蜂，你看到牠的尺寸較蜜蜂大，牠們會攻擊蜜蜂，所以我們會將這些哨兵殺死，不然牠回去叫朋友過來，就會有好多」。去年元朗野外虎頭蜂爆發，四五隻虎頭蜂圍着Harry的蜂箱團團轉，嚇得蜜蜂天天不敢出門採蜜。有些養蜂人甚至會落毒毒殺整個虎頭蜂群，但Harry說虎頭蜂在大自然也有其角色，所以只消滅馬前卒。雖然蜜蜂比虎頭蜂小，但遇上落單的虎頭蜂，蜜蜂也能取勝。因為虎頭蜂在溫度過高時會死亡，如亞洲大虎頭蜂在47℃以上就會熱死，蜜蜂會包裹着虎頭蜂，不斷震動提升體溫，最後把敵人焗死。蜜蜂也會調節蜂巢內的溫度，確保一年四季維持30℃左右，當天氣太熱時牠們會在通風口扇風，太冷就不停震動身體發熱。

蜜糖誕生

香港春天百花開，冬天有鴨腳木，所以香港蜂蜜一年也分兩造，再過一兩個禮拜就可以收集春蜜。Harry輕輕吹走巢板上的蜜蜂，指了指上方被蜂蠟封蓋的白色蜂房，「你見到上面這些就是蜜糖，封了蓋這些」。Harry說笑道，蜜糖是蜜蜂的嘔吐物，因為蜜蜂會把花蜜吞進肚，回巢後吐到蜂房再加工脫水，這些儲糧就是人類認識的蜜糖。「每年約4、5月，大約有3、4個禮拜，蜜蜂可不停出產到多餘的蜜糖，其他季節都有蜜糖，但通常只夠牠們自用，那我們就不會採。」多出來的蜜糖因為沒有位置放，會「僭建」在巢板頂部，Harry把裝滿蜜糖的蜂蠟割走，讓記者試食一塊，新鮮蜂蜜極甜但不漏，隱約有些花香。收割蜂蜜有助蜜蜂繁殖，因為蜜蜂用同一塊巢板儲存蜜糖和蟲蛹，如果太多蜜糖就沒有位置生育，蜜蜂壽命只有一個多月，不停繁殖補充勞動力對蜂群十分重要。

雌性工蜂 採花蜜、花粉球

人類收割蜂蜜時，蜜蜂仍不斷在蜂箱門外進進出出，細心一看，不少回巢的蜜蜂都夾着兩顆黃色的小球，原來這些就是牠們辛勞收集回來的花粉球。成年蜜蜂以花蜜為主食，但牠們會把花粉混和花蜜餵飼幼蟲。黃色的花粉來自粟米，Harry還見過蜜蜂帶着橙色、綠色、黑色、啡色的花粉回巢，「橙色有機會是鬼針草，或者其他野花，某些季節就會有其他顏色，例如木棉樹開花就會有黑色，個個季節都不同，所以你每次打開蜂箱就好像看到那一區那一季開的不同花」。

免浪費食糧 雄性交配後被逐家門

辛勤飛舞工作的都是黃黑相間的工蜂，而在母系社會的蜜蜂世界，所有工蜂都是雌性，雄性蜜蜂屬少數。Harry拿起一隻純黑色的雄性蜜蜂，「雄性蜜蜂是黑色和沒有針，牠們只負責交配，只會在這個時期才會見到」。雄性蜜蜂不像工蜂要負責採蜜、守衛蜂巢、清潔蜂巢、餵飼幼蟲，不用工作就有飯吃聽起來很爽，事實上當牠們沒有利用價值後就會被工蜂趕走。「春天新蜂后出生之後會交配一次，交配一次就夠，牠之後整個生命周期都可以生到受精卵。」這時候雄性蜜蜂就會被驅趕到巢外，避免浪費食糧，「因為牠們會不斷食蜜糖，那時就會全部死在蜂箱門口」。

黏人欲取鹽分 不會主動攻擊

Harry常在Beetales的facebook專頁上分享蜜蜂的日常生活和冷知識，說蜜蜂的故事，希望教育大眾對蜜蜂的正確觀念。「好多時我們對蜜蜂的印象都不太正確，覺得牠們會經常攻擊人，但你見我們在這裏這麼久，其實牠們都不太得閒理我們。」記者訪問Harry時也是毫無防護裝備地站在蜜蜂叢中，「除非你揑到牠，你令牠覺得下一秒會死，牠就會攻擊你。當然某些天氣情况牠們會比較敏感，例如落雨前後、打風前後」。如果有蜜蜂靠近人，停在你的手臂上，Harry說牠也毫無敵意，只是想補充鹽分，「因為人一出汗，牠們會來取鹽分，牠們就會黏着你，舔你咬你這樣子」。但如果你真的很害怕，可以輕輕向蜜蜂吹一口氣，或者輕輕撥開牠，蜜蜂就會離開，「基本上只要你的動作夠慢，牠們就不會在意」。Harry為蜜蜂喊冤，如果你行山時沒有主動攻擊蜜蜂，那些螫你的大黑蜂多半是虎頭蜂或大黃蜂，這些蜂不採蜜，還會捕食蜜蜂。

疫情前Harry會帶學校或公眾導賞團參觀養蜂場，做蜜糖製品，讓小朋友近距離接觸蜜蜂，在手指尖沾糖，誘騙蜜蜂爬到手上，告訴大眾蜜蜂並不可怕，蜜蜂和人類的關係也可以很近。「當你跟他們近距離接觸，你會覺得牠們是幾搞笑的品種。」Harry眼中可愛的蜜蜂，是會看到蜜糖水就不顧一切地衝過去，喝飽後不小心浸在糖水中飛不出來；蜜蜂會在半空團結成串，但完全不知道牠們為什麼要這樣做；剛出生的蜜蜂在蜂巢門外試飛，但常常撞牆。

鼓勵都市人 設Bee Hotel養蜂

蜜蜂對於環境亦有不可或缺的作用，養蜂場位於農場旁邊，更有助農業發展，「農場之前種西瓜，要人手授粉，成功率可能只有五、六成，但有蜜蜂後可能上到七成、七成半。其他農場的農夫都有野外蜜蜂幫他這件事，但他們自己不知道，或者不知道效果會這樣」。現代農業追求天然、有機，希望以天然方法增加產量，養蜂和農業就正正相輔相成。除了可以幫助授粉，增加結果量，其他品種的蜂以昆蟲為食，也能幫助清除農田的害蟲。例如獨居蜂，獨居蜂與一般社會性的蜂不同，牠們不會群居，無固定居所，是雜食性，平時吃花粉花蜜，繁殖時就會捕捉毛蟲。Harry的養蜂場也設置了招待獨居蜂的Bee Hotel，讓獨居蜂作為繁殖場地，「牠們會找暖和安全的地方，通常會找小洞」。Bee Hotel有幾個洞塞滿了樹葉，「這些有樹葉就是牠們入去生完蛋，再封住門」。

養飽蜜蜂可改善環境

Beetales曾舉辦製作Bee Hotel的工作坊，鼓勵都市人在天台、露台也設置一個，Harry希望推動更多人嘗試在城市養蜂，保育蜜蜂，「如何令蜜蜂增加，其實就是分蜂，當你養了一箱，當牠分蜂時就讓牠走，牠就會回到大自然，增加野生蜜蜂數量」。因為農藥的使用，全球的野生蜜蜂數量正在下降，增加野生蜜蜂數量除了保育蜜蜂族群，也能保護環境，令植物生長得更茂盛。一般人或以為養蜂是郊區的專利，Harry試過和合作伙伴在大埔市中心、油麻地、港島市區養蜂，蜜蜂也生活得很好，產蜜量不錯。原來石屎森林的小花也夠養飽蜜蜂，「反而有時候會比我們農場更好，有時不是身邊多綠色就一定好，反而要看蜜蜂需要的植物在該區多不多」。

Harry希望可以做到每一區都有養蜂中心，讓蜜蜂改善環境，環境也能養育蜜蜂，「尤其是近代環境開始變得愈來愈差，其實我們都有責任，如何在自己的部分做番好，對於整個地球環境，我覺得養蜂是其中一部分」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 朱琳琳、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao