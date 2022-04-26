潮流興水耕 DIY桌上菜園

易種品種——初嘗水耕，建議選擇易於種植的品種，如沙律菜（圖）、生菜、白菜，或香草類的薄荷、茴香、甜羅勒。（蘇智鑫攝）

水耕種植機套裝——潘道明自行研發的水耕種植機套裝，包括右圖的水耕種植機，以及上圖培芽用的膠盤及海綿、與科研團隊共同研發的有機營養液、種植成功率超過九成的荷蘭種子等。（$1500）（蘇智鑫攝）

【明報專訊】水耕是潮流。毋須泥土，只要於水中加入營養液，配合人工照明系統，便能種菜種草。近年有不少微型水耕機面世，既可當作家居小擺設，又可種植多款蔬果，一舉兩得。水耕種植套裝售價300至3000多元，部分更可以用手機應用程式遙距監察種植情况，提醒何時需加水或營養液。水耕套裝一般配備種子、水耕營養液、種植塊（如海綿）、種植杯、水泵、儲水箱及植物燈。按照說明指引，最快1個月內就有收成。

除了購買水耕種植機外，香港水耕種植協會主席潘道明也教大家DIY水耕系統。研究水耕種植約10年的潘道明，曾到訪日本、荷蘭等地參觀水耕種植系統，回港後開始自行研發，他指一棵植物要種得靚，需要10多種元素，「最基本營養有5種，分別是氮、磷、鉀、鎂和鈣」。而對水耕來說，水溫、酸鹼值、流動力、含氧量，對種植成功與否相當重要，還要配合合適的營養液、種植成功率較高的種子、至少5至6小時日照和流通空氣等。

■DIY水耕種植系統材料：

膠盤1個、發泡膠板1塊（尺寸視乎所需種植作物的數量）、膠箱1個、長闊高約2.5厘米的海綿及種植杯（數量視乎需種植多少植物）、酸鹼度測定計（pH-meter）

步驟：

‧培芽

1.海綿開小洞，上下表面𠝹上十字，浸於70℃以上熱水約2分鐘殺菌

2.清水浸濕海綿，稍稍壓出水分，每小洞放1顆種子

3.海綿放進種植杯，置於膠盤上，膠盤注水（浸至海綿高度一半），放陰涼處

4.約3天，種子長出嫩芽後，放於陽光下照射，隨後每天更換清水，水高度參考步驟3

5.約7至10天，長出約1吋長的根和子葉

‧種植

6.發泡膠板𠝹直徑約4厘米圓孔（數量視乎需種植多少植物，圓孔相隔多少視乎植物品種，需預留足夠位置生長），把芽苗（連種植杯）放進圓孔內

7.發泡膠板放在膠箱上，加水，水位剛好接觸到種植杯底即可

8. 加入營養液，約10天換1次水

9.葉菜平均約21天收成；香草約1.5至2個月收成

水耕貼士：

水耕種植過程中，潘道明提及幾個重點：

‧定期換水，給予植物根部足夠氧氣「呼吸」

‧水溫不能超過25℃或低至結冰，夏季可在水中放冰降溫

‧用酸鹼度測定計量度水的酸鹼度，種植蔬菜或香草，理想酸鹼度為pH6至7。低於pH5時，需添加營養液；而高於pH7時，需注入更多水。過高或過低pH值會使葉面變色，影響生長速度

‧不同植物如觀賞類花卉、葉菜等，所需營養液、酸鹼度均不同

‧葉面變黑，可能染上病毒，應第一時間換水及清洗種植盆，趕走害蟲後，植物便可繼續生長