香港故宮副館長專訪 王伊悠：讓人跟文物歷史交流

【明報專訊】香港故宮文化博物館（香港故宮）將於7月初開幕，對於香港故宮由什麼人領航，想做一間怎樣的博物館，公眾尚未了解。香港故宮靈魂人物之一、副館長（研究策展及節目）王伊悠上周接受訪問，分享小時候志願是做外交官，後進入藝術領域並於美國博物館任職，策展中國及亞洲藝術的展覽並促進中美博物館從業員交流。來到香港故宮，王伊悠說將會用文化促進人文交流。

對王伊悠的印象，是西九文化區特意從美國博物館聘請她，回來擔任香港故宮的副館長，到底她有什麼來頭？拍攝閒聊時，她笑說現在幾乎是住在香港故宮，都沒有好好在外面的草地行過。我們從館外草地往博物館大樓走，印象最深刻的是朱紅色的外牆；往辦公室走去時，途經一個房間，王伊悠說是研究室，只瞥見數本大而厚的文獻；再前行才到做訪問的會議室。

能在博物館界打滾多年，王伊悠從小就熱愛藝術？她說父親是新聞攝影記者，在非常熱愛藝術、重視文化的家庭長大，「我想是父母潛移默化吧，我認為這些領域是我的興趣，但是也沒有想過以後工作會跟藝術有關」。王伊悠曾在北京的國際關係學院修讀法律和國際關係，「我之前很希望能夠成為中國駐聯合國的翻譯，哈哈，或者做個外交部發言人之類的」。聽王伊悠說之後的經歷，也倒覺得她是在做「外交」的工作。

曾任職美國多間博物館

讀完大學本科，王伊悠繼續升學，這次科目才與藝術沾上邊，是讀英國語言文學，她也曾在大學教了4年英文。她那時認識了北京和上海的當代藝術家，亦會參觀展覽如上海雙年展，以及參加研討會等。與現在主要研究古代藝術不同，她最初的興趣是當代藝術，笑說當然現在仍有興趣的。那時候她以翻譯身分接觸到很多策展人和藝術家，讓她發現，「嘩，這個領域太有意思啦，我也希望成為他們的一員，不止是翻譯」。之後她念藝術史博士，但還沒想過會在博物館工作，以為會在大學當藝術史教授。

王伊悠的博物館路，是由她讀博士期間，「偶然」得到在美國波士頓美術館當一年研究助理的機會開始，當時發現自己在博物館時就像孩子在糖果店一樣興奮。波士頓美術館有多達45萬件藝術品，王伊悠說那時親身接觸、研究珍貴的藝術品，連行內著名的宋徽宗《搗練圖》也看得到，「現在想起來，那時候太幸運了。別人在書裏看（的藝術品），我是拿在手裏面」。問到北京故宮的文物是否已來到香港，她指文物雖尚未到港，但非常期待。

在波士頓美術館，王伊悠找到了自己的志向，她觀摩這間成立百多年的博物館怎樣收藏、整理檔案資料，又如何注重中國藝術研究，也寫成以美國博物館對中國藝術收藏歷史發展為題的博士論文。後來她在美國國立亞洲藝術博物館、亞洲協會博物館等工作。來到香港故宮之前，她是美國波士頓迪美博物館中國與東亞藝術部主任策展人，管理該館的中國、日本及韓國藏品。

從策展來看，王伊悠在美國工作多年，一直學習如何向外國觀眾講中國文物的故事。她提過一些有趣例子，例如「慈禧」對外國人來說很難念，也有人以為清代宮廷女性都是纏足的。她接觸的觀眾了解一些中國歷史背景，但更深入的知識未必懂得。對王伊悠而言，策展人其實是博物館的主腦，其工作是要思考如何提煉、轉化學術知識，懂得用展覽的形式呈現藝術，讓普通觀眾在2、3分鐘就能看得明白。她做過最著名的一個展覽，是2018年跟故宮博物院等機構合作，與司美茵聯合策劃「鳳舞紫禁︰清代皇后的藝術與生活」展覽，獲《波士頓環球報》評為2018年度「最佳歷史及主題展」，並獲中國文物交流中心評為2019年度「最具綜合影響力的出境展覽」。她說，其實清代皇后的物品不是沒有展示過，但觀眾不太清楚是皇后使用的，文物不同當代藝術，是已經存在不能改變，所以王伊悠的心得是「你要改變大家看它的方法和視角」。

帶觀眾體會皇帝的一天

這個心得也體現在王伊悠為香港故宮策劃的展覽。她雖然是副館長，但要監督所有展廳策展工作，同時主要負責策展第二展廳的「紫禁一日——清代宮廷生活」展覽。展覽構思特別，是從皇帝24小時的生活切入，例如說皇帝凌晨4時便要起牀，早上7時前要更衣、吃冰糖燕窩、看聖訓、參加宗教儀式等，她想讓觀眾想像自己凌晨4時開始工作熬得住嗎？最初王伊悠喜歡當代藝術，她笑說不知是否老了喜歡古代藝術，但她享受研究古代藝術的想像空間，想像那時候生活的人與自己有什麼異同。她也希望觀眾享受想像的樂趣，因為「文物都是歷史殘片」，不可能完整呈現逝去時代的宮廷生活，最重要是觀眾「能把自己和歷史人物、文物聯想起來」。

聊下來，覺得王伊悠在香港故宮的工作，似乎是把文化外交的工作帶到香港。早在美國博物館工作時，王伊悠說自己大部分時間都和中國博物館聯繫。她擔任美國博物館聯盟中國項目主席5年，沒有報酬，一心讓中國和美國的人可以交流，她說︰「讓中美兩國的博物館專業人員，有很好的平台去溝通和交流，互相提高這個專業技能、專業知識，說到底還是人文交流嘛，大家認識以後才能一齊做項目，這是我特別有熱誠的東西。」她差不多每年把100多個中國博物館界領袖，帶到美國參觀博物館和交流︰「我在美國是想着怎樣把中國文化、人才、博物館建立和新的發展，介紹給美國專業的同事；同時也把美國好的東西，包括它的資源、好的做法、藏品也介紹給中國。所以我的定位可能是橋樑的作用。」

與外國博物館合作 引入歐洲油畫

王伊悠說香港是世界城市，是好的平台，有很多方法可鞏固自己的文化，建立在亞洲及世界上文化領袖和博物館領袖的地位，她說有「實際的，和戰略的一些步驟」，可推動香港博物館界獲得核心和領導的地位，「我覺得也是我來香港的原因，我在香港有很多可以做的事情」。

問王伊悠，現在做的是不是跟她小時候想做外交官一脈相承？她又是大笑，說自己小時候只覺做翻譯能上電視很威風，還是現在的工作好，博物館是公眾教育的平台，讓人與人交流，讓人跟文物與歷史交流，「文化、藝術、歷史能夠增進世界人民之間的交流和了解，是特別簡單、直接、有感染力的交流方式」。香港故宮日後將會與其他外國博物館合作，辦更大型的展覽，把歐洲油畫、珠寶等帶到香港。

香港故宮定位：立足香港

對於香港故宮定位，王伊悠表示要立足香港，讓記者想起同在西九文化區，專注當代藝術與視覺文化的M+亦有立足香港，放眼世界的願景。王伊悠對香港的想像，是小時候在內地接觸香港流行文化，她喜歡劉德華和張國榮，記得香港有不少關於宮廷的劇集，劉德華就曾扮演過乾隆，因此她覺得「香港人幾十年來對紫禁城、宮廷文化是感興趣的」，團隊也會把電視劇片段剪輯在展覽播放

，並自言非常重視本土元素。

想起香港觀眾群，她特別提到「有壓力」，原因是「香港觀眾水平很高，對藝術的欣賞、對博物館和文化的需求，我覺得比我（工作過）很多美國博物館的層次，感覺要高很多」，比如說收藏家眼光很好，學校會安排學生參觀博物館等，所以她覺得香港是「特別喜愛文化、藝術、歷史，對教育特別重視的地方」，觀眾是博物館的根基。王伊悠特別提到，已有收藏家聯絡香港故宮表示想捐贈藏品，她深感榮幸，認為收藏家很了解香港的重要。香港故宮會是怎樣的博物館？會跟北京故宮和台北故宮有什麼不同？王伊悠先打趣說，「其實我們沒有想做不同」，然後如此總結︰「還是抓住我們自己的定位，我們在香港，要有本地的特色，也要特別有國際的眼光，我們作為新館，應該是吸收所有博物館的經驗。」

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

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