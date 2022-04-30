頂級電競筆電 爽打AAA遊戲

【明報專訊】打機用家要買電競筆電的話，今年推出的新一代Lenovo Legion 5 Pro，最高配備最新第12代Intel Core i9處理器，應是近期首選。

今代Legion 5 Pro表示用上「魔幻極簡主義」機身設計，獨特的出風口和沉浸式燈光效果等細節，非常有型。它除了用上最新的處理器，最高亦可搭載最新NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti圖像卡，輕巧筆電卻擁有坐枱電競電腦的性能。另外它內置AI系統，智能識別遊戲並自動調節軟硬件、固件和驅動程式，輕鬆處理AAA大熱遊戲，提供最高FPS（每秒幅數）顯示流暢畫面。聲音方面，電腦內置智能降噪功能，透過10段均衡器讓玩家選擇最個人化的聲音頻率，突出細緻音效，如清楚聽到遊戲中敵人的腳步聲，同時大幅度減少干擾。鍵盤亦為打機而大幅調整，除了經人體工學改良觸擊靈敏度之外，玩家還能調整專為遊戲最順手的各項設定。

■Lenovo Legion 5 Pro規格

熒幕：16吋2560×1600 LED，165Hz刷新率

內存：最高32GB 4800Mhz DDR5

硬碟：最高1TB×2 PCIe SSD（Gen4）

售價：最高$26,998

查詢：2516 3902（Lenovo）

[E潮]