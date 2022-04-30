趣怪展覽：一場嘔吐一個故事

【明報專訊】英國食物設計工作室Bompas & Parr不時有趣怪的念頭，如今次便以嘔吐作為展覽主題。不少人會因為酒入愁腸，而最終伴隨內心苦水大吐一場。據Transport for London資料顯示，單是2018年內在倫敦車廂內發生的嘔吐事件，便高達14,632次。隨着英國解除新冠疫情對應措施後，公共場所嘔吐事件亦因為人們生活回歸正常而重現。Bompas & Parr看準了這個英國Pub文化（同時放諸四海皆準）的酒後嘔吐，推出 Salute to Puke刊物（圖B）來解構這種全球文化，並於倫敦The Crypt Gallery（圖A）舉行Vomit Vault of London體驗展。

展內除了展出一系列嘔吐照片（圖C）外，亦找來英國氣味製作公司JPL製作最惡心的「香氛」，及於洗手間設立vomitoriums，讓觀眾能置身嘔吐現場。入場人士除會附送嘔吐袋外，亦於展後備有清新漱口用的雞尾酒。當然展覽本身並非純粹以嘔吐作噱頭，而是帶出飲酒在人類文化中的儀式地位，同時帶出在資本主義下我們如何濫用酒精，讓飲酒成為職場文化的一部分——每場嘔吐背後也有一個有苦自己知的社會故事。

■Vomit Vault of London展覽

網址︰bompasandparr.com

文：Dawn Hung