First of May

【明報專訊】月前藝術家程展緯在本刊首度公開投身港鐵外判清潔工行列，將港鐵外判清潔服務沒有隨同食環署一起完善的制度漏洞曝光，順帶揭露了洗廁所這個工種最不為外人道的辛酸。此後在不同媒體和場合都斷續見到他在鳴不平的報道，一個月，三個月，就算在疫情最為嚴峻他的崗位變成最首當其衝的前線那時，他也沒有離開，然後至今近半年了；且適逢勞動節，我便請他更新一下近况，談談他的勞動生活，他傳來了新的作品和一封給公司管理層的信。作品改編自一段網上影片，片中一少年正在天台告白，（他說很著名的你不會不知道吧），程展緯將自己加插其中以自况，那些失落了的、聽不進去的表白。

原來一直關心基層工友的他是在勞動節出世，太巧合了吧，我有點難以置信，然後他就哼起Bee Gees的老歌。我跟他說新特首候選人政綱有提及檢討外判制度，他卻一條心在等陳帆，等承認「做漏嘢」的政府糾正。

另邊廂，媒體解散潮下一群失業記者也得各自尋出路，鄭思思記下其中兩位去麥當勞打工的前記者的經歷和體驗，又謂行行出狀員，今期加送裁牀褥師傅昌哥的故事，他會答到你，在香港買樓所謂奇則到底有多奇，為瞓一覺好如何去盡；他的專精，很可能是獨步全球。

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編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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