帶媽媽遊中上環 化身古典女神 穿梭市集尋寶

摩羅上街的攤檔不止賣古董，腕表、相機，甚至室內擺設都有，大家在此說不定能發現特別的「寶藏」。（朱安妮攝）

店內古著風格多元，包括1920至1980年代的款式，總有一件能打動你的心。（朱安妮攝）

店舖有自拍體驗服務，客人可在精心佈置的1950年代衣帽間打扮。（朱安妮攝）

【明報專訊】星期日（5月8日）就是母親節，不知道大家打算怎樣與媽媽慶祝呢？吃大餐這些「例牌」活動似乎有些悶。每個媽媽都有愛美一面，誰不希望穿靚衫留倩影呢？想在節日留下深刻印象，不如帶媽媽漫遊中上環，先穿上復古裙子做「電影女神」，再去摩羅上街尋寶，來個香港復古打卡之旅！

●第1站：穿古著回到1950玩自拍

距離港鐵上環站約6分鐘步程、位於文咸西街的一間樓上古著店，有各式各樣的禮服與珠寶飾物，充滿懷舊氛圍，讓人迫不及待搭配一套屬於自己的復古造型。「我覺得vintage是一種獨特lifestyle，突顯女性的優雅。」Vintage 1961店主Milki讀中學時已經喜歡古著，經常在售賣二手衫的店舖流連，古典美學讓她完全陷入vintage的世界。「通常媽媽上來店舖都會很興奮，都是自己小時候的回憶，緬懷過去的美好時光。」除了衣服，Milki還會在世界各地蒐羅手工復古飾物、骨瓷茶杯等。

店舖主打歐美風古著，從1920至1980年代的風格皆有涉獵，華麗晚裝、日常穿著應有盡有。麻雀雖小，但店舖有超過1200件貨品，定能滿足媽媽的購物慾。

此外店舖設有自拍體驗，客人可以自己搭配2個造型，在精心佈置的1950年代衣帽間與書房，花2小時感受昔日的優雅淑女生活，用相片記錄時光倒流的一刻。

Vintage 1961

地址：上環文咸西街44至46號 南北行商業中心12樓1201室

查詢：9319 3981

網址：vintage1961.me

註：母親節當日全店8折，自拍體驗須預約

●第2站：露天市集尋少女時代心頭好

影完靚相，沿着皇后大道中走約5分鐘，再從樂古道轉入摩羅上街，就到了第2站：摩羅上街古董露天市集。相信不少人也認為摩羅街是遊客才會去的觀光景點，古董、玉石、佛像字畫等都是專為外國遊客獵奇而設，但若你這麼想，大概會錯過不少「寶藏」！

街道中間有不少髹了綠色油漆的臨時攤檔，仔細觀察，除了玉手鐲、銅錢、茶杯等古玩還有各種精美的貨品，例如水晶燈、坐鐘等。各種正常運作的古舊造型腕表，大部分$100以下就有交易，搭配1990年代衣著，營造復古氣質一流。市面上幾近絕迹的舊式手持DV機、相機等也能在這裏找到，雖然不能正常使用，但用200、300元買回家當作家居擺設也不錯。除此以外，不少攤檔還有各類雜誌與畫冊，例如保存完好的張國榮海報，相信媽媽們在此尋寶一定有不少收穫。

●第3站：乾一杯「萬壽無疆」咖啡

拍罷照、尋完寶，不如在附近的咖啡店休息一會兒吧！Halfway Coffee半路咖啡是一間位於摩羅上街的街坊咖啡店，早上8時開始，不少住在附近的居民便下樓飲咖啡提神。咖啡店2017年在上環東街開業，後來搬至摩羅上街。

店舖最大特色是用中式茶杯盛載西式咖啡，乍聽似乎不合理，但在香港這個中西交融的社會，兩者crossover倒是增添復古情調。店舖取名「半路咖啡」，是因為主理人Tommy希望客人疲累時，可以把咖啡店當作中途站稍事休息，重新整裝出發。

Tommy有蒐集杯子的習慣，吧台附近除了有個小玻璃櫃展示Tommy收藏品，背後還有用舊式茶杯砌成的裝飾牆，裝修風格與摩羅上街融為一體。咖啡店以棗紅色的萬壽無疆杯與透光的米通瓷杯為主，配上優雅的咖啡拉花，營造獨特的藝術美學。

咖啡店設有室內與室外座位，與媽媽坐在寧靜的街道旁，一邊談天一邊享受陽光與咖啡，非常寫意。

Halfway Coffee

地址：上環摩羅上街26號地下

查詢：9511 7197

●第4站：賞壁畫打卡 終點：漫步百年石板街

中上環一帶的大街小巷，藏着不少有意思的打卡位置。例如嘉咸街與荷李活道交界，由藝術家Alex Croft創作的大型壁畫，你也可能曾經見過。牆上描繪了極具特色的九龍寨城，密密麻麻的屋子與天藍色的牆壁形成鮮明對比，站在樓梯上打卡非常搶眼。雖然壁畫開始變得斑駁，但反而更添舊香港的味道。帶媽媽來這裏可以拍不少靚相，但留意行人路較狹窄，打卡時記得注意安全。

若覺得未夠喉，隔鄰的卑利街、主打巴西日式風格的餐廳Uma Nota門口，有一堵現代感十足的粉紅色巨型壁畫，也是和媽媽拍照的好地方。

最後來到充滿懷舊氛圍的砵甸乍街（又稱石板街），這條擁有過百年歷史的老街以香港第一任港督砵甸乍命名。扶着欄杆，漫步在凹凸不平的石板，彷彿能感受上一輩人的生活足迹。石板街還有兩旁的特色綠色小攤檔。跟媽媽漫步拍照時，也可以大館為背景取景，讓相片更添歷史氣息。

地址：嘉咸街46號與荷李活道48號交界（Alex Croft作品 ）

中環卑利街38號地下（餐廳Uma Nota門口）

（註：模特兒按拍攝需要暫除口罩）

文：沈晴

模特兒：Vivian、Ceci

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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