盼復出載客 回味焗桑拿時光 巴士迷儲退役「熱狗」

擁有一輛巴士是不少巴士迷的終極夢想，也是P先生（左）和阿Tin（右）引以為傲的收藏品。（林靄怡攝）

【明報專訊】上周，九巴引入的新一代純電動單層巴士正式啟程。巴士款式多年來不斷推陳出新，而且都是令人涼浸浸的冷氣巴，大概很多人已忘記了在「熱狗」（非空調巴士）「焗桑拿」的日子。今年是它們完成歷史任務的10周年，原來一直以來都有本地巴士迷默默自掏腰包復修「熱狗」，不願它們就此被遺忘，亦希望保存香港人的集體回憶。

在上層車廂，打開車窗，清風撲面，外面景致不停快速倒退，這不止是坐叮叮慢活時的畫面，曾幾何時，也是乘坐「熱狗」奔馳的情景。如非巴士迷，大抵不會留意到紅帽、紅褲、米黃身的「熱狗」何時消失了，但只要一提起，香港人絕不會陌生。原來，霎眼間它們已經退役10年，縱使以往嫌它酷熱難耐，失去後卻令人緬懷。

港版巴士獨有 找維修零件困難

繼城巴、新巴先後於1998及2002年轉為全空調服務後，九巴亦在2012年5月9日起開啟「全冷」時代，「熱狗」光榮退役。富豪奧林比安11米是九巴於1995年購入的最後一批非空調巴士，僅有30輛。「巴士迷稱它們為『老虎豪』」，巴士迷P先生（化名）向記者介紹眼前的「熱狗」，就是其中一輛獲保留下來的「老虎豪」，是他與友人阿Tin共同擁有的收藏品。然而它並非巴士模型，而是如假包換的真巴士！

P先生的收藏中，還有2輛「熱狗」丹尼士巨龍11米，分別屬「開龍」、「密龍」。密龍車尾只有上層有窗，下層密封，預留位置安裝空調系統，反之開龍上下層都有窗。它們與「老虎豪」同是末代「熱狗」，卻擁有空調巴士的底盤。原來當年市民難以接受冷氣巴車資較昂貴，因此九巴將一些冷氣巴改回「熱狗」，造成這些獨特車款。

單上月已花9萬元維修3巴士

P先生的密龍至截稿前仍未能「復出」，原因是「欠缺水箱的風扇泵，要等零件從英國空運到香港」。四處尋找零件，是維修退役巴士常見的難事，「要找零件很困難，因為它們是香港獨有的車，就算在外國也難找到一模一樣的零件」，阿Tin說；而且所費不菲，P先生表示，「光是上個月，已花費約9萬元維修3部巴士」。幸好太太也是巴士迷，十分支持。

補油漆污糟曬燶 落手落腳才有趣味

不要以為P先生和阿Tin是有錢人，兩人不過是普通打工仔，卻為了興趣出錢又出力，訪問前一天P先生才親自為「老虎豪」花6小時補油漆，再去上通宵班，自認是「發燒級收藏家、黐線佬」，「弄得全身污糟邋遢、曬到燶晒，但真的要落手落腳，才有趣味」。他近年更轉做自由工作者，因為工作時間較彈性，可以親身跟進巴士維修、保養。

定期「做運動」 免糟蹋巴士

舊巴士需定期檢查，阿Tin指，「因為機件太久不運作會生鏽，之後更難修理。始終車用來行駛，如果放着不動，靜態保育，其實糟蹋了部車，所以一定要定期讓它『做運動』」。

他倆都是90後，但巴士迷資歷不淺。他們異口同聲表示，自懂事起就迷上巴士，經常搭巴士之餘，還要坐下層前排座位欣賞司機駕駛的風範，或是上層前排扮司機開車。當然，他們也會影巴士、遊車河、收藏模型，但P先生說：「我相信擁有一架巴士，應該是很多巴士迷的終極夢想。」「熱狗」是一大收藏目標，比阿Tin較年長的他指，「熱狗」滿載童年回憶，「以前坐66號、屯門公路線、市區線那些，會開窗吹風」。

年紀較輕，又住港島區的阿Tin，雖然坐九巴「熱狗」的機會不多，但「作為香港人的回憶之一，不論是巴士保育，甚至香港文化保育，都是值得做的事，想出一分力」。他補充，「熱狗」退役後九巴會公開投標，無人競投的車就會被「劏」，「上一代的交通文化默然消失，是很可惜的事」。

7萬多元接手「老虎豪」

2020年，他們從友人手上以7萬多元接手「老虎豪」。但他們慨嘆，在香港收藏舊巴士已不易，保育就更難。「主要因為政策不支持，例如普通的私家老爺車，可以出『老爺車牌』，但舊巴士不可以，退役後就不能續牌」；只能使用試車牌照（俗稱T牌），在路面行駛作機械測試，確保巴士運作正常，但其中一項限制是不得運載超過2名乘客。他們盼香港能仿效英、日等地，讓古董巴士可以續牌載人，亦希望討論多年的交通博物館不再只聞樓梯響。阿Tin認為，能讓大家親身乘坐退役巴士，「才能夠緬懷過去，才是跟歷史最近距離的接觸；始終有實際、對外開放的據點，才更容易將文化宣揚出去」。

「早幾年出去試車，不是很多人影相和留意，但近來駛出去，無論學生哥、後生仔、一家大細，還是老婆婆見到，就拿起手機不停影影影」，P先生高興地說。他深感保育理應如此，不是把它當作1：1模型收藏，而是要與人互動分享。他在2020年成立facebook專頁「松田株式會社」，分享復修舊車的點滴。適逢「熱狗」退役10周年，他們會安排本月初試車，有緣人可在街道上回味「熱狗」歲月。

（註：受訪者按拍攝需要暫除口罩）

文：李欣敏

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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