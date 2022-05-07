靚聲平板大耳牛 「隱形磁鐵」享純音

細緻音質——HIFIMAN Arya隱形磁鐵版平板耳機，雖然比其他使用動圈或動鐵耳機大而重，但由於平板耳機的振膜夠厚，頻率範圍更廣闊，能夠呈現更細緻的音質。（品牌提供）

【明報專訊】防疫限制又鬆綁，戶外做運動終於不用戴口罩，「條氣都順啲」，夏天郊遊遠足、出街跑步意欲即時提高！很多人跑步或行山時，愛戴着耳機相伴，若是對音質要求特別高的發燒友，近日市面上有很多新推出的高階耳機選擇，包括特別靚聲的平板耳機，高階有線耳機，無拘無束的真無線耳機。夏天為耳朵送上「冰淇淋」，總有一款合心水。

音樂發燒友聽歌，不影響他人之餘，又能享受優秀音質，佩戴平板耳機是不錯選擇。所謂平板是指平板振膜單元，有別一般耳機所用的動圈或動鐵單元。由於振膜夠厚，頻率範圍更廣闊，能呈現出動圈、動鐵耳機難以帶來的細緻音質；但由於平板振膜較難生產，平板耳機一般都是高價產品。

「百葉窗」減聲波反射 音質更細緻

最近HIFIMAN推出新一代Arya隱形磁鐵版平板耳機，價錢屬平板耳機的中檔次，但質素能滿足不少用家的要求。耳機採用高階型號HE1000的開放式結構，最大優點是保持耳機的音質之餘，卻同時能減輕重量。而為了進一步減輕耳機的重量，振膜採用納米複合物料製作；單元更輕巧，亦從而提升內部電能運用的效率，令音色還原度進一步提高。

稱得上「隱形磁鐵版」，耳機設計當然亦有特別之處。品牌將旗艦耳機SUSVARA的「隱形磁鐵技術」應用於新版本Arya上，能改善單元上磁鐵縫隙間的空氣流動與反射能力，讓聲波通過磁鐵時的影響減至最低，官方宣稱「猶如隱形」，令音色更加純淨；加上耳機兩邊的百葉窗式欄柵設計，降低聲波反射，播放音色時能呈現更多細節。新版本的外觀上，沿用Arya錄音師版耳機的頭樑設計，佩戴重心較一般平板耳機低，更貼近頭部自然曲線，佩戴時更舒適。

■HIFIMAN Arya隱形磁鐵版平板耳機規格

單元：平板振膜

頻率範圍：8Hz至65kHz

阻抗：32Ω

重量：430g（淨耳機）

售價：$9999

查詢：3971 0242（DMA泛音）

文：吳一鳴

編輯：梁小玲

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