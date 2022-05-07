4動鐵單元耳機 靚聲奪日本影音大賞

【明報專訊】想要好音色又方便攜帶，高質素的入耳式耳機也有好選擇。主力生產客製耳機的日本品牌FitEar，旗下的TO GO! Series早前便推出TG334。雖屬公模耳機，不過設計上以客製耳機MH334 Studio Reference為基礎，後者在日本被不少舞台或錄音室工作者採用，質素有一定保證；TG334本身亦在日本權威影音器材大賞VGP 2021 SUMMER中，獲得「企劃賞」殊榮。

獨特音導管結構 減單元間干擾

TG334以MH334 Studio Reference為設計基礎，兩者內部佈局完全相同。耳機內置4個動鐵單元，包括1個高音、2個中低音及1個低音單元，配合廠方原創的「橢圓形3路音導管」結構，在分路音導管中為每個單元設置獨立的接口，將單元之間的干擾減至最低。此外，耳機使用了廠方專利、以純鈦製成的「高頻專屬導管」，有效防止高頻音色因通過導管而減弱。為了令耳機更貼耳，外殼以3D打印製作，並將導管設計成橢圓形，以配合大部分耳孔形狀及耳道尺寸，貼耳度及隔音效果進一步提升。

■FitEar TG334規格

單元：4動鐵單元（高音×1、中低音×2、低音×1）

售價：$15,800

查詢：3971 0242（DMA泛音）